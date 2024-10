Papelón dirigencial de Santiago Wanderers salpica a tres candidatos de la oposición: ¿Responsables o encerrona política?

Un papelón de proporciones fue el que vivió este domingo Santiago Wanderers de Valparaíso, club que no pudo disputar su partido ante la Universidad de Concepción debido a una deuda que la sociedad anónima mantiene con la empresa JF Seguridad, a cargo de disponer de guardias para los partidos que los caturros disputan como local.

Y como no se logró llegar a un acuerdo para abonar parte de esta millonaria deuda, simplemente no hubo personal de seguridad en el estadio Elías Figueroa Brander, motivo por el cual la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso no autorizó la disputa del encuentro deportivo, suspendiéndolo a sólo minutos de su inicio.

En específico, la sociedad anónima que administra los destinos del club porteño sólo había abonado $11 millones de los $50 millones que le adeuda a la firma privada, por lo cual los guardias de seguridad que llegaron al reducto playanchino, se retiraron.

Como se trata de un tema administrativo que sacude al club incluso en lo deportivo, pues podrían sufrir una grave sanción que comprometa su paso a la liguilla para pelear por un cupo a la Primera División del fútbol chileno, todas las miradas apuntaron hacia la dirigencia, donde tres de sus representantes son candidatos a distintos cargos públicos en las elecciones comunales y regionales de este fin de semana.

Uno de ellos es Rafael González, vicepresidente de la sociedad anónomina de Santiago Wanderers y candidato del Partido Republicano a la Alcaldía de Valparaíso; el otro es Rodrigo Feldstedt, gerente general de la S.A. y candidato independiente (en cupo de la UDI) por el Concejo Municipal de Concón; mientras que el tercero es Andrés Sánchez, presidente de la Comisión Fútbol del Decano y candidato de la UDI al Consejo Regional de Valparaíso, en representación de la circunscripción Valparaíso I.

En cuanto al primero, fueron los propios hinchas del elenco caturro los que salieron a manifestarse en su contra, tanto con cánticos como con un lienzo, el cual le indicaba –con una ofensa de por medio– que "nunca serás Alcalde de Valparaíso". De hecho, no fueron pocos los simpatizantes del elenco porteño los que se volcaron a las redes sociales del candidato republicano para enrostrarle su responsabilidad en la grave crisis administrativa –y deportiva– en la que se encuentra el Décano del fútbol chileno.

Y quizás con más cálculo político que amor por el club, políticos locales también emplazaron duramente a Rafael González por su responsabilidad en la crisis caturra. Uno de ellos fue el propio alcalde Jorge Sharp, quien a través de sus redes sociales expuso que "Santiago Wanderers no pudo jugar un partido clave por el ascenso porque la S.A. está endeudada con la empresa a cargo de seguridad del estadio".

"Un papelón que es una burla a toda la hinchada del club. Este es el legado de Nicolás Ibáñez, Rafael González y Reinaldo Sánchez. ¡Devuélvanle el club a sus hinchas!", sostuvo el jefe comunal porteño a través de su cuenta en X.

Luego, la candidata del sharpismo a la Alcaldía, Carla Meyer, comentó en su cuenta en Instagram que "en el partido más importante del año para la familia wanderina, donde el equipo caturro se jugaba el paso a la liguilla de ascenso, la Sociedad Anónima que lidera Reinaldo Sánchez y cuyo vicepresidente es candidato a la Alcaldía, no canceló la importante deuda que mantienen con la empresa de seguridad y el encuentro tuvo que ser suspendido, ya que los trabajadores decidieron retirarse del estadio al saber que no sería cancelada dicha deuda".

"Simplemente impresentable lo que ha hecho esta S.A. con la ilusión de la familia wanderina quienes, pese a todo, siguen yendo al estadio y hoy tuvieron que quedarse afuera", añadió la carta que promete continuidad de la «Alcaldía Ciudadana».

Quien también utilizó la tribuna que le dan las redes sociales para manifestarse contra el dirigente wanderino y candidato a Alcalde por Valparaíso fue una de sus contricantes en la papeleta, la carta del Frente Amplio (FA), Camila Nieto, quien sostuvo que "la Sociedad Anónima de Wanderers, con Rafael González como vicepresidente, una vez más haciéndonos pasar un bochorno de proporciones".

"Partido suspendido por falta de guardias. Fallas administrativas y de gestión graves. Y quieren gobernar Valparaíso...", complementó la abogada de profesión.

En el caso de Rodrigo Feldstedt, candidato (Ind.-UDI) a Concejal en Concón, fue el propio club el que informó que renunció a la gerencia general de la S.A. de Wanderers debido al bochornoso episodio de este domingo en Playa Ancha, quizás también intentando minimizar los daños a sus campaña política en la antesala de la elección. "Es importante destacar que producto de esta sucesión de acontecimientos don Rodrigo Feldstedt dejó oficialmente el puesto de Gerente General del club", dijeron.

Respecto a lo ocurrido la jornada dominical en Valparaíso se refirió el presidente de Santiago Wanderers, el empresario microbusero Reinaldo Sánchez, quien atribuyó todo lo ocurrido a una "encerrona política". Al respecto, el ex presidente de la ANFP señaló que "estamos a una semana de las elecciones. Es una encerrona política (a Rafael González). Perdóname la palabra, pero yo creo a él lo jodieron".

PURANOTICIA