Parcelaciones «fantasmas» no dan tregua en Quilpué: Municipio paralizó faenas ilegales en fundo que agrupa a 200 predios privados

Luego de no obedecer una orden, el Municipio de Quilpué paralizó las obras que propietarios realizaban sin los permisos correspondientes en 200 parcelas de agrado de la comuna, las cuales decían relación con caminos internos, trabajos que incluyeron el desvío de cauces naturales de agua e incluso la tala de árboles nativos.

Se trata de terrenos ubicados en el fundo Las Piedras, lugar hasta donde llegó la entidad edilicia con la orden emanada desde la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Quilpué respecto a paralizar las faenas en este predio privado, ya que se trata de obras sin ningún permiso, es decir, ilegales. Se trata de la segunda orden similar, que se suma a la de mayo de 2022, surgida tras denuncias de la propia comunidad del sector.

"Se detectó que no se hizo caso a la detención de las faenas. Al contrario, ya se veía bastante avanzado lo que es la pavimentación, por medio de asfalto de caminos de gran extensión, aproximadamente del largo de la avenida España, con dos calzadas, cruces de quebradas y, evidentemente, también tala de bosque nativo", indicó el titular de la DOM de la Ciudad del Sol, Joan Saavedra.

Cabe hacer presente que también se detectó un contenedor, el cual era utilizado como sala de ventas, además de dotar de electricidad y luminaria a dicha parcelación. Por dichos motivos, todos los antecedentes recopilados por la Dirección de Obras fueron derivados hasta el Juzgado de Policía Local, ya que aseguraron que se trata de una infracción tipificada en la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Desde el autodenominado «Municipio Abierto» indicaron que se estima que entre todos los lotes hay unas 200 parcelas en las que han habido obras sin permisos. Estas verdaderas «parcelas fantasmas» son vendidas y las personas las adquieren para diversos fines, principalmente para construir viviendas, lo que en la práctica resulta imposible, pues están en un loteo urbanizado sin ningún tipo de autorización, con un uso de suelo que no permite dichas edificaciones.

"Hemos detectado más de 200 parcelaciones de manera irregular, donde se han intervenido desviando cauces de agua natural y también se ha talado un conjunto de árboles nativos. Hacemos un llamado a la comunidad y a los vecinos y vecinas de nuestra comuna a que no compren este tipo de loteos irregulares y que se informen en la Municipalidad y en el SAG respecto a los predios que hoy día están siendo afectados por esta situación", señaló el alcalde (s) Pablo Piñones. Vale indicar que una vez más la titular Valeria Melipillán se ausentó de sus labores como jefa comunal.

Por su parte, el director de la DOM aseveró que en el caso de construir viviendas en predios agrícolas como estos, que no poseen las autorizaciones correspondientes o el debido cambio de uso de suelo, pueden ser demolidas: "En las fiscalizaciones que realizamos permanentemente en el área rural, estamos detectando que predios de parcelas de agrado están siendo utilizadas con destinos habitacionales y no con destinos agrícolas. Y eso es una infracción a la ley, sancionada por el Juez de Policía Local y, a su vez, puede conllevar a que esa edificación sea inhabilitada, es decir, no se pueda utilizar con desalojo de la fuerza pública; o eventualmente demolida”.

De igual forma, desde la casa edilicia de la Ciudad del Sol indicaron que el sueño de muchas personas que pretenden ir a vivir al campo se puede transformar en una verdadera pesadilla, considerando el valor que involucra dicha compra. Es así como, agregan, se han detectado «parcelas fantasmas» en el citado fundo Las Piedras, además de Lo Orozco, Los Colligües, El Sauce y Cerro Viejo, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a verificar si el predio de interés cuenta con los papeles en regla, además de investigar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o en el Municipio.

Cabe hacer presente que actualmente están vigentes cuatro órdenes de paralización emanadas desde la Dirección de Obras Municipales de Quilpué, que abarcan un total de 700 parcelas de la agrado en la comuna.

PURANOTICIA