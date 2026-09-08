Por 30 días más: Congreso aprueba una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción que rige en la región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

Durante la sesión, desde el Gobierno, el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, recordó que se avanza en tres líneas de acción: el orden, el desarrollo y el reconocimiento a las víctimas de la violencia y comunidades.

La autoridad adelantó que presentarán una indicación sustitutiva al proyecto que establece el reconocimiento, la calificación y la reparación de las víctimas de violencia en la macrozona sur.

Alvarado argumentó que con esta iniciativa buscan “abordar el compromiso con las víctimas de la violencia y terrorismo en la marco zona sur” y recalcó que “para el Gobierno es de importancia poder continuar con el estado de excepción, que nos ha permitido bajar índices de violencia en la zona”.

Según el reporte del Ejecutivo, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 30 de agosto de 2026, Carabineros reporta 722.634 controles: el 65% de ellos vehiculares y el 35% de identidad. Simultáneamente, se concretó la detención de 1.491 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción.

Previamente, la renovación, por 30 días del estado de excepción en la macrozona sur, fue respaldada en la Cámara de Diputadas y Diputaos con 104 votos a favor, 19 votos en contra y 14 abstenciones.

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