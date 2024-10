Nueva Clínica Dental Municipal de Valparaíso tendrá precios hasta un 80% más bajos

Valparaíso se consolida como una de las Redes de Salud Municipal más grandes del país y da un paso hacia adelante en ampliar la gama de prestaciones y posibilidades a vecinos y vecinas de la comuna.

Con presencia de cientos de dirigentes, usuarios, funcionarios y autoridades, se inauguró oficialmente la nueva Clínica Dental Municipal, que ya está a disposición de la comunidad de Valparaíso, ofreciendo exámenes y procedimientos dentales a bajo costo para el bolsillo de la comunidad.

Este nuevo dispositivo se suma a la amplia lista de posibilidades que tienen los vecinos para acceder a salud, pagando precios muy por debajo del mercado, permitiendo abrir la Salud a todos y todas con las Farmacias Populares, Centros Oftalmológicos el plan de Valparaíso y Placilla, el Laboratorio Clínico, Centro de Salud, Centro de Imagenología y ahora la esperada Clínica Dental Municipal.

Mirta Zamora, vecina del Cerro La Cruz, visitó el nuevo Centro y comentó que le pareció “fantástico, sobre todo para las personas adultas como yo que también tenemos necesidades para venir al dentista y todo, en los consultores no hay horas, entonces aquí si es más económico nos va a servir de mucho, la calidad de todo impecable, así que agradecida por todos estos avances”.

En tanto, Joselyn Hidalgo, vecina de Valparaíso, también le dio su aprobación a esta nueva Clínica Dental Municipal que pone a disposición la Alcaldía Ciudadana y comentó que es “espectacular, espectacular. Es una gran oportunidad para la gente que no dispone de los medios como para atenderse en el sistema de salud privado. Así que me parece excelente, excelente”.

Una verdadera “joya”, que está ubicada en Calle Victoria al llegar a Av. Argentina, contará con espacios totalmente nuevos, boxes clínicos de alto estándar y prestaciones con una calidad de primer nivel. Dentro de la gama de servicios estarán los exámenes dentales generales, tratamientos de endodoncia, implantología, rehabilitación oral, entre otras, prometiendo precios hasta un 80% más baratos que en el mercado tradicional en algunos casos.

Además, estarán disponibles las prestaciones audiovestibulares, con la prueba de audífonos clínicos, audiometrías, nutrición y dietética, kinesiología y una nueva Farmacia que estará disponible por Avenida Argentina.

Esto es un avance y un nuevo camino para aquellos vecinos que no tienen posibilidad de acceder a estas prestaciones, así también lo aseguró la directora del Área de Salud, Mónica Riveros, quién comentó que “los programas del Ministerio de Salud no cubren todas las necesidades de la población. Hay grupos que tienen problemas odontológicos que no están priorizados. Acá lo que podemos ofrecer es aquello, con modelo municipal podemos ofrecer a la comunidad a un precio muy rebajado y así todos tener alguna alternativa de solución”.

Finalmente, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien lideró esta inauguración, se mostró satisfecho por el nuevo dispositivo que se suma a la comuna: “El estándar es de clínica privada, de la más alta calidad, como me decía una vecina, esto es por lo que yo luché, por dignidad de la salud”, comentó.

“Estamos cumpliendo con el anhelo de muchos vecinos, así que invito a todas y a todos a acercarse a la clínica dental, a la farmacia que está acá también en la Avenida Argentina que se inaugura, los precios son completamente diferentes, radicalmente diferentes a los que existen en una clínica privada con la atención de alta calidad que tiene la Red de Salud Municipal, así que estamos muy contentos de cerrar de esta forma la gestión”, finalizó alcalde porteño.

Las atenciones en este dispositivo son universales, es decir, puede acceder cualquier persona que viva, trabaje o estudie en Valparaíso. Solo deben solicitar sus horas en www.redsaludpopular.cl o acercarse al nuevo Centro de Especialidades Municipal.

IMÁGENES:

PURANOTICIA