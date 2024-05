Partido Socialista ni se inmuta con definición del Frente Amplio en Valparaíso y ratifica su apuesta por Viñambres a la Gobernación

Luego que el Frente Amplio proclamara a Rodrigo Mundaca como su candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso de cara a las elecciones de fines de octubre, comienza cada vez a tomar más forma el tablero político para estos comicios.

De todas maneras, desde el conglomerado oficialista hicieron un llamado público a todas las "fuerzas progesistas" a buscar consenso para competir con sólo un candidato en estos comicios, lo que fue un mensaje indirecto al Partido Socialista (PS).

"Esperamos que el progresismo en su conjunto tenga candidaturas únicas en todas las regiones", dijo –por ejemplo– el diputado y presidente nacional de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez. A este llamado se sumó la core Tania Valenzuela (RD), quien comentó a Puranoticia.cl que "esperamos que todas las fuerzas progresistas de centroizquierda trabajen en esta candidatura para defender el proceso de descentralización y liderar el Gobierno Regional de Valparaíso".

Si bien, no hablan de un partido en específico, se entiende que el mensaje iba dirigido al Partido Socialista, pues esta tienda es la única del oficialismo que ha manifestado públicamente su deseo de competir en la elección de Gobernador Regional, donde el elegido para representarlos es el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.

Pero con la proclamación de Rodrigo Mundaca como la carta del Frente Amplio, sumado a los apoyos que han expresado figuras del PPD y de la DC en la Quinta Región, resulta interesante conocer el pie en el que queda la tienda socialista hoy en día. Para ello, Puranoticia.cl conversó con la secretaria política del PS, Claudia Berríos, quien aseguró que la candidatura de su partido sigue más vigente que nunca.

"Hoy todos tienen la posibilidad de definir a quiénes van a apoyar, en especial en esta candidatura que todavía se está conversando y negociando. Desde nuestra parte, nosotros seguimos con nuestra apuesta por Mauricio Viñambres, y es algo que vamos a seguir mientras no se genere una conversación con el resto de los partidos políticos. Tenemos una posición súper clara y seguimos adelante con Mauricio Viñambres", aseguró la dirigenta regional del Partido Socialista.

Junto a afirmar que actualmente no se han generado las discusiones para lograr el ansiado consenso y llegar con candidato único a la elección de octubre, Berríos sostuvo que "sólo hay llamados, pero en la medida que no nos sentemos a conversar difícilmente podremos llegar a acuerdo. Para nosotros es muy importante poder mantener el liderazgo en la región como partido, entonces en ese sentido –insisto con eso– hay una decisión de las bases en la región de continuar con la candidatura de Mauricio Viñambres y, mientras no exista otra resolución, seguiremos apoyándolo".

Si bien, afirma que la tienda también apuesta por la unidad del sector, precisó que ésta "implica también conversaciones y respeto por las diferencias en términos de opinión. Yo creo que en el caso de la elección de Gobernador, existe una posibilidad de segunda vuelta, entonces eso también daría más fuerza. Hoy día el gobernador Mundaca no quiso ir a Primarias y nosotros tenemos un candidato que vamos a seguir manteniendo mientras no exista otra decisión, vamos a seguir con el candidato y yo siento que la competencia verbal nos hace bien a todos".

Tomando en cuenta que el PS se muestra abierto a conversar con las otras fuerzas progresistas –como el Frente Amplio–, surge la pregunta de si éstas las sostendrán los dirigentes regionales o nacionales. Al respecto, la Secretaria Política de los socialistas explicó que "son a nivel regional porque tenemos harto que decir. Si bien, hay definiciones que las toma la Comisión Política de nuestro partido, nosotros como región también tenemos que validar la gobernabilidad del partido en la región. Entonces, en ese sentido hay decisiones que ha tomado el Comité Regional en torno a esto y yo creo que también es importante que se escuche y que también se respete".

"ERA UN SECRETO A VOCES"

Quien también abordó la decisión adoptada por el Frente Amplio en torno a respaldar a Mundaca como su candidato a la Gobernación de Valparaíso fue el diputado Tomás de Rementería, quien en diálogo con Puranoticia.cl expresó que "hace rato sabíamos que el Frente Amplio apoyaba a Rodrigo Mundaca. Era un secreto a voces. Y me parece que están en su derecho porque es un candidato que representa al Frente Amplio, con quienes ha tenido coincidencias y fue su candidato".

De igual forma, el legislador socialista sostuvo que "acá es necesario buscar fórmulas de unidad para que sean finalmente las fuerzas progresistas las que ganen la región de Valparaíso y no abrirle el paso –por ejemplo– a María José Hoffmann o al señor Venezian, de los Republicanos, y competir en la mayor unidad posible".

Pero a pesar de sus deseos de unidad, De Rementería confirma que el ex Alcalde de Quilpué sigue siendo la carta de su partido: "Nosotros tenemos la candidatura de Mauricio Viñambres y yo creo que ahí se puede desarrollar un mecanismo para elegir al mejor candidato que represente al sector", sentenció.

