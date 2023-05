Parlamentarios de la Macrozona Sur criticaron cita con Boric en Viña del Mar: "Hay una desconexión por parte del Presidente"

Parlamentarios de la Macrozona Sur criticaron la reunión que sostuvieron en la noche de este martes con el presidente Gabriel Boric en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar.

Los representantes de las regiones de La Araucanía y Biobío aseguraron que el Mandatario no abordó las peticiones de estado de sitio ni los últimos hechos violentos que han atentado contra la seguridad de la zona. No obstante, se discutió la implementación del plan «Buen Vivir» y lo que será el Plan de Paz y Entendimiento, que se espera se ponga en marcha en los próximos meses.

La cita se produjo ad portas de que este miércoles se vote una nueva prórroga del estado de excepción en la Cámara de Diputados, herramienta constitucional que se ha prorrogado 23 veces y sigue vigente en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío.

Tras el encuentro, la diputada Flor Weisse (UDI) señaló que "esperábamos alguna respuesta o que hubiese algún cambio en las medidas o en la forma en cómo está operando hoy en día el estado de excepción, que es acotado, con limitaciones. Mañana vamos a rechazar esta medida porque nos parece que es absolutamente insuficiente y no podemos resignarnos a medidas a media que no dan el ancho".

Mauricio Ojeda, del Partido Republicano, indicó que "yo venía a solicitar estado de sitio para la región de La Araucanía, pero (el presidente Boric) comprometió que después del discurso del 1 de junio vamos a tener una reunión exclusivamente de seguridad. Nosotros como bancada vamos a apoyar el estado de excepción, porque no podemos dejar a la gente del sur de Chile sin ninguna medida de protección".

En tanto, el parlamentario Germán Becker (RN) sostuvo que "mi sensación es que hay una desconexión por parte del Presidente y de su equipo de trabajo. Fuimos citados a una reunión en la cual el propio Presidente nos dice que no vamos a hablar de seguridad, sino que del Plan de Paz y Entendimiento, que me parece bien, pero sin seguridad, prácticamente, no hay nada".

Henry Leal (UDI) mencionó que "fuimos convocados para hablar también de seguridad y el Presidente no nos dejó hablar de seguridad (…) Como bancada vamos a votar en contra del Estado de Excepción, creemos que es insuficiente".

Por su parte, la diputada y jefa de la bancada del PDG, Karen Medina, aseguró que "el Presidente propone ideas para poder ir avanzando en otras medidas reparatorias en el conflicto de la macrozona, porque no basta con el estado de excepción. Valoro mucho la instancia, debemos seguir conversando para ver cómo solucionamos en parte este conflicto que está en aumento y que el estado de excepción no lo va a solucionar ahora y más adelante".

Del oficialismo estuvo la parlamentaria Ericka Ñanco (RD), quien aseveró comprender "el mal sabor de no abordar el problema de seguridad, pero hay que entender que en Chile no se vive solo de seguridad".

"Chile también necesita soluciones políticas a conflictos políticos, y que el camino del diálogo sea uno de los principales para poder tomar esta problemática histórica de la forma que corresponde, con soluciones políticas", concluyó.

