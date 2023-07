Piden al Ministerio de Obras Públicas que congele alza del peaje en el Troncal Quillota

Este sábado 1 de julio comenzó a regir la segunda alza anual proyectada en el precio de los TAG y peajes en autopistas nacionales, de acuerdo al reajuste correspondiente al IPC.

Esta medida afecta particularmente a la región de Valparaíso, pues el peaje Troncal Quillota, que conecta a esta comuna con el resto de la región, subió hasta los $4.300 en horario normal y $6.450 en horario punta, situación que ha generado la molestia de los usuarios de esta autopista.

En este contexto, la diputada por el distrito 6, Camila Flores, llegó hasta el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en Santiago, para entregar una carta dirigida a la ministra Jessica López, solicitando alguna medida excepcional para rebajar la tarifa, tal como la que se aplicó recientemente en el peaje de Itata, uno de los más caros de Chile.

"Esto realmente es una sinvergüenzura, no es posible que los vecinos de Quillota estén prácticamente quedando aislados si no tienen estos recursos para pagar estos peajes. Este es un trayecto sumamente utilizado en nuestra región para las personas que van hacia la costa a trabajar. Además, recordar que en plena carretera tenemos el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca y para poder ocupar estas instalaciones se tiene que pagar necesariamente este peaje", sostuvo Flores.

En la misma línea, hizo un llamado para que "el Gobierno no solamente se preocupe del congelamiento de precios del transporte en la región Metropolitana, sino que también ponga la atención en el resto de las regiones de nuestro país. La región de Valparaíso es una región que no recibe mayor inversión pública, por lo tanto la ayuda por parte del Gobierno Central es escasa. Necesitamos que se haga todo lo que se tenga que hacer para que la concesionaria no suba estos precios".

En la misiva, se plantea que "en un momento de crisis económica donde, si bien, la inflación ha tenido una tímida baja, sigue en niveles altos y el costo de la vida continúa en ascenso, por lo que el alza del 6,7% en los peajes de las autopistas significa ahogar aún más la decaída economía familiar de los hogares, ya que con esto también los buses interurbanos suben los pasajes".

