Pese a pericias policiales que lo descartan, Alcalde de Coronel insiste en que bidones hallados en cerro contienen acelerantes

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, insistió en que el hallazgo de cerca de 70 bidones con un "líquido azulino" en el cerro Montahue contienen acelerantes.

Esto, pese a que Carabineros informó que los contenedores mantenían alcohol gel. El general inspector Carlos González, director nacional (s) de Orden y Seguridad, explicó que "en sí, el alcohol gel no es un acelerante. El gel que se le coloca al alcohol neutraliza la posibilidad de que se genere la combustión cuando se esparce en algún terreno. Por lo tanto, no son elementos combustibles, por sí solo no".

Además, la autoridad policial detalló que el lugar donde estaban los bidones es "un microbasural, es decir, un sector campestre donde la gente lamentablemente arroja basura".

Información que fue ratificada por la delegada presidencial en la región del Biobío, Daniela Dresdner, quien dijo que "se hicieron distintas pruebas (...) y se descubrió inmediatamente que no era acelerante. (...) La información preliminar que tenemos entregada por Carabineros de Chile, es que esto sería alcohol gel, desde luego los informes finales van a salir durante el día".

Pese a ello, el alcalde Chamorro indicó a Emol que "lo que a nosotros nos parece extraño y en mi deber como autoridad, es que aparezcan 60 bidones con algún tipo de sustancia o acelerante en una ladera de un cerro cercano a donde nos encontramos desarrollando todas las operaciones para la contención de este foco de incendio forestal".

El jefe comunal rememoró que "el día viernes, cuando se inició este foco de incendio, porque no es un arrastre del incendio del fundo Santa Ana, eran las 13.15 horas. En ese momento, nuestras cámaras captaron cuatro columnas de humo encendidas de manera simultánea, en línea recta".

Luego apuntó a que la madrugada del domingo "se encuentran vehículos rondando por distintos puntos, que fueron perseguidos por Carabineros y no los lograron alcanzar, principalmente un Suzuki plomo. Ayer lunes, a las 8 de la mañana, se encontraron estos bidones; puede ser hasta alcohol gel, pero tiene sustancias que son acelerantes".

Por ello, remarcó que "aquí hay un grado de intencionalidad, a lo menos, nuestra teoría, nuestra hipótesis es que hay grados de intencionalidad y creo que es bueno que como sociedad nos hagamos cargo de esa situación y demos señales de tranquilidad a la comunidad".

Además, la autoridad municipal acusó que "ya es hora que el Parlamento legisle para que al menos exista una barrera que exija a las forestales no plantar a menos de 50 metros de una población, de un sector de viviendas para resguardar la tranquilidad de los vecinos".

