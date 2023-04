Marcelo Schilling pide mayor "seriedad" a candidatos: "Las constituciones en general no hacen referencia al tema de la seguridad"

Con un llamado a "actuar con seriedad" y dejar de lado las campañas de "demagogia" y "populismo", Marcelo Schilling Rodríguez, candidato del Partido Socialista (PS) al Consejo Constitucional, en representación de la región de Valparaíso, abordó lo que han sido estas semanas de propuestas y debates con miras a la elección del órgano que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Carta Magna para Chile.

Y es que el integrante de la lista «Unidad para Chile» –que completan las cartas del Frente Amplio y el Partido Comunista– muchos candidatos han abusado del tema de la seguridad pública como eje central de sus propuestas, cuando –a juicio del ex Diputado por la provincia de Marga Marga– "no está en la Constitución la respuesta a ese problema", sino que en políticas públicas e iniciativas legislativas.

"Yo he tratado de explicar que las constituciones en general no hacen referencia al tema de la seguridad y que la actual Constitución, en su artículo 1, dice que el Estado obliga a proteger a todos los ciudadanos. Si es necesario extenderse un poco más en ese compromiso, se puede hacer; pero el problema de una Constitución no es sólo la seguridad, y es lo que he tratado de explicar una y otra vez en mis citas con la ciudadanía, en entrevistas y en foros, porque la Constitución es el conjunto de normas que rigen nuestra vida", explicó el ex parlamentario socialista.

También afirmó que se ha puesto "mucho hincapié en el escándalo de los asesinatos", pero que no se actúa igual al considerar que "el Estado ha sido capaz de responder a esos crímenes". En ese sentido, puso como ejemplo el crimen de la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, en Quilpué, cuyos autores están detenidos y procesados. "Entonces, hacerlo como sinónimo a estos fenómenos espectaculares que nos golpean, de que no hay Estado, no es cierto porque el Estado está respondiendo".

FALTA DE SERIEDAD

Es en este punto donde se conjugan dos problemas que Marcelo Schilling ha podido apreciar durante su campaña al Consejo Constitucional: la desinformación de la ciudadanía respecto al proceso y la importancia de una Carta Magna; y el "populismo" y "demagogia" con la que han actuado algunos candidatos, aprovechando justamente el desconocimiento que reina en parte de la población sobre estos temas.

"Las personas que estamos postulando tenemos que actuar con seriedad desde ahora, desde las campañas, porque lo que usted siembra es lo que cosecha, y si usted gana una campaña con demagogia y populismo, lo que va a hacer en el trabajo constitucional es más de lo mismo. Chile rechazó eso, Chile quiere gente seria que responda de verdad a los problemas sustantivos de los que tiene que hacerse cargo una nueva Constitución y no del oropel que rodea la espectacularidad de algunos hechos de la vida cotidiana", indicó el ex Subsecretario de Desarrollo Regional.

Junto a manifestar que algunas campañas "no han sido serias" en la Quinta Región, Schilling apuntó directamente a las cartas del Partido Republicano, de quienes dijo que "se caracterizan por eso" y que "hacen afirmaciones livianas sin fundamento, que el Estado de Chile es muy grande y que hay que achicarlo", por ejemplo.

PROPUESTAS

En torno a lo que ha sido su campaña, la carta socialista que reconoció que debió meditar a consciencia su decisión de aceptar esta candidatura, explicó que ha debido realizarla bajo un clima de "indiferencia" y "desinterés" por parte de la ciudadanía, lo que se traduce también en "desinformación". No obstante a aquello, indicó que espera que en los últimos días espera que a medida que se acerca la fecha de la votación, todo eso se convierta en entusiasmo e interés en participar.

Bajo este contexto, espera promover el interés ciudadano con algunas propuestas: "Primero, parte por establecer nuestros derechos, nuestras libertades y garantías individuales. Yo creo que hay incorporar derechos sociales básicos para una vida digna, hay que incorporar el tema del medio ambiente, porque ese desastre ya no aguanta más", señaló el abanderado socialista en conversación con Puranoticia.cl

También hizo un llamado a "incorporar normas sobre el funcionamiento de una economía sana, sin trampa, porque ese fue uno de los factores de irritación ciudadana; y también hay que incorporar normas que modifiquen el régimen político, para darnos gobernabilidad, pero al mismo tiempo agilidad en las respuestas a los fenómenos de la sociedad y a las necesidades de las personas".

Acerca de sus expectativas para la elección constituyente del 7 de mayo, Schilling adelantó que espera que «Unidad para Chile» logre dos candidatos electos. Respecto a si será la izquierda o la derecha la que obtendrá la mayoría en la región de Valparaíso, dijo que "yo hago todo lo posible por que sean tres de izquierda y despliego mi campaña con ese propósito, pero sería un poco vanidoso anticipar un resultado".

DESCENTRALIZACIÓN

En el marco de las propuestas que está promoviendo en la calle para llegar al órgano constitucional, la carta del PS aseguró que es muy importante fortalecer la descentralización dentro del concepto de "Chile, Estado Unitario".

"Eso significa transferir competencias, recursos, capacidades profesionales por la vía de la desconcentración de los servicios públicos. Yo tengo un compromiso con la descentralización desde que fui Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, entre 1994 y 2000, y hay resultados también: elevamos la inversión de decisión regional del 17% al 53% respecto del total de la inversión pública", explicó.

Finalmente, destacó que sus logros profesionales le permiten posicionarse como un buen candidato de cara al Consejo Constitucional: "Yo tengo una trayectoria: he estado a cargo de la seguridad pública al partir la transición; estuve a cargo del Desarrollo Regional y la Descentralización; estuve como embajador de Chile en Francia, donde logré el apoyo de este país al acuerdo de libre comercio; logré la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, como embajador ante Unesco; luego fui Diputado, y he tratado de ejercer los cargos públicos con compromiso, responsabilidad y con resultados, no sentándome en la silla a mirar".

PURANOTICIA