Polémica indicación a la Ley de Pesca desnuda las diferencias entre los diputados frenteamplistas Jorge Brito y Diego Ibáñez

"Soy del Frente Amplio y voto en contra", remarcó el ex Convergencia Social tras rechazar la enmienda del ex Revolución Democrática, quien no ocultó su molestia: "Es preocupante que los principios de cada uno varíen cuando cambian las tendencias en redes sociales", dijo.