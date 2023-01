Paula Quintana Meléndez, ex Ministra de Bachelet y ex Concejala de Valparaíso, falleció a los 57 años de edad

A los 57 años de edad falleció la ex Ministra de Planificación, ex concejala y ex precandidata a Alcaldesa de Valparaíso, Paula Quintana Meléndez.

La ex militante del Partido Socialista (PS), de profesión socióloga y doctora en Estudios Urbanos, se desempeñó como secretaria de Estado durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, entre los años 2008 y 2010.

Luego fue elegida como Concejala de Valparaíso entre los años 2012 y 2016, durante la administración del alcalde Jorge Castro.

Quien trabajó a la par con Quintana fue la concejala Zuliana Araya, quien señaló tras confirmarse su muerte que "es un triste día para Valparaíso".

"Se nos va una luchadora incansable, una mujer de las que hay pocas, una porteña de corazón", añadió la edil de la Ciudad Puerto.

Cabe hacer presente que Paula Quintana también fue Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso durante la presidencia de Ricardo Lagos.

Quien también se refirió a su deceso fue la ex ministra Laura Albornoz, quien señaló en redes sociales: "Amigas siempre, descansa en paz, mujer valiente! Te quiero Paula Quintana, te quiero mucho".

