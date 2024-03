Paz Fuica por «Caso Convenios»: “No me esperaba la forma en que Revolución Democrática le dio tratamiento”

La exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, Paz Fuica, suspendida militante de Revolución Democrática (RD), está formalizada por fraude al Fisco tras haber asistido al exseremi Carlos Contreras en la firma de los convenios con Democracia Viva.

En entrevista con La Tercera, expresó que "no he cometido ningún delito. Nunca estuve en conocimiento, ni me coludí con nadie para efectuar un delito. Mi trabajo era de asistencia, que es como se reporta a los profesionales que están contratados en esta modalidad".

"La Fiscalía acierta en el sentido de que yo sí asistía, pero dentro de mis funciones y de la labor que yo tenía. Siempre tomé todos los resguardos administrativos y consultaba a funcionarios lo que se requería, porque yo soy conocedora de la materia, pero no de los procesos internos", añadió.

También aseguró que "yo creo que fue un error político. El exceso de confianza y la poca experiencia, el orgullo, pueden pasar la cuenta. Yo creo que ese fue el caso, porque nunca estuve en conocimiento de que nadie tuviese intenciones que fueran a perjudicar el trabajo que estábamos desarrollando desde hace muchos años en campamentos".

"Creo que es lo que se le ha criticado al Frente Amplio a lo largo del ejercicio de su corto periodo de gobierno: el orgullo, la soberbia, la falta de experiencia pueden haber pasado la cuenta. Pero sin duda aquí no hubo dolo, al menos no por mi parte", agregó.

Además, expresó que "no sé si esperaba mucho de RD, pero lo que no me esperaba es la forma en que dieron tratamiento a toda esta situación y lo lamento mucho. Me imagino que las palabras del alcalde (Tomás Vodanovic, que los acusó de corruptos) tienen que ver con algo que adolece nuestro país, que es el centralismo".

"Los compañeros de Santiago o de otras regiones no tienen idea de la realidad regional; por lo tanto, se dejaron llevar por la presión mediática y política del momento, y que es entendible también", concluyó.

