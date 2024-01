Playa Amarilla se transforma en el punto negro del verano en Concón: denuncian baños en mal estado y mala iluminación

Hasta la sala de redacción de Puranoticia.cl llegó una denuncia que daba cuenta del abandono de los baños de la playa Amarilla Concón durante el fin de semana, situación que generó más que alguna complicación a las cientos de personas que disfrutaban de un día soleado en la costa de la región de Valparaíso.

Si bien, el problema ya fue subsanado este lunes, lo cierto es que el espacio se encuentra inmerso dentro de otra polémica, que dice relación con el estado en el que se encuentran los baños y la demora en los trabajos ya adjudicados, justamente para efectuar obras que mejoren este espacio público que administra el Municipio de Concón.

«Mejoramiento de Baños Públicos de Playa Amarilla» lleva por nombre el contrato por $19.999.438, suscrito el 28 de diciembre de 2023 entre la Municipalidad de Concón, administrada por el alcalde Freddy Ramírez, y la empresa Astargo Ingeniería y Construcción Limitada, cuyo decreto recién fue promulgado el 11 de enero de este año.

Considerando que el plazo de ejecución del servicio es de 45 días desde la firma del acta de entrega del terreno por parte de la unidad técnica, las esperadas obras de mejoramiento en los baños de este tradicional balneario conconino no verán la luz hasta entrado el mes de marzo, vale decir, con la temporada estival a la baja.

En el lugar de los hechos, Puranoticia.cl pudo constatar que de los cuatro baños, sólo dos se encuentran a disposición de los asistentes a playa Amarilla, pues los otros están "malos", tal como lo consigna un cartel instalado en la entrada de ambos espacios.

"Son un asco", indicó una persona que ingresó a este espacio, agregando que "los baños están limpios por dentro, pero no tienen presión de agua, entonces casi no se puede tirar la cadena porque queda todo ahí y es realmente un asco".

De hecho, los trabajadores a cargo de la limpieza de los baños de playa Amarilla –que son contratadas por la temporada de verano por el Municipio de Concón– tienen que llenar con agua un gran basurero, con el cual extraen el vital elemento mediante un bidón y lo depositan en los inodoros para poder limpiarlos, un procedimiento que debiera ejecutarse de manera autónoma sólo con tirar de la cadena.

¿Cuándo se va a firmar el acta de entrega para que comiencen las obras, teniendo en cuenta que éstas tardarán 45 días? Buscando esta respuesta, Puranoticia.cl conversó con la concejala Gabriela Orfali, quien señaló que "la situación de los baños es desastroso porque este tema se revisó en Concejo hace varios meses atrás para anticiparse y arreglar los baños. Esta Concejala preguntó cómo era posible que los baños estuvieran malos si se habían entregado hace no más de cinco años".

"Yo pregunté también cómo era posible que las cadenas no tiraran, cómo los baños no funcionan todos. De hecho fui el viernes, estuve en playa Amarilla y bajé para ver los baños, y estéticamente se ven baños limpios y bien mantenidos por los trabajadores, a quienes hay que darles un aplauso porque hacen una tremenda entrega de trabajo, haciendo más de lo que debieran hacer. Y es que ellos están asumiendo más responsabilidades de las que tienen para que la gente, los turistas, los visitantes, entren a un buen baño en la playa Amarilla", agregó la edil.

Además, la concejala independiente (ex RN) comentó que "si hay dos baños malos, con las puertas cerradas y los que quedan tienen poca presión, donde el agua no tira, cosa que ya se sabía, pero el contrato recién se firma el 28 de diciembre, el decreto sale el 11 de enero y es un trabajo de 45 días, por lo que a hoy, 22 de enero, no han comenzado, entonces me parece que la gestión de la Municipalidad de Concón es lentísima y no hay preocupación por los visitantes que llegan".

Por su parte, la concejala Ilen Sáez sostuvo a Puranoticia.cl que "lo que me preocupa a mí es que esta licitación se haya lanzado tan encima del verano. En octubre estaban haciendo otro tipo de mejoramientos, como pintados en la pasarela y las ramplas; pero la de los baños no. Yo creo que si los baños estaban en mal estado, debieron haberse anticipado en invierno. Esto influye mucho en el turismo de verano".

Además, la edil independiente pero cercana a Convergencia Social (CS) indicó que "esto de los baños en mal estado trae otro problema, y es que como la gente no accede al baño, hace sus necesidades en cualquier parte. Si caminas por la parte media de la playa y se percibe un olor malo. A eso se suma el tema de la iluminación en horario nocturno, donde no es de buena calidad, sobre todo en esa parte media de la playa".

Cabe hacer presente que la playa Amarilla de Concón es la más grande y la que actualmente cuenta con más cantidad de arena en la comuna, por ende, es la que recibe a un mayor número de turistas, tal como se logró apreciar este fin de semana, algunos de los cuales quisieron utilizar los baños y simplemente no pudieron. Otro dato a tener en cuenta es que a pesar que el tema se puede llevar a sesión de Concejo Municipal, lo concreto es que este órgano se encuentra en receso de actividades hasta febrero.

PURANOTICIA