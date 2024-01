Permisos de circulación de Papudo en la mira de Fiscalía: Municipio de la RN Claudia Adasme no registró pagos por $52 millones

Corría junio de 2023 cuando por medio de una denuncia se dieron a conocer antecedentes sobre un posible fraude de $40 millones en las arcas de la administración de la alcaldesa RN Claudia Adasme. Medio año después, no sólo se confirmó el hecho, sino que el monto se incrementó a los $50 millones.

Tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl a mediados del año pasado, se trata de dineros relacionados a la recolección de fondos por permisos de circulación en esta comuna ubicada en el litoral norte de la región de Valparaíso, acción sobre la cual se realizó una exhaustiva auditoría, la cual presentó sus resultados a mediados de enero de 2024.

El proceso investigativo se formalizó luego de una pregunta de la concejala Cecilia Rivera respecto a un presunto diferencial de $40 millones en los permisos de circulación, ante lo cual le indicaron desde la gestión de Adasme que habían iniciado un sumario. No conforme con la respuesta, la edil independiente llevó los antecedentes a Contraloría.

MONTO SUPERIOR AL PENSADO

Pero según consigna Radio Biobío, fue el 12 de enero cuando el director de Control del Municipio, Luis Córdova, hace entrega al Concejo de la auditoría realizada, dando cuenta que el monto defraudado incluso superaba los 52 millones de pesos ($52.673.538), dinero que no se encuentra ingresado en la contabilidad de la casa edilicia papudana.

Esto derivó en que la Municipalidad de Papudo acudiera al Ministerio Público para hacer entrega de la auditoría interna realizada y, así, la Fiscalía dar inicio a un proceso investigativo a los permisos de circulación del año 2022 en la comuna.

El reportaje de la emisora revela que la auditoría confirma la diferencia entre los permisos de circulación y el dinero recibido por este concepto durante cinco meses del año 2022. De igual forma, se indica que a esta falencia en los ingresos se suma la falta de cumplimiento del procedimiento para gestionar y emitir dichos permisos.

EL MUNICIPIO Y UN PARTICULAR

También se apuntó a la Dirección de Administración y Finanzas del Municipio por constatarse una débil operación del proceso de permisos. De hecho, de los más de 20 mil documentos girados el 2022, 5.556 son de primeras patente y de estos 616 son permisos sin respaldo de pago y/o problemas, equivalente a un 11,08%.

Acerca de quienes realizan la gestión de primera inscripción, la investigación afirma que se trata de los contribuyentes Arduiz Ltda., Servicio de Gestión y Tramitación de Documentos Ltda. y Tatiana Arduiz Arriagada, además de los ingresos que realiza Luis Arduiz a través de depósito en efectivo.

Sobre esta persona, desde el Municipio señalaron a Biobío que la relación con la comuna nació hace años, principalmente porque ha gestionado permisos de circulación para automotoras, generando ingresos importantes para la casa edilicia. Esto, a su vez, generó una relación de "confianza" con la Dirección de Administración y Finanzas, siendo esta la "explicación" por la que habrían emitido permisos sin recibir el debido pago.

Pero el problema con los permisos de circulación no sólo se suscita con un particular, sino que también se detectaron falencias en el procedimiento, como por ejemplo la "debilidad grave" por existir dos sistemas separados. "La no integración del sistema de PVC denominado Red-M y el sistema contable financiero que posee la Municipalidad de Papudo CAS Chile, ya que el objetivo principal de estos es reflejar los ingresos por concepto de PCV lo cual no ocurre", reza el documento.

Sobre los estados diarios de los permisos, se constató una diferencia no ingresada a las arcas financieras del Municipio, correspondientes a las gestionadas por unos encomendados por las empresas Arduiz Ltda., Servicio de Gestión y Tramitación de Documentos Ltda. y Tatiana Arduiz Arriagada, que obedecen al 99% de los permisos sin respaldo de pago y/o problemas, equivalente a $51.702.207.

Esto, al no ser informado a tiempo por la Dirección de Administración y Finanza del Municipio de Papudo, derivó en la existencia de una "grave falta entorno a no informar de la situación", por lo que se evaluará la responsabilidad administrativa.

ANTECEDENTES A FISCALÍA

Frente a todos estos antecedentes, desde la Municipalidad que administra la alcaldesa RN Claudia Adasme explicaron que "de acuerdo a la normativa interna del, la emisión de permisos de circulación se encuentra radicada en la Dirección de Administración y Finanzas, para lo cual se utilizaba un sistema informático de emisión de permisos", agregando que "los hechos que originan esta situación refieren en particular a la emisión de permisos de circulación de primera factura, los que eran gestionados por una persona natural para automotoras de la región, lo que se realizaba desde el año 2017 en el Municipio, según la información que hemos podido recabar".

También expusieron que "el problema se genera en el momento en que la Dirección de Administración y Finanzas le habría dado una especie de “crédito” para pagar esos permisos, que derivó en que se generara esta deuda que fue comprobada en la auditoría realizada por la Dirección de Control Interno".

Finalmente, concluyeron manifestando desde la casa edilicia que "tal como fue nuestro compromiso con los resultados de la auditoría, que daban cuenta de no pagos de permisos de circulación, como Municipio procedimos a denunciar los hechos al Ministerio Público, con el objeto que dicho organismo autónomo pueda determinar la responsabilidades penales que de dichos hechos se puedan derivar".

