Poduje termina debate ofuscado con Ripamonti luego que develara vínculo contractual del arquitecto con la administración Reginato

A menos de una semana para el inicio de las elecciones comunales y regionales en el país, donde la ciudadanía deberá escoger a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, los candidatos comienzan a cerrar sus campañas.

Es en este contexto donde la Radio Biobío organizó un debate con los tres candidatos a la Alcaldía de Viña del Mar: la carta del oficialismo, quien busca la reelección como Alcaldesa, Macarena Ripamonti; el representante de la oposición, Iván Poduje; y el abanderado del pacto Izquierda Ecologista Popular, Manuel Díaz.

Si bien, los tres candidatos pudieron expresar sus puntos, lo más álgido del debate se dio a raíz del cruce de opiniones e interpelaciones entre Ripamonti y Poduje, hecho que terminó con el arquitecto retirándose algo ofuscado de los estudios de la emisora.

PROPUESTAS REPETIDAS

Uno de los primeros cruces se dio luego que la militante del Frente Amplio (FA) acusara a su contrincante en las urnas de proponer iniciativas que ya la administración municipal está llevando a cabo en Viña del Mar, como la construcción del centro de salud en Miraflores o el convenio OS-14 entre guardias municipales y Carabineros.

"Llama la atención que existiendo tantos años de experiencia profesional se confunda lo que es un DS01 y se propongan cosas que son completamente ilegales; y en segundo lugar, que se comprometan cosas que ya se han hecho como el Convenio OS-14 que desde el 2022 tenemos con Carabineros; también el desarrollo de patrullajes mixtos; tenemos también ya la contratación de uniformados, que hicimos contratando a más de 40 personas con perfiles profesionales técnicos. Es impresionante que se propongan cosas que ya se hicieron", dijo la carta oficialista.

Minutos más tarde, Ripamonti cuestionó a Poduje que "su campaña se ha destacado por mentiras, por ataques personales y por, lamentablemente, un desierto de propuestas". En ese sentido, le preguntó directamente a la carta de Chile Vamos "¿por qué en todas las propuestas que usted tiene en el flyer que entrega a la comunidad, son propuestas que ya hicimos, como construir el SAR de Miraflores, que está en proceso de construcción o realizar un convenio OS14 con Carabineros que funciona desde el año 2022? ¿Es por desconocimiento o por política?".

El abanderado de la oposición comentó que "es porque el OS14 que usted tiene implementado no funciona porque los Carabineros notifican parte con los conductores, en vez de hacer patrullaje preventivo. Eso está bastante documentado por vecinos y por los propios guardias. En segundo lugar, nuestras propuestas incluyen propuestas de arrastre como lo hizo usted, que tomó propuestas de arrastre como el Palacio Vergara, el estadio Sausalito, el Museo Municipal. Usted, candidata, lo único que ha inaugurado propio son arreglos de algunas escuelas, todo lo demás lo heredó porque lo que corresponde es tomar propuestas que vienen y poder implementarlas".

Respecto al SAR de Miraflores, Poduje indicó que "usted lo retrasó dos años porque se negó a sacar una toma. ¿Se acuerda o no? Y esa toma, que se negó a sacar porque usted tenía una posición favorable a las tomas entonces... ahora ha cambiado, usted ha cambiado mucho, ahora es pro Carabineros, pro Armada, antes quería desarmar el país y quería cambiar la bandera. Pero en ese tiempo, cuando usted estaba a favor de las tomas, demoró dos años el SAR de Miraflores, que si no hubiera sido por su demora estaría en construcción. Por lo tanto, obviamente vamos a apoyar el SAR de Miraflores, vamos a apoyar el SAR de Glorias Navales y vamos a hacer lo que usted prometió y no hizo, como el estadio y consultorio de Chorrillos, el consultorio de Glorias Navales, el estadio de Miraflores. Porque usted prometió mucho e hizo poco, y por eso es que creo que usted va a responder, candidata".

VIVIENDA

Otro de los puntos controvertidos dice relación con una pregunta que realizó Poduje en materia de vivienda: "¿Cuántas casas ha entregado usted como entidad patrocinante en Viña del Mar, aplicando los subsidios DS01, DS49 o DS65?".

Al respecto, Ripamonti respondió diciendo que "nuevamente se demuestra desconocimiento completo de la gestión municipal, porque no se ocupa la cantidad de casas para poder contar la gestión municipal porque nosotros –insisto– los municipios no entregan casas, son entidades patrocinantes, gestionan la demanda y la oferta, además de generar proyectos. Hemos trabajado con un proyecto de microrradicación en Glorias Navales para viviendas irrecuperables, más de 50 familias; hemos trabajado a través de nuestra unidad de gestión territorial de la Dideco, la que amplificamos en más de 10 funcionarios, con 50 comités de vivienda; y, por último, ejecutado más de $11 mil millones para proyectos de habilitaciones primarias –no sé si reconoce el término– en más de 26 campamentos que están con estrategia de radicación, totalizando más de 240 familias en sólo 36 meses de trabajo".

Posteriormente, el arquitecto replicó que "la entidad patrocinante, la función que tiene, es gestionar los subsidios, agrupar la demanda y contratar a constructoras. Por lo tanto, la entidad patrocinante tiene la posibilidad de entregar las viviendas y cuando es municipal también. Ella ha insistido en eso y confunde los conceptos, pero entiendo que usted en tres años ha entregado solamente 200 viviendas".

Ripamonti también sostuvo: "Un desconocimiento completo de cómo funciona la vivienda, al menos desde los municipios". Luego, le explicó a Poduje que "un DS01 es la adquisición de una vivienda construida por más de 1.600 UF y eso, los subsidios, como le enseñaron, no los entrega un Municipio, sino que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hay que informarse más".

¿PAGADO POR REGINATO?

Sin embargo, el gran golpe para Poduje vino de la mano de una acusación de Ripamonti, en torno a que el arquitecto fue contratado durante la controvertida y polémica administración de Virginia Reginato (UDI) en la Ciudad Jardín: "Hoy, las personas que dejaron en el suelo y en la debacle a la ciudad de Viña del Mar, quienes regresar. ¿Cómo? Disfrazados como una persona que se dice independiente, pero que recibió remuneraciones por parte de Virginia Reginato. Acompaño los documentos que lo acreditan, los decretos alcaldicios dictados para enriquecer de esa manera a uno de estos candidatos. Es evidente la motivación de alguien que ni siquiera vive en Viña para llegar a tomar un cargo de poder y lo artero que ha sido toda la campaña. Mentiras y un desierto de propuestas. Es más, cada una de sus propuestas ya han sido implementadas o están en proceso de implementación por parte del trabajo que hemos realizado con el mundo privado y con la academia".

Finalmente, una de las propuestas de Iván Poduje más comentadas en redes sociales fue la relacionada a la seguridad pública, donde propuso contratar a personas expertas en artes marciales: "Vamos a contratar a 40 personas expertas en artes marciales y manejo de armas no letales. Estas personas van a actuar en delitos en flagrancia".

De esta manera culminó una de las últimas instancias que tendrán los candidatos para dar a conocer sus propuestas de cara a lo que será la elección municipal de este sábado 26 y domingo 27 de octubre, donde los viñamarinos tendrán que marcar sus preferencias por Macarena Ripamonti, Iván Poduje o Manuel Díaz.

