Por amenaza de ataque: Suspenden clases en campus de la U. Austral donde fue agredida la ministra Lincolao

Las autoridades de la Universidad Austral de Chile decidieron suspender las clases en el campus Isla Teja durante la tarde de este viernes, luego de que se encontrara un mensaje amenazante en uno de los baños del recinto: “No vengas hoy 10/04 en la tarde. El matará a todos. Sálvate”.

La institución comunicó oficialmente la medida, señalando: “Suspéndase las actividades lectivas de las y los estudiantes de pregrado y postgrado, del Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, hoy viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 hrs., a fin de resguardar la integridad de las y los estudiantes y de la comunidad universitaria”.

Cabe destacar que estas dependencias universitarias, ahora bajo alerta, corresponden exactamente al mismo lugar donde un grupo de manifestantes atacó a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

En esa ocasión, la secretaria de Estado recibió gritos, empujones y hasta agua arrojada desde una botella. El hecho fue condenado transversalmente por autoridades políticas y académicas.

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