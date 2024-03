Tras polémica por cobros, parte instalación de empalmes y alumbrado público en zonas incendiadas

Cuatro de la tarde era la hora en que técnicos de Chilquinta irían a poner los empalmes en varias de las casas quemadas en Villa Independencia. Tras almorzar, los vecinos de uno de los barrios que resultó más dañado por los incendios de inicios de febrero regresaron a lo que eran sus casas para supervisar la instalación de postes y empalmes para dotar de luz al sector. “Está súper bueno porque da un alivio y una esperanza de que está saliendo algo adelante, porque se están haciendo empalmes, fue de agua primero y ahora de luz. Uno dice que algo es algo, se ve como que está resurgiendo de a poquito, es como una señal de que esto va a resurgir”, dice emocionada Hilda Muñoz, dueña de una de las casas completamente quemadas el viernes 2 de febrero .

Hace tres días comenzaron a instalar las redes en ese lugar y en otros siniestrados. “Falta la iluminación pública, porque fue tanto el calor que se rompieron, los postes de cemento se resquebrajaron y los fierros que van por dentro se doblaron. Es complicado que no haya iluminación pública, por eso tenemos a los marinos toda la noche vigilando y toque de queda en toda la población. La gente después de las 12 de la noche no puede andar afuera porque no hay luz y es peligroso”, advirtió.

Pero el tema de la electricidad ha ido más allá en la polémica, pues hace unos días, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, alertó sobre eventuales cobros a las familias damnificadas para reinstalar la luz. “De todas las urgencias que debimos enfrentar al principio de la emergencia sabíamos que los servicios básicos eran las prioritarias, lo que implica negociar con las empresas y apelar a su buena voluntad, lo cual hasta ahora lamentablemente no ha existido. Si bien han habido noticias sobre facilidades, no es lo que estamos viendo en el territorio sobre el suministro eléctrico. Cumpliremos un mes del megaincendio y aún hay sectores siniestrados que viven sin luz, vecinos que denuncian cobros en la regularización de su conexión y ni una noticia de la empresa Chilquinta desplegada en Quilpué”, dijo entonces.





Tras dialogar con la empresa, este martes, la jefa comunal aclaró las soluciones: “Algo que nos han manifestado nuestros vecinos y vecinas damnificadas es la dificultad con la instalación de empalmes y el cobro a familias afectadas, es por eso que conversamos con Chilquinta y tenemos noticias al respecto”, dijo, afirmando que pese a las denuncias recibidas sobre cobros por los trabajos de reinstalación de electricidad, se confirmó que “no va a haber ningún cobro a los vecinos y vecinas damnificadas y si eso ocurre tienen que hacer la denuncia a través de los canales formales de Chilquinta para que se les pueda restituir ese cobro”.

Además, Melipillán aseguró que si alguien necesita el empalme para recuperar la electricidad, pueden hacer una solicitud en la página web de Chilquinta.

AGILIZAR ALUMBRADO PÚBLICO

Lo que para muchos el "tener luz" es una realidad asumida, para quienes lo perdieron todo es algo que anhelan tener para comenzar a rehacer sus casas y sus vidas. Desde los primeros días el problema de la electricidad complicó los trabajos en los terrenos y la conservación de alimentos para las ollas comunes. Esta es la realidad que se vive en varios barrios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana que resultaron dañados por las llamadas de la primera semana de febrero, por lo que si bien la comunidad valora los esfuerzos que hace Chilquinta para reconectarlos a la red eléctrica, lo que ha ido avanzando hace un par de días, coinciden en que hace falta agilizar la reinstalación del alumbrado público para dar más seguridad en las noches.

“En la zona siniestrada ya están haciendo las gestiones para poner un medidor de emergencia para todos los que tuvieron inconvenientes que hayan sido clientes”, contó Carlos González, ex secretario de la Junta de vecinos N° 80, Pompeya Sur, Quilpué, quien perdió cuatro casas entre él y sus familiares. Doris Otth, presidenta de la Junta de Vecinos N°3 de la Población Argentina, Quilpué, también añade que “en general las luminarias funcionan casi en todo el sector, aunque en Calle 3 están apagadas por los empalmes de Chilquinta, se desconectaron pero era probable que el servicio este repuesto para mañana jueves. En relación a los domicilios, chilquinta hizo un Catastro y ha trabajado con bastante rapidez entregando empalme, medidor y un enchufe”.

En Canal Chacao, de las 250 casas afectadas, aún sin luz hay aproximadamente el 20% de las viviendas. Actualmente "están en proceso de cambiar postes y cables de la zona afectada. Aquí en Chacao, debido a la magnitud del evento, creo que se avanzó más rápido que en otros sectores. Sin embargo, es obvio que hay inquietud en los vecinos, aunque como se ve a los equipos trabajar en la zona, quizás eso tranquiliza más", cuenta Rodrigo Vargas, presidente de Comunidad Canal Chacao.

"COMPROMETIDOS EN SOLUCIONAR"

La seremi de Energía, Arife Mansur, explicó que “como Gobierno y en específico como Ministerio de Energía, hemos estado trabajando codo a codo desde el mismo momento del inicio de la catástrofe con todos los servicios del Gobierno (con los municipios - la gobernación y la Delegación Presidencial ) y, su vez hemos estado comprometidos en solucionar la delicada situación del alumbrado público y el acceso a la electricidad en las comunas afectadas por el incendio”.

Desde la empresa Chilquinta -que tiene en su jurisdicción a casi un 80% de las zonas afectadas, a excepción de una parte de Canal Chacao, y El Salto- indicaron que “hemos construido 1.224 empalmes, de los cuales 652 se encuentran conectados, en estas labores trabajan más de 180 técnicos en terreno. Y es efectivo que 760 usuarios se han negado a la instalación de empalmes provisorios. La empresa habilitó un catastro web para los clientes damnificados que desean conectarse, disponible en nuestro sitio web y nuestra Oficina Móvil se encuentra recorriendo los sectores afectados para agilizar la recolección de antecedentes sobre las personas damnificadas y brindar asistencia ante dudas comerciales”.

LUMINARIAS NUEVAS

En cuanto a las luminarias públicas, muchas de ellas destruidas por las llamas, la seremi de Energía precisó que “si bien el alumbrado público es responsabilidad de los municipios, tanto en su instalación, reposición y mantención, debido a la magnitud de esta emergencia, hemos realizado un esfuerzo extraordinario para apoyar en su reposición por encontrarnos en estado de excepción constitucional”, por lo que en el caso de Quilpué, las obras fueron adjudicadas a la empresa el 1 de marzo, y los trabajos han iniciado este lunes 4 de marzo, lo cual es una buena noticia, ya que actualmente la empresa se encuentra reponiendo el cableado necesario para la instalación de las luminarias”, mientras que en Viña del Mar, tras un proceso de sectorización de las cotizaciones recibidas, “se procedió a contratar las empresas el 4 de marzo, y hoy días éstas están haciendo el acta de la entrega de terreno”.





Además indicó que hasta la fecha se han instalado 107 torres de iluminación, 84 en Viña del Mar y 23 en Quilpué. “Además, contamos con la restitución total de las redes de media y baja tensión por parte de las compañías distribuidoras, el cual se completó la semana del 12 de febrero, y también hoy día estamos hablando para que las empresas reconstruyan los empalmes eléctricos afectados”.

Al respecto, desde el municipio de Viña del Mar, el concejal Pablo González dijo que “hoy se está iniciando el proceso de reposición de las luminarias públicas que se vieron afectadas por el incendio, que deben ser de las 2.500, a través de los recursos dispuestos por el Ministerio del Interior, que permite hoy en los distintos sectores empezar a trabajar en un rango de tiempo de entre 20 a 50 días, dependiendo de la afectación que hubo para así reponer todo lo que dice relación con las luminarias públicas, considerando que son una parte fundamental de entregar seguridad a las familias damnificadas y respecto de los trabajos que se están entregando en materia de reconstrucción, que va de la mano con incorporar las mejoras respectivas de las luminarias que se vieron afectadas, porque van a ser de mejor calidad de las que en algunos sectores estaban instaladas previo a la emergencia”.

PURANOTICIA