Piden que el Minsal asuma licitación de tecnología contra el cáncer tras cuarto proceso fallido del Servicio de Salud de Valparaíso

Con profunda molestia reaccionó el diputado Andrés Celis tras conocer que por cuarta vez falló la licitación para el acelerador lineal y bunker para el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, tecnología de última generación fundamental para el tratamiento seguro de pacientes oncológicos.

El parlamentario RN apuntó sus dardos al Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA) por el fracaso de más de 15 licitaciones bajo la gestión del director Cristian Gálvez y de Nelson Gaete, jefe del departamento de desarrollo institucional y subdirector de proyectos de inversión.

"Nuevamente se genera un fracaso que se suma a las más de 15 licitaciones fallidas durante la actual gestión y que hoy día significa una pérdida de recursos para el Estado. Además del perjuicio directo a las personas, ante la imposibilidad que tienen de atenderse y recibir su tratamiento en el sistema público. Ya que con esto, se retrasan temas tan sensibles como la instalación del equipamiento crítico, como es el acelerador lineal y la construcción del búnker en el hospital Van Buren para la atención del cáncer. Estamos hablando de una situación gravísima. Los pacientes con cáncer hoy día se quedan sin atención gracias a la negligente gestión del director Gálvez y de Nelson Gaete", comentó Celis.

El legislador, miembro de la comisión de Salud de la Cámara, también detalló la responsabilidad de Karem Kruberg, presidenta de la Fenpruss y jefa de logística del SSVSA, en los fracasos reiterados en las licitaciones que lleva adelante el Servicio:

"Nelson Gaete, quien además es dirigente de la Fenpruss, junto a la presidenta de la Fenpruss, Karen Kruger, negociaron con el actual director del Servicio, Cristian Gálvez, la permanencia en cargos que hoy detentan y que significa, además, el pago de una asignación por funciones críticas de más de un millón de pesos para cada uno. Ella, en su calidad de jefe de logística que lleva adelante los contratos para las licitaciones, y Nelson Gaete jefe del departamento de desarrollo institucional, que lidera las licitaciones que debe levantar el servicio, son los responsables directos y no se pueden mantener en dichos cargos, tampoco el director del SSVSA porque es evidente que su desempeño es extremadamente deficiente, son negligencias inexcusables y están perjudicando a los pacientes", agregó.

En atención a ello es que el diputado Celis informó que solicitará una reunión con carácter de urgente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para que adopte medidas respecto del caso puntual, por ejemplo, haciéndose cargo de la licitación, pero también para insistir en la remoción de los responsables de las más de 15 licitaciones fallidas del SSVSA.

También destacó que "el impacto que tiene la postergación del tratamiento de cáncer, que es primera causa de muerte en Chile, es inmenso, y en este caso el hospital Van Buren no sólo atiende a pacientes oncológicos de la región sino que también acoge a personas de otras zonas, entonces si el SSVSA no es capaz de hacer la licitación, podría ser el ministerio de Salud quien lo haga o tomar otras medidas para resolver esta situación, y esto es algo que me urge plantearlo a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y por eso es que voy a solicitarle una reunión con carácter de urgente, porque no puede ser que por cuarta vez se haya caído la licitación del acelerador lineal y búnker para el hospital Carlos Van Buren. Por supuesto, que también le insistiré en la necesidad de prescindir de Cristián Gálvez como director del servicio, y del rey de las licitaciones fallidas, Nelson Gaete".

Además, el parlamentario RN oficiará al Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio para que den explicaciones respecto a la fallida licitación y den cuenta de qué acciones van a tomar ante la necesidad urgente de poder contar con esta tecnología tan fundamental para los pacientes oncológicos.

Dentro de los procesos al haber de Nelson Gaete, que han fracasado técnicamente, se cuenta al SAR de Placilla, cuya licitación fue declarada desierta en cinco ocasiones y el Cesfam 30 de Marzo, con una licitación desierta y otra que fue adjudicada, pero donde la empresa quebró. Misma historia que se repite en el caso del SAR Quebrada Verde y el Cesfam Manuel Bustos. Además de cuatro veces declarada desierta la licitación del acelerador lineal y búnker para el hospital Carlos Van Buren.

PURANOTICIA