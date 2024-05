Oposición citará a ministra Vallejo a comisión investigadora del megaincendio tras dejar de ser "enlace" de Gobierno

Diputados de oposición anunciaron este miércoles que citarán a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a la comisión que investiga el megaincendio en Valparaíso, para que explique los motivos que la llevaron a dejar de ser enlace en la ayuda estatal por los siniestros del 2 y 3 de febrero pasado.

Según consigna este jueves El Mercurio, la ministra Vallejo fue designada como enlace de la reconstrucción el 8 de febrero pasado. Su nombramiento no dejó indiferente a nadie puesto que días previos el mandatario le había pedido a Maya Fernández, titular de Defensa, hacerse cargo del tema.

Entre parlamentarios y Fuerzas Armadas se tomó con sorpresa el asunto. Incluso en el PS manifestaron su incomodidad por el corto rol que tuvo la ministra militante socialista.

Vallejo se dedicó buena parte de marzo e inicios de abril a viajar por la zona, pero según La Tercera, la vocera traspasó el rol de autoridad enlace al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Esta situación generó incomodidad en el mundo parlamentario y en especial en los legisladores de la zona. Este miércoles en el Congreso mencionaron que Vallejo será citada a la comisión investigadora de los incendios forestales.

El diputado Andrés Longton (RN) señaló al El Mercurio que “la ministra actuó con una liviandad que no tiene presentación en una tragedia de esta envergadura, y al menos debe dar las explicaciones correspondientes en la comisión investigadora. No puede ser que nadie se haya dado por enterado de su abandono de su rol de enlace, del cual no se tuvo mayor conocimiento ni menos utilidad, los resultados son evidentes”.

La diputada Camila Flores (RN) planteó que “voy a pedir en la comisión investigadora por el megaincendio citar a la ministra Vallejo para que vaya a dar explicaciones por esta salida que hace tan silenciosamente y de manera tan extraña, donde ni siquiera las autoridades regionales tenían información de esta salida, puesto que ella fue designada por el Presidente de la República como la ministra enlace con el Gobierno para el tema del megaincendio. La verdad es que nos parece increíble que nos enterásemos por la prensa de que ella hace varios meses ya no está en ese cargo”.

