Pacientes y trabajadores en riesgo: Cierran fachada del nuevo Hospital Gustavo Fricke de Viña por peligro de caída de materiales

La mañana de este lunes 1 de julio, gremios de trabajadores del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, realizaron un punto de prensa para manifestar su preocupación en torno al mal estado de la infraestructura del establecimiento aperturado anticipadamente el año 2020, en el marco de la pandemia del Covid-19.

Y es que hace tan sólo unos días cayó desde el frontis del edificio una palmeta de gran tamaño y peso, la cual pudo haber causado consecuencias fatales. Frente a ello, Jorge López, presidente de la Fenats histórica del hospital base viñamarino, indicó que "pudo haber causado un daño mucho más grave. Gracias a Dios no hubo heridos, pero sí un gran susto en la comunidad hospitalaria y de Viña del Mar".

Pero lamentablemente esta situación no es la única que ha ocurrido en el lugar, pues los otros problemas de infraestructura han quedado evidenciados por las constantes filtraciones de agua que ha tenido el establecimiento, lo que ha afectado a distintas dependencias, siendo una de las últimas las de la Unidad de Recuperación, cuyos pacientes y servicio debió ser trasladado a un espacio seguro, pero más pequeño.

Frente a estas denuncias, el concejal Pablo González hizo un llamado a la Cámara de Diputados "para que inicie una comisión investigadora respeto de estos hechos y señale las responsabilidades porque, acá el primero en la lista es el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga; y el ex ministro de Salud, Enrique Paris, quienes presionaron e intencionaron para que este hospital se abriera al público, pese a que las observaciones aún estaban vigentes".

Lamentablemente, cinco días después, la preocupación de los trabajadores y el edil viñamarino quedó en evidencia, pues el Hospital Dr. Gustavo Fricke amaneció con un cierre perimetral en su frontis principal, además de cintas que advierten el peligro de transitar por el lugar; esto, ante el riesgo que pudiera desprenderse nuevo material desde la fachada, lo que no hace más que aumentar la preocupación de la comunidad hospitalaria, conformada tanto por trabajadores como por usuarios.

"La Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQP informa que se ha dispuesto, de forma preventiva y en coordinación con la I. Municipalidad de Viña del Mar, la instalación de un cierre perimetral del establecimiento por calle Álvarez, desde el ingreso al estacionamiento hasta la zona de ingreso de la Unidad de Emergencia Adultos", señalaron desde el recinto de salud de la Ciudad Jardín.

De igual forma, informaron desde el hospital que "este espacio de seguridad abarca 2,5 metros de ancho de la vereda, de manera de garantizar los próximos trabajos de revisión de la fachada del edificio y mantener la seguridad de los transeúntes, además de permitir la accesibilidad de los usuarios y usuarias".

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con Javier Ávalos, dirigente de la Fenats histórica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, quien indicó que "lo primero que se hizo fue, en la parte interior, poner cintas de peligro, de advertencia, a una distancia de 1 metro y un poco más. Por fuera colocaron estos cierres perimetrales, que son estas rejas. Para nosotros es una medida apropiada, pero entendiendo que hay que revisar las palmetas. También apuntamos a por qué no se hizo la mantención de la fachada en todos los años que fue recibido el hospital, lo cual es bastante grave".

Debido a esto, los trabajadores del recinto de salud solicitaron nuevamente a las autoridades las explicaciones de por qué no se realizaron las mantenciones a la fachada; esto, básicamente para entender cuál es el real peligro que existe y, además, que los trabajos comprometidos se hagan lo más pronto posible para evitar riesgos.

Y es que según explicó Ávalos, el material caído –y que podría volver a caer– en la fachada del hospital viñamarino "es muy similar a lo que podría ser un porcelanato. El especialista nos dijo que sería de un peso aproximado de entre unos 15 a 20 kilos, lo cual es bastante, considerando que el que se cayó hace poco lo hizo desde unos 6 a 7 metros de altura. Es decir, podría quitarle la vida a una persona".

Frente a la gravedad de lo ocurrido, Puranoticia.cl también se contactó con el concejal Pablo González, quien manifestó que el cierre perimetral "sin dudas viene a reafirmar lo que denunciamos junto a los gremios de la Fenats histórica hace unos días, sobre los problemas de infraestructura que tiene el hospital y la necesidad de que la Cámara de Diputadas y Diputados dé inicio a una comisión investigadora por la entrega de este recinto, cuando no tenía las condiciones suficientes para estar operativo, y las responsabilidades políticas que tiene el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y el ex ministro Enrique Paris".

Finalmente expuso que "no puede ser que el principal centro de salud, no sólo de la comuna, sino que de la Región de Valparaíso, tenga cerrado el acceso principal por el riesgo de caída de estas planchetas, que son parte de la mampostería que tiene el hospital y que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. Por lo tanto, esto viene a reafirmar lo que habíamos planteado hace tan sólo algunos días y, sobre todo, ponerle urgencia respecto de buscar las responsabilidad que hubo en la entrega y en las obras del Hospital Gustavo Fricke".

