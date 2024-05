Poder femenino en Quilpué: Chile Vamos apuesta por primarias sólo con mujeres

Con una de las fórmulas más democráticas que se utilizan en Chile, Chile Vamos decidió hacer primarias con un ingrediente muy especial: todas las opciones son mujeres y deberán ser votadas por los militantes de los partidos que componen el conglomerado: Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli).

La jugada apunta a ganarle la Alcaldía a Valeria Melipillán, quien en 2021 llegó gracias a los 19.016 votos obtenidos (33,13%), en desmedro de los 14.600 (25,44%) que consiguió el entonces DC Christian Cárdenas; de los 9.231 sufragios (16,08%) del independiente Mauricio Oyarce; y de los 9.202 (16,03%) de la RN Amelia Herrera.

La fórmula femenina de la derecha regional busca arrebatar el sillón edilicio que por décadas ha sido esquivo al sector, tras la salida de la exalcaldesa Amelia Herrera, y luego de los cuatro periodos en el cargo del socialista Mauricio Viñambres y el posterior triunfo de Melipillán. No resultó tampoco recuperar el municipio en la anterior elección de 2021 con Herrera, por lo que ahora buscarán encontrar a la representante que gane las primarias y tenga apoyos concretos, dejando atrás a las figuras que consideraban que podían ser de peso en la comuna.

En esa línea, la actual concejala Mónica Neira se presenta como una de las alternativas independientes, pero, en una excepción a las reglas del juego, se aceptó que fuera apoyada por el Partido Republicano, quienes, de todos modos, no podrán participar de la votación siendo militantes de ese partido puesto que sólo pueden hacerlo los inscritos en Chile Vamos o independientes.

Heredera natural de su padre Heriberto Neira, emblemático concejal de la comuna, la edil se siente con una responsabilidad mayor por el peso en sus hombros que le deja el legado de su papá, un hombre que vivió enamorado y al servicio de Quilpué.

Para Neira lo principal y aquello que la motiva a presentarse a este desafío mayor es que “quiero que recuperemos la identidad y el orgullo de ser parte de esta comuna, y para eso estoy participando de las elecciones primarias que se realizarán el 9 de junio. Soy candidata independiente invitada por los partidos de Chile Vamos y respaldada por Republicanos”, dijo a Puranoticia.cl.

La empresaria local, a cargo de Repuestos Neira, señala que la Ciudad del Sol necesita con urgencia una Alcaldesa con visión de comuna, con un enfoque en solucionar los problemas de los vecinos. “La gran diferencia es que la actual alcaldesa piensa y actúa según su ideología, yo pienso actuar según las necesidades de los vecinos de ayer y hoy de Quilpué. Estoy convencida de que tenemos todo para volver a ser esa ciudad pujante y segura, sólo falta contar con autoridades que tengan la voluntad y la pasión por el servicio público para lograrlo”.

Por su parte, Renovación Nacional (RN), que no se queda atrás, pone todas sus fichas en una candidata que es reconocida por su amplia trayectoria en el ejercicio de la política. Relacionadora pública de profesión, Carolina Corti, inicia su aparición en la escena política a los 18 años cuando era estudiante de su actual profesión, como asesora de la alcaldesa María Amelia Herrera Silva, luego estuvo apoyando al diputado Andrés Longton en su primera aparición como candidato a dicho cupo parlamentario y, en el último Gobierno de Sebastián Piñera, fue gobernadora provincial de Marga Marga y delegada presidencial cuando se cambió la figura del cargo.

“Es mi primera experiencia (electoral) a lo largo de estos años y creo que, responsablemente, he tomado la decisión porque he recorrido un camino largo, porque a diferencia de los otros candidatos que van a ir a la papeleta y que han tomado el camino de servicio público una vez que han sido candidatos. Creo que ahora es cuando existe la posibilidad de volcar los conocimientos, la experiencia, las ganas, los desafíos de salir adelante, en esta comuna que hoy día está en blanco y negro y tiene que pasar a colores, porque en épocas antiguas fue una comuna que fue muy pujante y que iba camino a un desarrollo no menor”, señaló a Puranoticia.cl.

Para Corti la inversión público - privada será una de las claves fundamentales para sacar adelante proyectos rápidos, puesto que considera que la focalización en prioridades ciudadanas dará lineamientos de prioridad ciudadana: “Tenemos que tener dos agendas que son paralelas, una es el desarrollo de nuestro programa que va a estar basado en seguridad pública, que va a permitir finalmente una seguridad social y en los brazos armados para poder ejecutar proyectos importantes tanto en el deporte, en el ámbito mujeres, lo que significa la seguridad pública en sí, pero por sobre todo, tenemos que ir a la par con la carta Gantt de reconstrucción”.

MARCANDO LAS DIFERENCIAS

A Carolina Corti nunca le generó duda la realización de primarias democráticas para definir el o la candidata que representará a la derecha política en Quilpué. “El mecanismo de primarias se hace transparente, pertenece a un mecanismo democrático, son primarias legales donde el día 9 de junio vas a poder escoger con quién te sientas mejor representada/o, con quién haya hecho una trayectoria acorde a poder enfrentar los desafíos”.

Uno de los grandes temas que traspasan la agenda nacional es en especial la seguridad pública y cree necesario hacer la distinción que, “a diferencia de las otras candidatas que hoy día existen en el papel, la capacidad de gobernar ha sido una de las áreas que he podido desarrollar a lo largo de este tiempo porque fui gobernadora provincial y delegada presidencial, y porque afrontamos junto a los ciudadanos los tiempos de crisis y su manejo, el estallido social, pandemia, en fin, momentos difíciles, por tanto, creo que hay elementos diferenciadores que hoy día hacen que uno pueda efectivamente, aspirar de manera humilde, sensata, extremadamente profesional, al sillón municipal de la comuna de Quilpué que le hace tanta falta liderazgo, potencial, proyección y particularmente muchísima transversalidad en poder hacer los destinos de esta comuna algo grande”.

Por su parte, Mónica Neira rememora el legado de su padre y cómo ha disfrutado de la ciudad desde su infancia. “Al ser mi padre profesor naval, nací en el Hospital Naval de Valparaíso, estudié en el colegio Coeducacional de Quilpué, me titulé en la UVM en administración de empresas, trabajé 15 años en nuestro proyecto familiar de casa de Repuestos NEIRA en calle Blanco de Quilpué, especializándome en el área técnica de repuesto de automóviles y al asumir como concejal a fines del año 2016 y hasta hoy me dedico a ejercer como concejal de la comuna”.

Considera que ser la próxima Alcaldesa de Quilpué es recuperar y darle nuevos aires a la ciudad, que considera sumida en el abandono de la administración actual.

“Quilpué necesita con urgencia una alcaldesa con visión de comuna, con un enfoque en solucionar los problemas de los vecinos. El diagnóstico de Quilpué es similar al de la región y del país, estamos abandonados por autoridades con directrices ideológicas. Hoy Quilpué es una ciudad insegura donde no podemos caminar tranquilos por las calles, donde el desarrollo económico se ve amenazado cada día por la burocracia, por la delincuencia que no deja avanzar y salir adelante. La actual alcaldesa tiene una gestión acéfala y un abandono fácil de ver”, culmina.

Cabe destacar que, la trilogía de candidatas la completa la ex concejal Viviana Núñez Carrasco, que va independiente apoyada por la UDI, y que en octubre del año pasado ya señalaba la voluntad de estar en esta papeleta que definirá la carta para enfrentar desde la derecha política al Frente Amplio.

La fundadora del Partido Republicano, reconoce hoy a este medio que “desde la concejalía me llevo una tremenda experiencia, hicimos muy buen equipo con el concejal (Robert) Knop y ahí bueno, por supuesto, que eso nos da un pie para saber de cómo se maneja una comuna y cuáles son las facultades y cómo se pueden mejorar la manera de utilización los recursos en Quilpué”.

Con respecto a las candidatas que van en la papeleta para estas primarias considera que son excepcionales, muy buenas personas, pero hace la diferencia señalando que “yo creo que soy la verdadera oposición de la derecha hoy día al Frente Amplio y creo que soy la candidata que puede unir a las personas en torno a un bien común que hoy día es recuperar Quilpué. A mí me da profundamente pena ver cómo está la ciudad, la decadencia en que está, como hemos bajado la calidad de vida y creo que esa responsabilidad la tenemos que tener sobre todo yo como administradora pública y quilpueína, es algo que me nace del deber y yo creo que soy la verdadera oposición y la que puede unir a toda la derecha, incluso, más allá: independientes, a demócratas y a todos los que, en el fondo, quieran un cambio y crean que Quilpué merece más”, sentencia.

