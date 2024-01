Polémica por nuevos robos en edificios de los socavones en Reñaca: versiones encontradas entre Delegada, Diputado y Alcaldesa 

En el marco de la tercera sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Campo Dunar de Concón, el parlamentario e integrante de dicha instancia legislativa, Andrés Celis, dio a conocer detalles de una denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por nuevos actos delictivos y falta de seguridad en los edificios evacuados a raíz de los gigantescos socavones de Reñaca.

Antes de detallar estos hechos, vale recordar que esta comisión surgió con la finalidad de reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno relacionados con la protección y conservación del Campo Dunar de Concón, tras los deslizamientos de tierra que tuvieron lugar el 22 de agosto y el 10 de septiembre de 2023, los cuales obligaron a evacuar preventivamente a más de 250 residentes del sector de Costa de Montemar.

Se trata de vecinos de un centenar de departamentos emplazados en los edificios Kandinsky, Miramar Reñaca A y B, y Santorini Norte, los cuales salieron de sus hogares para no volver más, al menos no de manera definitiva, pues sólo pudieron ingresar por algunos minutos en noviembre para hacer retiro de sus pertenencias. Esto, a días de registrarse algunos saqueos al interior de estos inmuebles.

Es bajo este contexto que fue citada la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien expuso detalles acerca del perímetro de seguridad establecido en los alrededores de los cuatro edificios desocupados en Reñaca, además de las medidas ejecutadas en la zona tras el robo que afectó a medio centenar de departamentos.

En ese sentido, la representante del presidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso detalló que se solicitó a Carabineros que realice una investigación interna para establecer responsabilidades en la vulneración del perímetro de seguridad establecido en la zona; que se contrató personal privado de seguridad; además de la adquisición de drones para vigilar la zona; para lo cual se destinaron $153 millones.

NUEVOS ROBOS

Durante la sesión de la comisión investigadora, el diputado Andrés Celis dio a conocer un oficio enviado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, donde la primera le da cuenta de los nuevos actos delictivos que se han estado cometiendo en los inmuebles de Reñaca.

En base a información entregada por los propios vecinos a la jefa comunal, desde el pasado 4 de enero comenzaron a levantarse sospechas sobre la "ineficacia del sistema de guardias de seguridad" implementado por la Delegación. De hecho, indicó Ripamonti que tras una visita en terreno, el día 13 de enero, le informan los residentes que sus departamentos fueron "vulnerados y ultrajados" una vez más.

En esta oportunidad, incluso le entregaron registros audiovisuales donde se ve que los antisociales bebieron alcohol y revisaron con tiempo sus viviendas. Además, la Alcaldesa de Viña del Mar expuso que los delincuentes ingresaron al lugar a pocos metros de la caseta de seguridad, revelando que no había personal en ese momento.

"Son los mismos guardias quienes acusan no estar dotados para ese tipo de trabajo y asumen que hay turnos que no llegan al punto de guardia, quedando el edificio sin mayor resguardo", dijo Ripamonti en su oficio a González.

Por ello, la jefa comunal solicitó a la Delegada Presidencial Regional que "se investigue la falta de turnos, dotación y vigilancia. También la reparación y sustitución de los daños provocados después del primer robo donde fueron afectados la totalidad de los departamentos de este edificio y donde por este grave hecho se les hizo un compromiso sobre la seguridad en el futuro, el cual no se cumplió".

"NO HAY DENUNCIA"

Pese a ser expuestos todos estos antecedentes por parte del diputado Celis, recordando incluso que la alcaldesa Ripamonti envió un oficio a la Delegación advirtiendo todo lo ocurrido, la delegada González comentó ante la comisión que "no tenemos ninguna denuncia de una nueva vulneración o de nuevos robos en el perímetro de seguridad formal en ninguna de las instituciones vinculadas a ello. Por eso, no es bueno hacer ficción cuando no tenemos elementos ciertos respecto de lo mismo".

Luego, indicó que "desde el inicio de esta situación contamos con cinco informes de Carabineros que dan cuenta que no hay vulneración del perímetro de seguridad; cinco informes de la empresa de seguridad privada que dice que no hay vulneración del perímetro de seguridad; y cinco informes del plan de televigilancia móvil que dice que no hay vulneración del perímetro de seguridad. Sin perjuicio de ello, tomaremos conocimiento para saber si efectivamente existe una denuncia –o no– dentro de las últimas horas en que he estado aquí en la sesión".

Tras esta respuesta, el diputado Celis volvió a la carga señalando que "recibir una denuncia por WhatsApp no es un elemento constituyente de prueba (...) pero sí hago fe de un informe enviado por la Alcaldesa, con fecha 13 de enero, donde dice "nuevos actos delictivos en el edificio Kandinsky", donde sale su nombre y que va dirigido a usted, Delegada. Sí me parece que es un informe oficial, y pareciera que es un elemento serio y creíble. Creo que eso le da el peso para revisar lo que pasa con la empresa porque pareciera que sí están ocurriendo hechos delictivos. No creo que la Alcaldesa de Viña envíe un oficio por hacerlo sin ningún tipo de fundamento".

Finalmente, la delegada González respondió diciendo que "cuando existe un elemento que da cuenta de actos delictivos, lo importante es que la denuncia se haga en los organismos correspondientes, que en este caso son Carabineros y la Policía de Investigaciones, que llevan a cabo los procesos investigativos y determinarán las condiciones del mismo. Yo no cuestionó que haya una preocupación de la Alcaldesa de Viña del Mar, sino que lo que planteo es que hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal en los organismos pertinentes, que son los encargados de realizar los procesos investigativos, de control y persecución".

DENUNCIA A FISCALÍA

Por todo lo esgrimido, el diputado Andrés Celis dio a conocer una denuncia presentada ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por actos delictivos y falta de seguridad en el perímetro de los socavones registrados en el límite entre Concón y Reñaca, así como también eventuales negligencias cometidas por autoridades encargadas de proporcionar las medidas para proteger los bienes y la seguridad de los más de 250 residentes que debieron evacuar sus inmuebles el año pasado.

"En mi calidad de Diputado de la República, en representación de todos los vecinos del sector de los socavones Reñaca - Concon, me veo en la imperiosa necesidad de elevar esta denuncia ante el Ministerio Público, dado el escenario crítico que enfrentan debido a una serie de actos delictivos y a la negligencia en materia de seguridad", expuso el parlamentario de Renovación Nacional (RN) en su denuncia a Fiscalía.

Entre los antecedentes que presentó, se indica que el 13 de enero de 2024, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, envió el Ordinario Nº 67, alertando sobre nuevos y gravísimos actos delictivos perpetrados en las cercanías del edificio Kandinsky y que desde el 4 de enero los copropietarios han expresado sus sospechas acerca de la ineficacia del sistema de guardias implementado por la Delegación Presidencial.

"Los propios guardias de seguridad han confesado no estar capacitados para enfrentar situaciones de tal magnitud y han señalado la falta de turnos, dotación y vigilancia efectiva. Exijo, con firmeza, que se realice una investigación exhaustiva sobre la negligencia en la implementación del sistema de seguridad. Además, se debe abordar de manera inmediata la reparación y sustitución de los daños provocados desde el primer robo, que afectó a la totalidad de los departamentos", agregó Celis.

Por todo ello, el parlamentario del Distrito 7 solicitó al Ministerio Público que dé inicio a una investigación para determinar la responsabilidad penal de quienes resulten responsables y, también, adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la protección de las más de 250 personas afectadas por estos robos.

DRAMÁTICO TESTIMONIO

En la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público también se detalló un dramático testimonio de una vecina del edificio Kandinsky, quien describe la destrucción, suciedad y la falta de seguridad en su hogar tras ser víctima de un robo.

Se trata de la profesora jubilada Cecilia Ayarza, de 62 años, quien relató que "hasta el 24 de agosto vivía en el edificio y ayer, después de cuatro meses y mil pedidos, pude entrar junto a mi marido –también jubilado, de 69 años– a nuestro departamento, el que compramos hace dos años con nuestros ahorros para tener una vejez tranquila".

"No te puedes imaginar lo que encontramos, tanto en el departamento como en el acceso, pasillos y escala. Ya que no hay luz, fue una odisea subir y bajar 10 pisos entre la mugre y la oscuridad, pudiendo acarrear cuatro bolsos con algo de lo que los ladrones y saqueadores nos dejaron, además de la destrucción e inmundicia dentro de lo que era nuestro hogar", agregó la vecina de Reñaca.

También indicó que para ir al lugar hay que llevar "casco, chaleco reflectante y zapatos de seguridad, ya que podría haber un derrumbe", agregando que "a los ladrones que siguen entrando casi a diario ni siquiera los han visto los guardias que pusieron. En el piso 8 hay una caseta frente a las dunas, rodeada de cables cortados y rejas rotas por donde pasan los ladrones. ¿Qué guardia podrá detener a un grupo que viene a robar? Si mi hijo tuviera ese trabajo, le recomendaría que se escondiera".

Finalmente, la profesora jubilada de 62 años comentó que "si pones a un guardia arriesgado, irás a su funeral, lamentando no haber puesto otro tipo de seguridad en el entorno del edificio Kandinsky. Mañana me voy a Chiloé, donde tengo un lugar para vivir hasta que pueda volver a rehacer mi departamento... algún día".

Frente a este testimonio, el diputado Celis concluyó diciendo que "el relato de los vecinos se convierte en un llamado urgente a la acción, revelando la vulnerabilidad y el sufrimiento de quienes confiaban en la seguridad de sus hogares. Además me relataron la cruda realidad de la precaria seguridad en el edificio. Esto resalta la ineficacia de los guardias para detener a los delincuentes y la desesperante vulnerabilidad de los vecinos que claman por respuesta eficaz y urgente".

