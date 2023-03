Pese a descartarlo, idea que Maya Fernández compita por la Alcaldía de Valparaíso concita apoyos en el PS: "Es tremenda candidata"

Si bien, Maya Fernández Allende ya descartó estar pensando en asumir una candidatura por la Alcaldía de Valparaíso, lo concreto es que el nombre de la Ministra de Defensa concita grandes apoyos al interior del Partido Socialista (PS) en la región.

La supuesta idea de pelear el sillón alcaldicio porteño surgió a raíz de un artículo de El Mostrador, que recogía declaraciones del diputado socialista por la región de Valparaíso (Distrito 7), Tomás de Rementería, quien afirmó que "si Maya Fernández decide postularse como candidata a Alcaldesa, me parecería una muy buena idea".

Puranoticia.cl se comunicó con el parlamentario del PS, sin embargo declinó a referirse nuevamente a lo planteado... y mucho más luego que fuera la propia secretaria de Estado la que descartara de plano la opción de ir por el Municipio de la Ciudad Puerto.

"No estoy evaluando ni trabajando en ningún tipo de candidatura. He sido designada por el presidente Gabriel Boric para liderar el Ministerio de Defensa e implementar los planes y políticas que permitan a nuestras Fuerzas Armadas y a las instituciones de la Defensa Nacional enfrentar los múltiples desafíos que se nos presentan. Esa es la única labor a la que me encuentro abocada", dijo.

Pero a pesar de esta aclaración de la propia ministra Fernández, quien volvió a resurgir el tema fue el diputado Nelson Venegas, quien además preside el Partido Socialista (PS) en la región de Valparaíso: "Evidentemente que los socialistas estamos muy contentos con el hecho de que pudiera acceder a un cargo tan importante como ser Alcaldesa de Valparaíso", señaló el parlamentario por el Distrito 6.

Cabe recordar que el artículo periodístico afirmaba que uno de los motivos por los cuales la titular de Defensa estaría "pensando" en el ofrecimiento por la Alcaldía porteña, era el vínculo personal y familiar con Valparaíso, recordando que su abuelo, el ex presidente Salvador Allende, inició su caminó político como Diputado por la entonces sexta agrupación departamental de Valparaíso y Quillota.

"También tiene mucha incidencia con la historia de ella misma, de su propio abuelo, Salvador Allende, que está íntimamente vinculada con Valparaíso y esta región, por lo tanto creemos que sería una cuestión muy simbólica", añadió el diputado Nelson Venegas, respaldando la idea de competir por la Alcaldía porteña.

Es más, el presidente del PS en la región de Valparaíso destacó que Maya Fernández "también tiene características personales, sobre todo en el ejercicio de su rol como Ministra de Defensa, lo cual le ha permitido vincularse de manera efectiva, sin complicaciones ni controversias, con la Armada y las instituciones de la Defensa en general. Así que para nosotros es tremenda candidata".

Cabe recordar que la Elección Municipal se llevará a cabo el domingo 27 de octubre de 2024, fecha que marcará el término del segundo mandato alcaldicio de Jorge Sharp Fajardo, a menos que el Tribunal Electoral Regional (TER) diga otra cosa en los próximos días en torno a la solicitud de remoción por la acusación de notable abandono de deberes presentado por concejales de la primera administración.

