"Pasó de ser un Che Guevara a un Bukele": Diputados de Valparaíso critican propuesta del Gobernador en torno a la pena de muerte

Inmediatas repercusiones en el mundo político generaron las declaraciones efectuadas por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en torno a su propuesta de reiniciar el debate para instalar nuevamente la pena de muerte en Chile.

"Hay delitos que sobrepasan la comprensión humana. Hay delitos que no tienen perdón", dijo la autoridad durante una entrevista radial, agregando que "yo creo que esta discusión es una discusión de la cual no nos podemos inhibir".

Mundaca también afirmó que "la delincuencia hay que combatirla con el máximo rigor, y cuando digo "combatirla con el máximo rigor" creo que hay discusiones pendientes que nadie quiere instalar, por ejemplo en torno a la pena de muerte".

Considerando que la pena capital fue derogada de nuestro país durante el año 2001 tras un intenso debate como el que propone ahora el Gobernador de Valparaíso, lo que además se torna muy difícil debido a la firma de diversos tratados internacionales suscritos por Chile en la materia, los diputados de la zona se pronunciaron al respecto.

Una de las primeras en pronunciarse fue justamente una de sus más fieles escuderas en la Quinta Región, la diputada Carolina Marzán (PPD), quien analizó las palabras de la máxima autoridad local diciendo que "cada cierto tiempo el debate del restablecimiento de la pena de muerte se abre en nuestro país, ante la ocurrencia de crímenes aberrantes de alto impacto social. Ello se debe, principalmente, ante la enorme frustración que genera el sistema judicial, donde las sentencias y penas aplicadas, muchas veces, no satisfacen el hambre de justicia de las y los ciudadanos".

Sin embargo, sostuvo que "como sociedad no podemos ser más bestiales que la bestia. El país ha avanzado y seguirá avanzando largamente en materias que van desde la prevención del delito, fortalecimiento de las policías, aumento de penas, mejoramiento en la administración de justicia, e incluso, la creación de cárceles segregadas para delincuentes de alta peligrosidad".

Dichas materias –continuó Marzán– "representan un extenso camino hacia donde avanzar, antes de llegar siquiera a considerar la posibilidad de restablecer la pena de muerte en Chile. Además, los Tratados Internacionales suscritos impiden reincorporar tan ligeramente la pena de muerte, además de que se ha comprobado que no es una alternativa realmente eficiente para reducir la comisión de delitos".

Tras el "portazo" que le dio la parlamentaria oficialista, llegó el turno de los opositores Andrés Celis y Andrés Longton (ambos de RN), quienes atribuyeron estas palabras a "populismo" en medio de un año electoral donde Mundaca busca la reelección.

Celis planteó que "cuando hay elecciones se producen milagros. Pasamos de un Gobernador que se inició como un personaje más bien parecido a un Che Guevara y terminamos con un Gobernador más parecido a un Bukele".

Luego de esta insólita comparación, el parlamentario del Distrito 7 aseguró que "yo al menos no soy partidario de la pena de muerte, sino que de la cadena perpetua sin que salga jamás de la cárcel en caso de delitos que son atroces, como por ejemplo la violación de un menor o los delitos más terribles".

También hizo hincapié en que "en el caso del Gobernador, es un populismo electoral desaforado por tratar de ganar esta reelección y aquí tenemos a un Bukele en la región de Valparaíso que en cuatro años pasó de ser un Che Guevara a un Bukele".

Por su parte, el diputado Andrés Longton comentó sobre la propuesta de la autoridad regional que "a mí me sorprende que el gobernador Mundaca, ad portas de una elección, recién venga a plantear medidas que castigan con más dureza a asesinos y delincuentes de alta peligrosidad, considerando la brutalidad mayor que estamos teniendo en determinados tipos de delitos".

"Yo esperaría que él y su sector se plieguen más fuertemente a las medidas de seguridad que tienen que ver con sancionar con dureza a asesinos que estamos viendo a diario en nuestro país y en la región de Valparaíso. Pero que esto no sea una golondrina, porque la golondrina no hace verano, y en ese sentido me parece que lo que hace el Gobernador es precisamente aprovechar la coyuntura de seguridad para plantear este punto, precisamente porque estamos a puertas de la elección que a él le toca competir. Esperamos mayor convicción y menos titulares por parte de su sector político", sentenció quien además preside la Comisión de Seguridad de la Cámara.

PURANOTICIA