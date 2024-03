Partido Socialista apura a Mundaca a tomar definición de cara a la Gobernación: la dura batalla con Viñambres para representar al oficialismo

Llegó marzo, y con ello, la carrera por la Gobernación en la Región de Valparaíso va tomando colores. Por un lado, en la derecha están terminando de decidir a quién llevarán por RN, en espera del acuerdo nacional sobre qué partido tomará la elección en la Quinta Región; mientras que en la izquierda, las posibilidades que se abren con la fusión del Frente Amplio, hecho ocurrido el fin de semana pasado, cambian un poco el panorama de las intenciones de los candidatos en la zona; y por otro, la demora del gobernador Rodrigo Mundaca en sincerarse respecto de cómo y bajo qué filas va a competir por su reelección, lo que abre paso a que otros interesados –que se veían con menos posibilidades– avancen terreno en las conversaciones y negociaciones con otros partidos para obtener apoyos.

Ese es el caso del Partido Socialista (PS) y la candidatura del exalcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres. “Estamos absolutamente firmes en nuestra posición de elevar la candidatura de un miembro del PS para que sea Gobernador. No hemos dudado en ningún momento de eso y nuestro candidato hoy día es Mauricio Viñambres. Para eso estamos en conversaciones con distintos sectores, sobre todo del denominado Socialismo Democrático, incluyendo también a personeros de la DC, del PC, porque entendemos que lo más importante es que si nosotros pertenecemos al oficialismo, tenemos que tener un Gobernador que adscriba completamente al oficialismo”, dijo el presidente regional de la tienda, Nelson Venegas.

Argumentó la decisión, diciendo que “esto no es nada personal, lo que ocurre es que el Gobernador actual señala no pertenecer al oficialismo, entonces no entendemos por qué tendríamos que apoyar a una persona de un partido o posición política distinta. Es como si apoyáramos a un candidato de derecha, no es posible. El Gobernador actual no se reconoce como oficialista y estamos simplemente en nuestro derecho a levantar una postura desde este sector y para esos efectos nosotros queremos hacerlo desde el Socialismo Democrático”.

Evidentemente –continuó– “tenemos que conversar con la gente del Frente Amplio ahora que están unificados, que están por transformarse en un solo partido, y ojalá que si hay alguna decisión pueda llevarse a cabo a través de una primaria o algo por el estilo, lo que sea más participativo posible, pero en ningún caso hemos pensado bajar la candidatura, todo lo contrario: estamos en conversaciones para tratar de que sea lo más amplia posible, involucrando a vastos sectores del Socialismo Democrático e incluyendo conversaciones con todos los sectores, desde la DC al PC”.

El diputado socialista, Tomás de Rementería, indicó por su parte que “espero que tengamos un candidato único, mediante primarias o encuesta, pero tener un candidato único”.

A su parecer, “la aspiración de Mauricio Viñambres es bastante loable, como la de todos los actores del progresismo, pero acá es necesario que vayamos con un solo candidato para combatir a la derecha, que va a ir unida. Creo que esto se tiene que definir pronto, antes de las inscripciones de primarias, que me parece que son en abril”.

En tanto, el presidente de la DC regional, Roy Crichton, indicó que esperan tener un acuerdo político de omisión en el caso de las gobernaciones “lo antes posible”, de tal manera que todas las fuerzas políticas del oficialismo puedan cuadrarse con el candidato del sector, y señaló que si Mundaca es el candidato del conglomerado, entonces “lo vamos a apoyar porque creemos que ha sido un muy buen gobernador, lo ha hecho muy bien”, aunque reconoció que todo dependerá también de lo que decida él en cuanto a mantenerse como independiente o sumarse a las filas del FA. “El escenario político cambiaría mucho ahí”, afirmó Crichton.

Es que con la aprobación de una fusión entre Convergencia Social (CS) y Revolución Democrática (RD) en un partido llamado Frente Amplio, las expectativas sobre qué ocurrirá en la elección de gobernadores en la Región de Valparaíso crece aún más. Hay que recordar que el actual gobernador, Rodrigo Mundaca, aunque ha sido cercano a RD, llegó a su cargo con la primera mayoría nacional como independiente en un cupo del Frente Amplio.

El analista político UNAB, Felipe Vergara, planteó que para Mundaca lo importante “más que militar en un partido u otro o en el FA nuevo, es dejar muy claro que él es independiente del FA y reforzar ese planteamiento de manera importante, así el FA lo apoye y lo potencie frente a otros candidatos del Socialismo Democrático o la derecha que pudiesen surgir. Si lo ha hecho bien y la gestión es buena, quien gana repite, dicen, debe marcar bien su territorio en estos meses porque o sino ante la confusión probablemente aparece otro o no logra el apoyo de estos partidos fusionados del FA y deciden ellos llevar a otro candidato. Puede juntar las firmas y todo lo que significa pero es bastante más complejo que cuando va como independiente dentro del pacto de un partido”.

En tanto, Felipe Venegas, analista político y académico UPLA, indicó que “la fusión busca evitar la dispersión de los votos entre los partidos del conglomerado, lo que de acuerdo a la lógica del FA podría beneficiar al Socialismo Democrático. En cuanto al poder de negociación, siempre va a tener como piso el número de votos obtenidos en las pasadas elecciones, aunque no se trata de una variable absoluta, creo que ahora cobrará importancia la postura crítica que ha tenido el gobernador con el gobierno, como lo demuestra el caso del conflicto con los pescadores artesanales y los incendios forestales entre otros”.

Lo anterior -afirmó– “indica que probablemente un candidato militante del FA permitiría mayor alineación con el gobierno central, que es una de las prioridades del oficialismo de cara a las próximas elecciones”.

Puranoticia.cl consultó al equipo de comunicaciones del gobernador Mundaca para tener su apreciación sobre este tema, pero argumentaron que estaba muy ocupado con la contingencia.

