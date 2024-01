Pese a aprobar adjudicación del servicio de áreas verdes en Quilpué, alcaldesa Melipillán anuncia que llevará a Contraloría a concejales

El servicio de mantención de las áreas verdes de Quilpué se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la administración de la alcaldesa Valeria Melipillán, luego de una serie de dificultades registradas en sesiones del Concejo Municipal, y que este martes 16 de enero tuvo un nuevo episodio de controversia a pesar que la propuesta edilicia logró ser aprobada por cinco votos contra tres.

La problemática se suscita en el marco de la votación en que los ediles de la Ciudad del Sol respaldaron por estrecho margen la adjudicación de la licitación del servicio por los próximos cinco años; esto, tras el procedimiento en Mercado Público.

Pese a ser aprobada, la discusión en la sesión de Concejo generó la molestia de la alcaldesa Melipillán, quien señaló al término de ésta que "cuando no hay un elemento técnico de peso, eso se llama obstrucción y no pensar en la comunidad".

En ese sentido, desde el autodenominado «Municipio Abierto» indicaron que tal como ha sucedido en sesiones anteriores, se advirtió la necesidad de que los ediles se pronunciaran en esta votación en el marco legal, es decir, respecto a cómo se llevó a cabo el proceso licitatorio. Sin embargo, aseguraron que "algunos insistieron en rechazar la propuesta por motivos fuera de sus atribuciones", puntualizando en su desacuerdo con el aumento del monto total del contrato en comparación al año anterior.

Por este motivo, la alcaldesa Valeria Melipillán perdió la paciencia y anunció que acudirá hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para que emita un pronunciamiento.

Y es que el tema no es menor, considerando que son 480 plazas y otros espacios públicos que están bajo el cuidado de la Municipalidad de Quilpué, políticamente administrada por el Frente Amplio, a través de su alcaldesa que milita en Convergencia Social. De hecho, con esta propuesta se aumentan en 150 los espacios a cuidar en comparación al contrato anterior, incorporando éste un sistema GPS y de monitoreo para corroborar el cuidado integral de las plazas de forma sistemática.

En base a estas intervenciones, Melipillán defendió la propuesta de su administración explicando que “todos sabemos que las condiciones económicas del país producen que los contratos suban de precio, además se aumenta el sueldo de los trabajadores, mejoran sus condiciones laborales, las de servicio e higiene, se disminuye la superficie a cargo de cada trabajador y los turnos serán rotativos”.

"Elementos técnicos en sus argumentos no hay. Usted dice que su posición no es obstruccionista; yo diría que sí lo es, porque no es la primera votación que realiza sin argumentos técnicos. Les pediría pensar en el bien de la comuna y, si bien, podemos no estar de acuerdo, la licitación está hecha y trabajada por mucho tiempo por los equipos técnicos para despejar las dudas en todas las comisiones. Cuando no hay un elemento técnico de peso, eso se llama obstrucción y no pensar en la comunidad", dijo enfáticamente la alcaldesa Melipillán en la sesión del Concejo.

Luego, el contralor municipal, Augusto Montané, comentó que "entendiendo todo lo que se expresa, incluso pudiendo compartirlo, el pronunciamiento deben hacerlo en estricta sujeción a las bases y, por ende, debe haber alguna falta a lo que las bases establecieron; y si hay infracción a ello, necesariamente deberán fundar sus votos, o apoyar. Y en el evento de que los fundamentos llevados a que esto se rechace, va a significar tener que reparar a la Alcaldesa, cuando dicte el documento pertinente para dar acuerdo del Concejo y remitir a Contraloría toda vez que la resolución no se habría hecho de acuerdo a las bases de la licitación".

“Hoy esto ya está establecido en la ley y ya no es solo una posición de la Contraloría General de la República, a través de los dictámenes, sino que hay una disposición legal que expresamente lo está señalando: tiene que ser con estricta sujeción a las bases y ellos decir qué se infringió de las bases. Las bases podrían ser buenas o malas, pero aún siendo malas hay que adecuarse a ello. Es lo que se llamó y se licitó”, afirmó el encargado de Control en el Municipio de la Ciudad del Sol.

Finalmente, la concejala Paula Castro, que además preside la Comisión del Medio Ambiente, manifestó en el debate que “yo entiendo muchos de los argumentos que mis compañeros esgrimen, pero debe haber un reconocimiento al trabajo planteado. Si bien, las bases y contrato anterior eran muy subjetivas, lo que no permitía presionar a la empresa para que hiciera bien la labor, hoy esas problemáticas se tomaron con un tremendo levantamiento para poder abordar de mejor manera el rol de la municipalidad frente al cumplimiento del contrato".

"Además, ¿quién no ama Quilpué por su verde? Es importante para nosotros por las olas de calor y otros temas, así que seamos serios: esta es una buena licitación, se ajusta a los marcos normativos, se mejoran las condiciones de los trabajadores, y tenemos que acompañar ese rol fiscalizador en lo que nos compete a nosotros”, concluyó la edil al término de la tensa sesión de Concejo Municipal en Quilpué.

Cabe hacer presente que el servicio actual de mantención de las áreas verdes vencerá el 19 de febrero, por lo que la comuna corrió serio riesgo de renovarse a tiempo, según advirtieron desde la Alcaldía de Quilpué. Vale recordar que una situación similar se registró en la comuna de Concón, aunque en esta ciudad costera efectivamente se terminó el servicio sin tener en marcha el siguiente, situación que causó un grave deterioro en las áreas verdes de la comuna, que lisa y llanamente se secaron.

PURANOTICIA