Osvaldo Urrutia presenta sus 10 propuestas clave para la región de Valparaíso en su candidatura a Consejero Regional

Osvaldo Urrutia, candidato de la UDI al Consejo Regional (Core) de Valparaíso, en representación de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, ha revelado sus 10 propuestas "urgentes y muy necesarias" para la zona, enfocadas en la seguridad, el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Con una trayectoria en el servicio público y su formación como Ingeniero en Construcción y Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Urrutia presenta un programa integral que aborda los desafíos más apremiantes de la región. Entre sus principales propuestas destacan:

1. Sistema de Seguridad Integral Humana: Creación de un sistema de coordinación regional de mando y control, con monitoreo 24/7 entre todos los servicios públicos para combatir el crimen organizado y responder a emergencias y catástrofes.

2. Ciudades para todos: Recuperación de espacios públicos seguros y accesibles para todas las generaciones, rehabilitando plazas, parques y áreas comunes para fomentar la convivencia comunitaria.

3. Compromiso con el medio ambiente: Transformación de la gestión de residuos domiciliarios, comerciales e industriales con un enfoque integral, priorizando la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.

4. Viviendas dignas para todos: Erradicación de campamentos y regularización de asentamientos irregulares, garantizando el acceso a viviendas dignas y seguras para todos los habitantes.

5. Atención integral a los adultos mayores: Impulso de un programa de creación de Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) para asegurar el bienestar y cuidado de la población adulta mayor.

6. Mejoramiento de la Conectividad Vial: Implementación de un programa integral para mejorar la infraestructura vial de la región, incluyendo puentes, caminos y la repavimentación de calles, asegurando una conectividad eficiente.

7. Actualización del plan de ordenamiento territorial: Avance en la actualización del Plan Regional de Valparaíso (PREMVAL) y los Planes Reguladores Comunales (PRC) para un desarrollo urbano más ordenado y sostenible.

8. Salud para todos: Mejora de la atención en los centros de atención primaria de salud, aumentando su capacidad de resolución y garantizando un servicio de salud oportuno y eficiente.

9. Infraestructura deportiva para una vida saludable: Desarrollo de infraestructura deportiva para promover hábitos de vida saludable y la participación en actividades físicas.

10. Preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y natural: Protección y promoción del patrimonio regional, asegurando su preservación para las futuras generaciones.

Osvaldo Urrutia, ex alcalde de Puchuncaví, ex director de la Secretaría Comunal

de Planificación (Secpla) de Viña del Mar y ex Diputado de la República por el distrito 7, ha dedicado su vida al servicio público y se presenta como un candidato con experiencia y compromiso con el desarrollo de la región de Valparaíso.

"Estas propuestas son urgentes y muy necesarias para el bienestar de la región,

y mi compromiso es trabajar incansablemente para implementarlas en beneficio de todos sus habitantes", afirmó.

PURANOTICIA