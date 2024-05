Patrick Retamales, el Concejal más votado de Quilpué, se suma a Christian Cárdenas como los candidatos “outsiders” por la Alcaldía

Ya comienzan a prepararse los escenarios para las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en la región de Valparaíso y Puranoticia.cl puso el foco en Quilpué, que es la tercera comuna que más patrocinios requiere para la inscripción de candidatos independientes (603) después de Valparaíso y Viña del Mar.

Revisando las caras que asoman, pudimos dar cuenta que ya tras la habilitación del ex concejal de la Ciudad del Sol, Christian Cárdenas, -quien la semana pasada logró sobrepasar la meta entre firmas notariales y electrónicas para competir, como independiente, a la frenteamplista Valeria Melipillán luego de 20 días de recolección de patrocinios- en ese mismo esfuerzo se encuentra el concejal independiente en ejercicio, Patrick Retamales, actor y preparador físico, además de ser el edil con mayor cantidad de votos en Quilpué (4.494) en 2021, quien está en período de junta de firmas y ya lo anunció hace unos días por sus redes sociales.

Hay que recordar que no habrá proceso de primarias en Quilpué, lo que fue cuestionado justamente porque habían partidos del sector oficialista que criticaban a Convergencia Social (CS), tienda a la que pertenece la jefa comunal, por la labor que ha desempeñado Valeria Melipillán durante sus casi tres años de administración, teniendo como "la gota que rebalsó el vaso" la gestión del megaincendio, tanto durante la tragedia como posterior a ella, y la presión de la tienda de operar bajo el que “tiene mantiene”, poniendo en riesgo justamente la opción de mantener la alcaldía por una gestión cuestionada.



LAS RAÍCES QUE LEVANTAN SUS CANDIDATURAS

Para ambos candidatos existen razones de peso para aceptar el desafío de enfrentar a la actual alcaldesa en las urnas. De hecho, para Retamales este interés de lo social viene a consecuencia de su infancia. De padre militar, el concejal recuerda con orgullo que era el timbalero de la parada militar en Quillota, de la Escuela de Caballería de esa comuna y, por otra parte, se emociona recordando a su progenitora que ejercía como técnico en asistencia social y como voluntaria de la iglesia cristiana-evangélica.

“Tenía una labor social maravillosa y desde niño me llevó a los barrios a buscar a la gente más humilde para poder llevarlos a comer donde ella y otras hermanas de la Iglesia hacían comida todos los sábados y domingos (…) por lo tanto crecí con esa labor social y esa vocación social y con estos valores y estos principios que también me inculcó el mundo militarizado que no es más que tener un poco de lealtad, rectitud y ser consecuente”, relata a Puranoticia.cl.

El concejal comenta que su vida estuvo ligada al ejercicio profesional pero también al apoyo social en los barrios, lo que en pandemia se vino abajo, llegó la cesantía y los ahorros se acabaron. Para las vecinas y pobladoras que compartían con él con cierta frecuencia en sus clases, también la escasez de recursos fue creciendo, recuerda.

“Empecé a comerme los ahorros, me quedé sin trabajo, yo no me pongo en los zapatos de los vecinos, sino que yo estaba y estoy a veces en esos zapatos de los vecinos y ahí nace la iniciativa de llegar más arriba y poder ser un representante del barrio, un representante de los vecinos, aprovechar mis estudios universitarios y mi educación, pero entendiendo que soy un vecino más que se levantó de su barrio y llegó a este camino. Me puse a juntar firmas, estuvimos tres meses en eso, logré inscribir la candidatura a concejal y gracias a Dios logré sacar la primera mayoría, algo histórico, que un independiente sin tener que meterse en el sistema político en un partido político, logró”, sentencia.

Por su parte, el ex gobernador Cárdenas, también fue concejal muy joven de Quilpué y resultó reelecto con primera mayoría en su segundo período edilicio el 2012, en el cupo de la Democracia Cristiana (DC), su casa política de aquel entonces. Tras renunciar a su militancia, y pese al interés del timonel regional, Roy Crichton, en tenerlo de vuelta, hoy decide optar por una senda distinta que según señala, es un desafío mayor por tratarse de una candidatura 100 % independiente.

“Realizamos una firmatón por Quilpué, donde se reunió más de un centenar de vecinos y vecinas de la comuna en el Centro de Eventos Tierras del Sol, quienes dejaron su patrocinio ante la presencia del Notario Público de Quilpué, Ricardo Rojas Puga (…) la presencia de esta tremenda cantidad de hombres y mujeres demuestra que los ciudadanos de Quilpué, junto con estar comprometidos con la ciudad, están preocupados por ella y su situación actual”, dice, agregando que “somos la opción independiente a la alcaldía de Quilpué más robusta para enfrentar a la derecha y a la izquierda, somos una opción que va más allá de los partidos políticos, somos una opción ciudadana”, dice a Puranoticia.cl el candidato.

Para Cárdenas la política ha sido parte de su vida desde muy joven, y ha debido pasar por varios momentos complejos por enfrentarse al poder de turno de los partidos y sus representantes. Por esto es que decide dejar la DC y dedicarse a su labor como nutricionista y a trabajar por lo que lo apasiona: la labor social.

BLINDAJE A VIÑAMBRES EN 2016

Recuerda que en la reelección el año 2012 logró, entre más de 40 candidatos, un 16% de los votos, duplicando la votación histórica de la Democracia Cristiana en la comuna, y de ahí fue Gobernador de Marga Marga en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, de lo que se siente orgulloso.

“La Presidenta me ofreció el cargo, no quería que dejara la labor pública, ya que el año 2016 desafié a la clase política para competir por primera vez por la Alcaldía y me dijeron que no y blindaron al entonces alcalde Viñambres, quien tenía un pacto con Ignacio Walker. Además, yo había decidido no ir por tercer período de concejal y apoyar al actual concejal (Renzo) Aranda y como mi palabra vale y cumplo, mantuve mi posición de no ir a la concejalía y acepté gustoso el cargo que me vinculaba directamente con los ciudadanos y, paradójicamente, el mayor adversario que tuve, fue el entonces alcalde de Quilpué. Todo eso y más, me llevó a evaluar mi continuidad en la política, pero desde la independencia, lo que concreté hace más de dos años”, cuenta.

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA COMUNAL SIN ANESTESIA

Christian Cárdenas abre los fuegos al ser consultado sobre la decisión de alejarse de la DC que, por tantos años, fue su casa política y su análisis es descarnado ya que sentencia que “antes de todo soy quilpueíno, vecino del sector Valencia desde mi primera infancia y del Barrio El Retiro cuando formé mi familia”.

Logró ser concejal, a pesar de que en esos años se sentía bastante menos acompañado que ahora, “porque si hubiese sido por la política no habría tenido cupo”, comenta, ya que la primera vez que enfrentó una campaña fue porque tenía un voto interno, por su liderazgo en la Juventud Demócrata Cristiana.

Para el nutricionista, esta será una elección muy ciudadana “donde creo que los partidos políticos, sobre todo los del Frente Amplio, serán castigados porque, seamos realistas, la ciudad está en un estado deplorable, en todos sus aspectos. No hay inversión privada, la inversión pública está detenida, el municipio está lleno de operadores políticos. Basta saber que la jefa de Gabinete de la alcaldesa fue despedida por Sharp en Valparaíso, porque acomodó a su marido como director de colegio, lo que, sumado a otras prácticas, le significó una senda investigación de Contraloría. Por otra parte, tenemos a la derecha, donde compite quien fuera la ex delegada del Gobierno de Piñera, la consorte de la ex alcaldesa Amelia Herrera, su madrina, con quien integran un mismo equipo político que fue capaz de sacrificar la carrera política de la concejala Úrzula Mir, quien hoy también es independiente por estas mismas malas prácticas que cruzan todo el espectro político. Hoy tenemos dos bloques ideologizados, que son en definitiva los partidos políticos tradicionales, donde se piensa más en el beneficio electoral de la coalición, que en Quilpué. Melipillán ha tenido como única preocupación cumplir los favores políticos del diputado Ibáñez, el niño símbolo de los ideologismos frenteamplistas”.

En tanto, el concejal Patrick Retamales no es menos duro en su análisis, pues también acusa que, desde la vereda de la concejalía, ha podido ver escenarios que a todas luces considera no son los idóneos para la administración comunal, señalando que a través de los presupuestos de cada año, ha podido verificar cómo se han distribuido los recursos que llegan desde el nivel central, y se evidencia que se han ocupado en inyectar recursos para “la cuenta de honorarios y ha generado contrataciones que, de pronto, uno no logra comprender, o sea, tú puedes ver una persona que está una semana en un cargo y después no lo ves más y en ese puesto ahora hay otra persona y así ha pasado, han pasado más de cinco personas en gabinete, directores de salud, de la Corporación cinco también y así suma y sigue, en recursos humanos y un montón de áreas más, las personas van cambiando; sin embargo, para ayudas sociales por ejemplo, cuando llegan las vecinas a mi oficina llorando a decirme que no tienen qué echarle la olla y preguntamos en el Departamento Social, la respuesta es no hay plata y, claro, cómo va a haber plata, si se inyectan para la corporación municipal $3.500 millones y para ayudas sociales con suerte $80 millones de pesos. Está muy desequilibrada la balanza”.

Pero más allá de todo lo malo, reconoce que su paso por la concejalía ha tenido un lado dulce también: “La verdad es que ser concejal ha sido maravilloso. He aprendido demasiado, he sido súper transparente con los vecinos y las vecinas, he ido desde que estoy el 2021 a todos los cursos que son para aconsejables en el país, he ido a cursos de Seguridad, de desarrollo económico, de medio ambiente, curso de inicios de proyecto, cursos que tienen que ver con la Contraloría y la verdad es que los he tomado todos porque hay que agarrar experiencia para hacer valer las atribuciones de los concejales, que muchas veces se ven coartadas porque no son tantas, entonces me ha gustado la experiencia y creo que me he formado mucho y he aprendido demasiado en este proceso”, indica, lo que espera sirva para su próximo paso, si es que llega a ser el nuevo Alcalde de la comuna.

