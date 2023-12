Polémica en Quilpué por costoso árbol navideño: administración Melipillán lo arrendó en 20 millones de pesos por sólo 21 días

Un tormentoso fin de año es el que se está viviendo por estos días en la Municipalidad de Quilpué, luego que se reportaran dos hechos que tienen una vez más enfrentados a la administración de la alcaldesa Valeria Melipillán con el Concejo Municipal.

«Quilpué despide el 2023» llevaba por nombre la fiesta que la entidad edilicia planificaba realizar en los estacionamientos del centro comercial de la comuna, pero que debió ser cancelado a última hora por no contar con la venia de los ediles.

A este revés se le ha sumado otro problema: las duras críticas por el costo del arriendo de un gran árbol de Navidad ubicado en la plaza Eugenio Rengifo, cifrado en 20 millones de pesos por sólo 21 días, es decir casi $1.000.000 cada 24 horas.

FIESTA CANCELADA

Como ya informó oportunamente Puranoticia.cl, el evento con el cual la Ciudad del Sol pretendía despedir el año debió ser suspendido, dejando a los vecinos sin la posibilidad de ver los shows de artistas como Camila Gallardo y Villa Cariño.

"Estimados vecinos y vecinas, lamentamos informar que la fiesta «Quilpué Despide el 2023», que se iba a realizar en el estacionamiento de La Polar, con la presencia de los artistas Villa Cariño y Cami Gallardo, fue cancelada", explicaron desde el Municipio.

El motivo de la suspensión de la fiesta pasó por una decisión del Concejo Municipal, que con seis votos en contra y sólo dos a favor, terminó rechazando la propuesta presentada por la administración de la frenteamplista Valeria Melipillán (CS).

"El Concejo Municipal rechazó su realización en la última sesión ordinaria. Quilpué no contará con ninguna actividad masiva para celebrar el fin de año para sus vecinos y vecinas", explicó la casa edilicia a través de un comunicado.

Los motivos esgrimidos por los ediles en sesión de Concejo decían relación básicamente con lo encima que se les informó la propuesta, la cual incluso les llegó el mismo día de la votación. A ello suman que esos mismos $63 millones que costaba la fiesta se podrían haber utilizado en otras acciones en favor de la comunidad quilpueína.

POLÉMICO ÁRBOL

Pero el tormentoso fin de año en Quilpué no sólo se queda en la controversia generada en torno a la cancelación a última hora del concierto, sino que ésta aumenta en magnitud a raíz de la presencia de un gran árbol de Navidad en el centro.

Y es que el costo del arriendo es de $20 millones, monto considerado "un despropósito" por parte de los concejales de la Ciudad del Sol.

Mónica Neira, concejala (ex RN) de Quilpué, señaló a Puranoticia.cl que "este proceso de licitación se hizo de manera muy rápida y a nosotros no se informó porque por los montos no pasa por Concejo. Por esa cifra se podría haber comprado un árbol, yo creo que incluso sería más barato, y quedaría para la comuna para las próximas navidades, porque son $950 mil diarios y es demasiado para el fin propuesto".

Y en efecto, considerando que el arriendo de $20 millones es por sólo 21 días, el costo diario del árbol es de $952.380, cifra considerada "un exceso" por la edil.

Por esta razón, adelantó que harán todas las consultas en la unidad de Control del Municipio para verificar que el proceso se haya llevado a cabo con apego a las normas: "Lo que nos queda a nosotros, como fiscalizadores, es ver cuál fue la conveniencia y cómo se hizo el proceso. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga todo con transparencia, para que la ciudadanía esté informada de cómo fue el proceso", señaló a Puranoticia.cl la concejala Neira.

EXPLICACIÓN MUNICIPAL

Consultado el Municipio por ambos hechos, respondieron mediante una declaración del alcalde subrogante de la comuna, Pablo Piñones, que "quisimos apostar este año por tres artistas connotados para asegurar una buena asistencia y disfrute", y que la producción de la fiesta consideraba unos mil metros de vallas, 30 baños químicos, montaje de escenario, camerinos, carpas, amplificación, iluminación, entre otros gastos.

En ese sentido, la autoridad que reemplaza a Valeria Melipillán, quien se tomó unos días libres, agregó que "todo lo cual fue organizado en el evento final y subido al portal de compras públicas el 22 de noviembre, con más de un mes de anticipación".