«Operación Leaseback», parte III: Ripamonti lanza nuevo intento para obtener dineros que permitan pagar deuda de Corporación de Viña

Sólo experiencias negativas ha cosechado la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti a la hora de hacerle frente a la millonaria deuda que mantiene la Corporación Municipal de Viña del Mar con funcionarios de la salud y la educación.

Y es que luego de una paralización de actividades de estos trabajadores, hecho acontecido en diciembre del año 2022, la Municipalidad de la Ciudad Jardín decidió aplicar la modalidad de leaseback para obtener recursos y pagar la deuda.

$17.500 millones era lo que el autodenominado «Municipio de Cuidados» esperaba recaudar con esta operación que consiste en la venta de uno o varios bienes inmuebles de la ciudad a alguna entidad financiera (un banco, por ejemplo). De esta manera, se suscribe un contrato de arrendamiento sobre éste, obteniendo dineros inmediatos, pero sin perder el uso del inmueble. Esto, ya que al finalizar el contrato la casa edilicia podría nuevamente adquirir la propiedad a un valor determinado.

Cabe hacer presente que este mecanismo también fue utilizado por la administración UDI de Virginia Reginato, aunque también con resultados negativos, pues conocida públicamente la deuda que tenía la casa edilicia que administraba, hizo que prácticamente todos los interesados en participar del proceso desaparecieran.

Además, esta modalidad ya ha sido aplicada dos veces por esta gestión, sin embargo ambos procesos de licitación han fallado debido a que no hubo entidades financieras dispuestas a prestar los $17.500 millones que solicitaba el Municipio.

Y es que tras la caída del segundo proceso licitatorio, hecho acontecido a fines de noviembre del año pasado, la jefa comunal le garantizó a los dirigentes gremiales con los que sostuvo una reunió en el Municipio, que presentaría un tercer proceso de leaseback, ya sea como licitación o mediante el trato directo.

Y así fue...

La Municipalidad de Viña del Mar abrió una licitación para ofrecer dos inmuebles en una operación de leaseback, la cual tendrá una vigencia de 10 años. El primero de estos edificios es el que alberga al Departamento de Aseo y el Juzgado de Policía Local, ubicado en 5 Oriente; y el segundo es el de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), emplazado en 11 Norte. Por ambos espera conseguir $17.500 millones.

Consultado por el nuevo intento del Municipio de ejecutar el leaseback, el concejal Sandro Puebla respondió por escrito a Puranoticia.cl diciendo que "yo esperaría que esta vez la licitación pueda resultar exitosa. Me imagino que la Alcaldesa y su equipo habrán tomado los resguardos para hacer los cambios adecuados a la licitación anterior, lo que permita que hayan interesados".

No obstante a sus buenos deseos, el edil lamentó que "por nuestra parte, los concejales no hemos sido consultados al respecto. Es clave que la licitación sea exitosa. De lo contrario, no hay forma de abordar el endeudamiento de la Corporación Municipal, ya que las finanzas del Municipio están muy deterioradas".

PURANOTICIA