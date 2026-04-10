PDI indaga a universitarios ligados al PC y PS por ataque a ministra Lincolao

A raíz del ataque perpetradoen Valdivia contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, la Policía de Investigaciones (PDI) lleva adelante una serie de diligencias. En este contexto, las pesquisas apuntarían actualmente hacia universitarios vinculados tanto al Partido Socialista como al Partido Comunista, quienes habrían participado en los incidentes registrados al interior de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Las fuerzas policiales mantienen bajo su radar a ciertos estudiantes para determinar su grado de involucramiento en el suceso. Entre los perfiles analizados destaca M.M.R., quien ocupó el cargo de expresidenta de la federación de la Universidad Austral y que, según los registros de las autoridades, mantendría nexos con el PC.

Respecto a esta misma joven, los reportes policiales incluyen diversos “antecedentes de interés” ligados a su historial de activismo. Específicamente, se detalla su concurrencia a al menos tres manifestaciones durante los últimos años, destacando su presencia en 2023 durante una movilización bautizada como “Pañuelazo”, la cual se enmarcó en el día de acción global por el acceso al aborto, sumado a otras convocatorias de índole parecida.

Por otra parte, las indagatorias apuntan a un segundo alumno identificado con las iniciales M.R.C., catalogado por los detectives como un “blanco investigativo” o “persona de interés”. Los datos recopilados en la carpeta del caso lo describen como alguien “afín” a las juventudes socialistas de la región, vinculándolo con una participación activa en al menos ocho marchas. Entre estas protestas figuran convocatorias estudiantiles, una movilización organizada por la CUT y los actos por la conmemoración del estallido en 2023.

El primer reporte policial establece que la figura penal perseguida corresponde a atentado y amenazas contra la autoridad. Esta tipificación se fundamenta en que las agresiones no solo se dirigieron hacia la ministra, sino que también perjudicaron a quienes formaron un cerco de seguridad para sacarla del edificio universitario, grupo compuesto por efectivos de la PDI y funcionarios de la Armada.

Para esclarecer los hechos, la BIPE de la PDI se encuentra ejecutando exhaustivos análisis morfológicos a partir de los registros de video del incidente. Cabe recordar que una técnica similar se usó hace algunos años atrás durante la investigación por el caso de los bombazos, procedimiento que culminó con la detención y condena de los involucrados tras la respectiva indagatoria.

Aunque las labores de inteligencia ya han logrado la identificación de varios involucrados, uno de los temas pendientes para los investigadores radica en la obtención de evidencia contundente. Este paso es fundamental para poder presentar a los responsables ante el tribunal correspondiente.

Con este objetivo en mente, los peritos están llevando a cabo comparaciones de fotos de los “blancos investigativos” con las imágenes captadas en los videos conocidos en las últimas horas.

PURANOTICIA