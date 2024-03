PDI indaga aplicación de cuestionario sexual a escolares de 5° básico en Arica

Apoderados del colegio particular subvencionado Adolfo Beyzaga Ovando de Arica ingresaron una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) por la aplicación de un cuestionario con contenido de índole sexual a niños de 5° básico (9 y 10 años), una actividad que en el Ministerio de Salud consideran no ajustado a sus protocolos.

La Defensoría de la Niñez anunció por su parte que ofició formalmente al establecimiento, a la Superintendencia de Educación y a la Seremi de Salud correspondiente, “con el fin de conocer el alcance de la actividad, responsables de ella y criterios utilizados”.

Según publica El Mercurio, el día siguiente de que se conocieran los hechos, menos de diez alumnos fueron a clases por que sus padres decidieron no exponer a sus hijos a una situación como esa nuevamente a la espera de una explicación satisfactoria.

Se trató de una charla de “higiene y autocuidado” que recibieron esta semana y que fue considerada “inapropiada” para menores de 9 y 10 años, como los integran el único curso de 5° básico del establecimiento.

El hecho de que se incluyera un formulario con preguntas como “¿Has tenido relaciones sexuales? (sexo oral, anal o vaginal) sin condón?”, “¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca?”, o “¿Has tenido dificultades con el condón al tener sexo (se ha roto o deslizado)?”, causó escozor en los padres y trajo duras críticas ciudadanas a la forma en que la autoridad aborda el tema.

Los apoderados denunciaron no ser recibidos por la directora del establecimiento Jessica Carvajal. La vocera de los apoderados, Daggery Cortés, aseguró que la actividad se realizó “sin previo aviso y sin pedirnos autorización” y advirtió que “algunos niños están muy afectados y no hemos recibido apoyo”.

La directora dijo en un comunicado quejándose por las protestas y denuncias públicas de los apoderados y aseguro que trabajan “bajo un enfoque educativo y regulados por políticas del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, con el afán de prevención y difusión en cuanto a temáticas como es el protocolo de sexualidad”.

Agregó que “totas las temáticas abordadas” son parte de los planes y programas de ambas carteras y que cuentan con apoyo de instituciones que han dictado talleres similares desde higiene y autocuidado basados en lineamientos de la “guía anticipatoria para la adolescencia”, actualizado en 2021.

El instituto aludido es el Centro Comunitario Regional de Información y Prevención de Apoyo (Cripac) en la Conserjería de VIH/Sida e ITS que depende de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Además señaló que el formulario debió ser entregado a los apoderados, no a los alumnos.

Desde el Ministerio de Salud dijeron que la charla no se ajustó a los protocolos y que se detectaron “presuntos incumplimientos de los lineamientos del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes”, y anunciaron un “procedimiento disciplinario” para establecer responsabilidades.

Mientras que, desde la subsecretaría de Salud, la titular Andrea Albagli, afirmó que la actividad no sigue los protocolos del Minsal y que se dio “una situación indebida en el trato de los menores del colegio”. El Ministerio de Educación no respondió consultas argumentando que no le corresponde pues es una actividad que se ajusta a protocolos de la autoridad sanitaria sobre los que no tiene injerencia.

PURANOTICIA