Polémica por nombre del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca: Encuesta de Chiara Barchiesi revela favoritismo por Beatita Benavides

"Hemos acelerado algunos hitos para rescatar el nombre de nuestro ex ministro de Salud, el Dr. Salvador Allende, un destacado salubrista, que trabajó en la red hospitalaria de la región". Con estas palabras, el pasado 28 de marzo, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), Andrea Quiero, anunciaba con sorpresa que el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca llevaría el nombre del ex Ministro de Salud y ex Presidente de la República, Salvador Allende Gossens.

"La incidencia del Dr. Allende en la construcción del Hospital San Martín de Quillota, así como otros de la región, entre ellos el La Paz de la Tarde de Limache, sería uno de los factores determinantes para bautizar con su nombre al actual Biprovincial", señaló en entrevista con Radio Quillota la encargada de la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial, agregando que el cambio de nombre se materializará a fines de junio, en fecha cercana al natalicio 115 del ex Mandatario.

MOLESTIA INMEDIATA

Una vez comunicada la decisión, desde la oposición salieron a criticar el anuncio. Una de ellas fue la diputada Camila Flores (RN), quien señaló que "no podemos seguir teniendo monumentos a nombre de una persona antidemocrática, a una persona que llevó a nuestro país a un descalabro institucional y que, desgraciadamente, sigue desuniendo, a pesar de todos los años que han pasado, a los chilenos".

El diputado Andrés Longton (RN) se sumó a los descargos presentando un oficio a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para que les dé explicaciones de por qué se está considerando ponerle el nombre del ex presidente Salvador Allende al hospital: "Les aseguro que los habitantes de dicha provincia tenían en mente otros nombres, como el del ex alcalde Luis Mella o el Dr. Patricio Cereceda, que estuvieron detrás de esta gran obra, colaborando para que sea una realidad", sostuvo.

Quien dio un paso más allá en sus críticas fue la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos), pues junto a oficiar al Servicio de Salud para conocer las razones de la decisión, anunció la realización de una consulta ciudadana tras evidenciar –según dijo– la molestia de los vecinos por el anuncio efectuado por Andrea Quiero. "Es importante saber qué les gustaría a las personas que viven en el sector, porque el Gobierno toma las decisiones a espaldas de la ciudadanía", expuso.

ENCUESTA CIUDADANA

Y pasadas las semanas, Barchiesi comunicó los resultados de dicha encuesta, la que convocó a más de 2.200 personas y cuyas respuestas fueron presentadas a la titular del SSVQ. "La mayoría de los vecinos pidió que se llame Beatita Benavides, que fue una tremenda mujer (…) pero había distintas respuestas. Hay personas que decían que simplemente se quede tal como está. Es por eso que le traemos todas las respuestas de la encuesta a la Directora y esperamos que el Gobierno escuche, que se pongan a trabajar por las verdaderas urgencias de la gente, que es mejorar la atención de la salud y que no se dediquen a estos temas totalmente ideológicos".

La encuesta de la parlamentaria de Republicanos se efectuó para conocer la opinión de los habitantes de las provincias de Quillota y Petorca respecto a tres mujeres locales: la primera, Beatita Benavides, quien dedicó su vida al cuidado de enfermos en Quillota; la segunda, Rita Olivares, suboficial y mártir de Carabineros, quien fuera asesinada en Quilpué en marzo pasado; y la tercera, la ex consejera regional María Teresa Cerda.

En el sondeo de Barchiesi participaron 2.249 personas, tanto de forma presencial como a través de Google Forms. De ellos, sólo 819 residen en las provincias de Quillota o Petorca; 646 lo hacen en otras provincias de la región de Valparaíso; mientras que 784 de los encuestados viven en otras regiones del territorio nacional.

En cuanto a los resultados, estos dan cuenta que un 66% de los consultados optó por nombrar al Hospital Biprovincial como Beatita Benavides; seguido con un 30% por el nombre de Rita Olivares; mientras que con 3% quedó el de María Teresa Cerda. La encuesta también revela que la mártir de Carabineros asesinada en la localidad de El Belloto obtuvo más votos fuera de las provincias de Quillota y Petorca.

El muestreo concluye señalando que "se puede ver que la mayoría de los encuestados se encontraban en otras provincias de la región de Valparaíso y en otras regiones de Chile. Esto sugiere que la opinión de los residentes de otras regiones es importante para la elección del nombre del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca".

OFICIO AL SSVQ

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi cerró manifestando que "solicito que se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos de la zona, considerando los resultados de esta encuesta y que las decisiones en torno al renombramiento del hospital se hagan con la participación de la comunidad y no a espaldas de ella. La comunidad local debería tener voz y voto en las decisiones que afectan su vida cotidiana, y el hospital no debería ser la excepción".

En conclusión, la parlamentaria del interior de la región de Valparaíso (Distrito 6) le solicitó a la directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero, que "tenga en cuenta los resultados de la encuesta que hemos llevado a cabo y que considere otras alternativas de nombre que honren la historia y la cultura de la región, sin generar controversia o divisiones entre la comunidad local".

PURANOTICIA