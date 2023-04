Partido Socialista apuesta a lo grande en Valparaíso: proyectan que Aldo Valle y Marcelo Schilling serán electos en la Constituyente

Altas son las expectativas que tiene el Partido Socialista (PS) en la región de Valparaíso de cara a lo que será la elección al Consejo Constitucional del 7 de mayo, donde sus candidatos, Aldo Valle Acevedo y Marcelo Schilling Rodríguez, se mantienen con posibilidades de conseguir al menos uno de los cinco escaños que entrega en la zona el órgano encargado de redactar una nueva propuesta de Carta Magna.

Tanto el ex académico como el ex político forman parte de la lista «Unidad para Chile», que componen el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y el mencionado PS, cuyos integrantes lo completan María Pardo Vergara (CS), Valeria Cárcamo Vidal (RD), Carolina Fernández Quezada (PC) y Gonzalo Vega Moreno (Comunes).

Las volátiles encuestas dadas a conocer antes del periodo de restricción que impone el Servicio Electoral respaldan un poco el sentir que existe en el Partido Socialista, donde, por ejemplo, el estudio Panel, de la Universidad del Desarrollo, ubica a Schilling como uno de los tres candidatos de izquierda que conseguirían un cupo en el Consejo Constitucional; mientras que Signos posiciona a Valle con un cupo en dicho órgano.

En base a estos pronósticos, el presidente regional del PS en la región de Valparaíso, el diputado Nelson Venegas Salazar, planteó en conversación con Puranoticia.cl que "no hay nada mejor de lo que pudiera estar ocurriendo hoy día en las filas del Partido Socialista a nivel regional, donde tenemos dos competidores de la más alta jerarquía, que incluso estamos en condiciones de que, atendidas las características propias que tienen, podemos apostar a tener posibilidades de incluso tener a los dos como electos".

De igual forma, el timonel socialista descartó que tener a dos candidatos fuertes pudiera significar alguna especie de pugna entre ambos para diferenciarse y concitar más apoyo ciudadano: "No hay ninguna controversia, todo lo contrario: hay un espíritu de absoluta unidad frente al tremendo logro que podremos alcanzar, transformarnos en el partido más importante de la región, con una senadora, dos diputados y la certeza que a lo menos tendremos un constituyente y con la posibilidad cierta que incluso pudieran ser dos. El Partido Socialista está más unido que nunca".

A este planteamiento se sumó el diputado por la zona costera de la región de Valparaíso, Tomás de Rementería Venegas, quien expuso a Puranoticia.cl que "creo que hay altísimas posibilidades que salgan los dos. Aldo y Marcelo son excelentes candidatos y además apuntan a electorados distintos: Marcelo viene de la Quinta Interior y Aldo de la Quinta Costa; Aldo es un independiente más cercano al mundo académico y Marcelo ha hecho una larga carrera cercana a sectores populares y rurales incluso; entonces creo que ambos pueden tener altísimas probabilidades de ser electos".

El parlamentario por el Distrito 7 también dijo que "en los sondeos se ve que eso es real, incluso siendo que estos subvalorizan siempre o no consideran tanto los votos de los sectores interiores o de comunas más pequeñas, donde Marcelo es muy fuerte. Estoy esperanzado que puedan salir los dos candidatos. Los socialistas hemos hecho un despliegue, tanto yo como la senadora Allende y el diputado Venegas, por ambos candidatos, y creemos que tenemos altas posibilidades de elegirlos a los dos".

Similar opinión fue la que entregó el ex presidente de esta tienda en la región, Eduardo Pastén Gómez, quien manifestó a Puranoticia.cl que "son dos figuras: un militante y un independiente, que yo no daría por descartado que, por el despliegue que han hecho ambos en sus campañas, pudiesen acumular tal cantidad de votos que los lleve a los dos a ser representantes de la región de Valparaíso en el Consejo Constitucional".

En ese sentido, resaltó el hecho que "Aldo Valle fue candidato a Gobernador Regional de Valparaíso, sacando más de 130 mil votos (136.436); Marcelo Schilling fue Diputado con votaciones bastante considerables, bastante buenas; por lo tanto yo me mantendría con esa expectativa porque lo que está primando hoy día es la experiencia, la seriedad, la responsabilidad y el decir con claridad las cosas que se pueden y se deben hacer, y no andar proliferando con títulos y eslóganes que en este momento no conducen a nada. Esas cualidades las tiene Aldo Valle y Marcelo Schilling".

¿VENTAJA PARA VALLE?

Consultado por las reales posibilidades de las cartas socialistas, Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó a Puranoticia.cl que "por lo que se puede ver, Marcelo Schilling parece estar más nervioso que Aldo Valle, ya que podemos ver en forma recurrente su apelación a posturas más duras que lo que tradicionalmente hemos escuchado al antiguo Diputado y Director de La Oficina, en tiempos de Patricio Aylwin".

"A Aldo Valle lo favorece el hecho de ser carta local y, al mismo tiempo, poder hablar de alguna manera menos tensionante al voto «Apruebo Dignidad», generando de esa forma una competencia que no solamente enfrenta a Marcelo chilling, sino que también frente a otros candidatos de izquierda, como Valeria Carcamo, de Revolución Democrática", complementó el experto.

QUIÉN ES QUIÉN

Aldo Valle es un abogado y académico de 67 años. Alcanzó reconocimiento regional cuando asumió la Rectoría de la U. de Valparaíso entre 2008 y 2020; extendiéndolo a nivel nacional cuando fue Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Ues. Chilenas entre 2015 y 2020. Este periodo lo recordó en una entrevista con Puranoticia.cl, donde dijo que "yo salí a marchar por la gratuidad, porque me parecía un escándalo que un estudiante, tanto en una universidad pública o en una privada, tuviera que pagar un crédito que tenía algo así como un costo financiero de UF + un 6%".

Marcelo Schilling es un político de 73 años, que se ha desempeñado como Secretario del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Embajador de Chile en Francia y Diputado por la región de Valparaíso entre 2008 y 2018. En entrevista con Puranoticia.cl, el militante socialista destacó que "logré la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, como embajador ante Unesco. He tratado de ejercer los cargos públicos con compromiso, responsabilidad y con resultados, no sentándome en la silla a mirar".

