"Poco profesionalismo": Representante del gobernador Mundaca protagoniza papelón al expulsar de reunión a Alcaldesa de Papudo

Momentos de mucha tensión se vivieron este miércoles 7 de junio en la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, en el marco de una reunión para abordar el problema de los loteos irregulares en las comunas de Papudo y La Ligua, instancia a la que llegaron dirigentes territoriales de ambas ciudades, representantes de la Delegación Provincial, de la Gobernación Regional de Valparaíso, del Consejo Regional y del Serviu, además de la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, junto a su equipo municipal.

Fue bajo este contexto que en la previa a la reunión, el funcionario Matías Irribarra (abogado de la Unidad de Participación Social del Gobierno Regional de Valparaíso, según consta en su cuenta en LinkedIn), quien representó al gobernador Rodrigo Mundaca, le pide a la jefa comunal papudana (RN) que se retire de la sala señalándole que "no corresponde que usted esté acá"; esto, bajo el argumento de que en la cita se abordaría la problemática exclusivamente de La Ligua.

El hecho generó inmediata incomodidad en los presentes, quienes observaron que la alcaldesa Adasme acató la decisión, queriendo evitar un conflicto mayor, y se retiró del salón de la Delegación en Petorca junto a su círculo cercano.

"MOMENTO INCÓMODO"

Una de las dirigentas de la Mesa Intersectorial de Loteos Irregulares de la Provincia de Petorca que estuvo en la desagradable cita fue Verónica Belmar de la Fuente, representante del sector de Huaquén, en La Ligua, quien en conversación con Puranoticia.cl relató los hechos acontecidos este miércoles 7 de junio.

"Fue un momento incómodo previo a que entráramos. Fue un impasse que hubo y que tengo entendido que se solucionó. Son cosas que suceden cuando uno trabaja con más gente (...) Nosotros tenemos muy buen trato con el Gobierno Regional, trabajamos como Mesa Intersectorial con el gobernador Mundaca desde que asumió, así que fue una mañana desafortunada solamente", indicó la vocera de la instancia.

Respecto a la situación de la alcaldesa Claudia Adasme, la vocera de la Mesa Intersectorial explicó que "entendió esta situación, sorteó de buena manera este momento y creo que su trayectoria la hace entender que estos momentos no pueden volver a suceder, pero que tenemos que seguir trabajando".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con la jefa comunal de Papudo, tanto a través del teléfono como por WhatsApp, sin embargo declinó entregar su versión de lo ocurrido aquella mañana en la Delegación Provincial de Petorca.

"SE TRATÓ MAL A UNA AUTORIDAD"

Quien sí aportó más antecedentes fue otra dirigenta presente en la cita. Betty Herrera, del sector El Romeral, en Papudo, relató a Puranoticia.cl que "me sentí muy mal porque se trató mal a una autoridad que venía con toda la disposición a apoyar a los vecinos. Una autoridad se presentó con todo su equipo de trabajo, pero llega este personaje y se va contra estas personas sin fundamentos ni motivos".

A ello agregó que "nos sentimos pasados a llevar porque nosotros convocamos. No sé qué le pasó a este joven, se sintió mal, se descompensó, tuvo un mal día, no sé... pero no justifico su actuar ante una autoridad. No tiene por qué hacer esta ordinariez. No podemos aceptar que los representantes de autoridades tengan estas actitudes, no se justifican por ningún motivo".

Betty Herrera también comentó que "los presentes hablamos con este joven, pero él nunca cambió su postura", añadiendo en su descripción que el funcionario "estaba incómodo, como que estaba obligado a estar ahí porque llegó, saludó a tres personas y después increpó al equipo de la alcaldesa Claudia Adasme, siguió con la Alcaldesa y le reitera lo que le dijo a su equipo. No pudimos hacerlo razonar, pero teníamos que cumplir el objetivo y estrechar relaciones, así que seguimos".

APARTADO DE SUS FUNCIONES

Con todos estos antecedentes a cuestas, Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo comunicacional de la Gobernación Regional de Valparaíso, que respondió a la solicitud por medio de una declaración en la que afirman que en dicho encuentro hubo un trato "poco profesional" de un funcionario hacia la alcaldesa Adasme.

"Lamentamos profundamente el mal momento y actuar poco respetuoso de uno de nuestros funcionarios, en una situación que no se justifica en ningún caso, y por el que hemos entregado las disculpas a quienes fueron afectados, en particular a la alcaldesa Claudia Adasme", comenzaron indicando.

De igual forma, aseguraron que "tan pronto el Gobernador Regional tuvo conocimiento de la situación, se contactó inmediatamente con la Alcaldesa para ofrecer las disculpas ante este actuar, haciendo énfasis en que este tipo de comportamiento no es en ninguna circunstancia aceptable y que se tomarán todas las medidas y sanciones correspondientes".

Por último, expusieron que el Gobierno Regional de Valparaíso "se caracteriza por un buen trato con las autoridades y comunidades de las 38 comunas y ocho provincias de la región, por lo que ya se han adoptado acciones frente a esta situación y el funcionario en cuestión ha sido apartado de sus funciones a la espera del procedimiento administrativo correspondiente".

MESA DE LOTEOS IRREGULARES

La Mesa Intersectorial de Loteos Irregulares de la Provincia de Petorca es una instancia de diálogo que surge hace tres años bajo el alero de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core de Valparaíso, impulsada específicamente por los cores Manuel Millones (Ind.) y Christian Macaya (RN), y que abarca a los sectores de El Romeral y El Tome, en Papudo; y Huaquén, La Ballena y Longotoma, en La Ligua.

Así es como las comunidades se organizaron para subsanar los problemas que tenían con los loteos irregulares, se reunieron la semana pasada con el core Macaya y decidieron en conjunto organizar otra cita, que fijaron para este miércoles 7 de junio en la Delegación Presidencial de Petorca, invitando a la alcaldesa Claudia Adasme, de Papudo; y Patricio Pallares, de La Ligua, llegando sólo la primera autoridad.

A la instancia donde se reunirían con el Serviu y el Gobierno Regional llegó el consejero regional Christian Macaya, quien relató a Puranoticia.cl los momentos posteriores a la grosera expulsión de la cita por parte del representante del gobernador Mundaca.

"Yo tenía Comisión, así que me integré después. Entro callado para no molestar, pero más que una conversación técnica había lamentación respecto de un episodio previo. Me llama el gobernador Mundaca, quien asumía que yo sabía; me manda mensaje la Alcaldesa de Papudo, asumiendo que yo sabía; así que le pregunto a la mesa qué pasó y me dicen que el representante del gabinete del Gobierno Regional, de una manera grosera, intempestiva, desubicada e irrespetuosa, cuando vio llegar a la sala a la Alcaldesa de Papudo, le dijo que no puede estar acá", comentó el core Macaya.

Finalmente el representante de la provincia de Petorca sostuvo que "yo colijo que esto no fue una instrucción del gobernador Mundaca o del Gobierno Regional, sino que se trata sencillamente de un funcionario que debe estar mareado por el cargo que tiene, que se hiperventiló y se salió de madre. No creo que tengamos que romper una buena relación política que tenemos entre los municipios y el Gobierno Regional porque una persona durmió mal esa noche. Así que espero que se aclare cuáles son las reglas de esta mesa porque quien llegó parece que no las entendía".

DIPUTADOS LO LAMENTAN

Lo acontecido aquella mañana en Petorca también fue abordado por Víctor Silva Fernández, encargado territorial de los diputados María Francisca Bello y Diego Ibáñez, ambos de las filas de Convergencia Social y representantes de la zona.

"Respecto a la desafortunada situación que se vivió en la reunión de la Mesa Intersectorial de Loteos Irregulares, como territorial de las diputaciones, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo y gestión con las dirigencias encabezadas por Verónica Belmar y las distintas instituciones gubernamentales presentes", comenzó diciendo.

Además, aseguró que "lamentamos profundamente el incómodo impasse que vivió la Alcaldesa, debido a que siempre es bueno que las autoridades locales se sumen a este trabajo, que será de largo aliento, entendiendo que es un problema que puede generar ciertas distancias o conflictos que se deben trabajar siempre en el marco del respeto, tanto hacia las dirigencias como a las autoridades involucradas".

