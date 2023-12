Operativo de limpieza retiró más de 22 tonelados de desechos y voluminosos en los alrededores del Mercado Cardonal de Valparaíso

Durante la madrugada de este viernes 1 de diciembre, cerca de 80 funcionarios municipales con apoyo de 20 efectivos de Carabineros de Valparaíso, trabajaron en el orden y despeje del Mercado Cardonal. Esto, tras la demanda de los vecinos para una intervención que fortalezca la seguridad y limpieza del sector.

En el operativo se retiraron dos grúas horquillas y un camión con patente adulterada, se cursaron 12 citaciones por infracciones por ocupación de bien nacional de uso público y por camiones circulando en horario no permitido; y se retiraron, además, más de 22 toneladas de voluminosos y basura.

Daniel Ramírez, alcalde (s) de Valparaíso, explicó que "la ordenanza dice que los pilastreros pueden estar solo un metro y medio o un metro fuera de su local. Hoy día no vemos esa dinámica, lamentablemente y son cinco o seis metros los que se ocupan del bien nacional de uso público y eso no permite el libre tránsito de la gente, que no solo quiere comprar, sino que transitar hacia el sector de Errázuriz o caminar libremente por las calles de Valparaíso”.

Daniela Feliú, vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Valparaíso (Cosoc), puntualizó en que "sabemos que es un mercado privado, pero resulta que acá no está actuando el privado, por lo tanto, la Municipalidad tiene que hacerse presente. Esto ha sido tema de conversación muchas veces con nuestros consejeros en el Cosoc por la necesidad que se requiere. Si hablamos de accesibilidad universal, acá ya no se cumple. Por lo tanto, el mercado tiene que tener empatía con el ciudadano”.

El capitán Diego Orellana, subcomisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso, detalló que se desplegaron más de 20 efectivos para resguardar la seguridad de los funcionarios municipales y “con la idea que se ordene y se recuperen los espacios públicos en el perímetro del Mercado Cardonal. Hemos tenido la limpieza de las veredas, eso ya genera una sensación de seguridad para las personas que transitan por alrededor del mercado y en el sector del Almendral”.

Finalmente, Christian Órdenes, director de Operaciones, comentó que "se encuentran desarrollando labores de limpieza y despeje, llevándonos todo el material voluminoso que se encuentra ocupando irregularmente el bien nacional de uso público. También se encuentran funcionarios de la Dirección de Tránsito para las demarcaciones de los puestos de los locatarios del Mercado, como también los fiscalizadores en coordinación con Carabineros. Este operativo contó con alrededor de 80 funcionarios municipales, además de toda la maquinaria con la que contamos”.

