"No queda claro el real y sincero respaldo": Diputados de Valparaíso critican dichos de ministra Tohá por operativo en San Antonio

"Lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo es para evitar el atropellamiento o para evitar la huida. Si fue para tratar de evitar eso, se aplicaría la ley Nain-Retamal; pero si fue para tratar de evitar otra situación, no se aplicaría". Estas palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, abrieron un nuevo flanco de críticas al Gobierno por parte de parlamentarios de oposición.

Los dichos de la jefa de gabinete se dan en el marco del procedimiento policial efectuado en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio, que terminó con un joven de 19 años muerto luego que intentara atropellar a otro funcionario durante una fiscalización.

EL PROCEDIMIENTO POLICIAL

Eran las 19:40 horas del sábado 8 de abril cuando en la intersección de Av. Ginebra con calle Los Álamos, en la población La Campiña, personal de la Subcomisaría de Llolleo efectuaba diversos servicios, momento en que el conductor de un automóvil intenta escapar de una fiscalización tratando de atropellar a un efectivo.

Fue esta situación la que alertó a uno de sus compañeros, quien utiliza su arma de servicio para disparar en contra del conductor del automóvil, quien falleció de manera instantánea en el sitio del suceso. Tras ello, se detuvo a las dos personas que lo acompañaban, ambas con antecedentes policiales por delitos como robo de accesorios de vehículos, robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado.

La víctima fatal fue identificada como David Toro Córdova.

Frente a lo sucedido, el fiscal Fred Silva precisó que "de acuerdo a los antecedentes recabados, existe una agresión ilegítima (al carabinero), existe el uso de un medio razonable (uso del arma de servicio). Por estas condiciones, se dispuso la libertad del funcionario policial, que quedó apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal".

En cuanto a los detenidos, el persecutor sanantonino indicó que "mientras se realizaban las pericias al interior del vehículo, se encontraron sustancias sancionadas por la Ley de Drogas, razón por la cual los dos acompañantes del fallecido pasaron a una audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de San Antonio".

Cabe hacer presente que en dicha audiencia, S.A.S.M. recibió la medida cautelar de prisión preventiva; mientras que N.I.C.R. quedó con arresto domiciliario total.

USO DE LA FUERZA

Durante una entrevista de «Meganoticias» a la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada respecto al procedimiento efectuado en la localidad de Llolleo, y si en particular fue correcto el uso del arma. Al respecto manifestó que eso lo definiría la justicia y que "lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo es para evitar el atropellamiento o para evitar la huida".

De igual forma, explicó que "si fue para tratar de evitar el atropello, se aplicaría la ley Nain-Retamal; pero si fue para tratar de evitar otra situación, no se aplicaría".

La secretaria de Estado también manifestó que "lo va a tener que definir la justicia, yo no soy jueza, pero para remitirnos a la ley que se dictó hace poco, esta no cambia la tipificación de los delitos, es decir, lo que es homicidio seguirá siendo eso".

"Lo que cambió fue dónde está el peso de la prueba. Lo que dice la ley es que si el carabinero actúa y usa su arma ante una amenaza contra su vida o de un tercero, vamos a asumir que lo hizo correctamente, salvo que se pruebe lo contrario", añadió.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Estas palabras de la Ministra del Interior no cayeron nada bien en la oposición, quienes no tardaron en expresar sus reparos. Por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que "todas las promesas que hace el Gobierno de respaldar a Carabineros quedan un poco en entredicho cuando la ministra nuevamente pone en duda la actuación de un efectivo en San Antonio".

También subrayó que "para nosotros es preocupante eso. Es la autoridad del Gobierno la que es responsable de la seguridad de los chilenos, y si ocurre una situación como la que ocurrió el fin de semana en San Antonio, que pone en duda siempre el actuar de quienes tienen que proteger al país, entonces tenemos un problema general y nuestra obligación es denunciarlo, no es ser condescendientes por el solo hecho de serlo".

Por su parte, el secretario general de RN, Diego Schalper, afirmó que "el caso de San Antonio es un caso donde lo que se produce es claramente una agresión hacia fuerzas policiales y la reacción es acorde a lo que es una agresión a fuerzas policiales (...) La ley Nain-Retamal marca un antes y un después y, por tanto, hoy hay un respaldo legal razonable para el accionar de las fuerzas policiales".

"Les pediría a las autoridades de Gobierno que no hagan vocerías de cosas que no les corresponden. El Gobierno tiene que entender que el que resuelve finalmente es el Poder Judicial. Yo no entiendo por qué las autoridades de Gobierno tienen que estarse pronunciando sobre criterios jurisprudenciales", finalizó el parlamentario.

CUESTIONAMIENTOS LOCALES

Lo expresado por la ministra Carolina Tohá en la entrevista televisiva de domingo también fue analizado por diputados de la región de Valparaíso. Tal fue el caso del diputado Andrés Longton Herrera (RN), quien expuso que "a pesar de la reciente muerte de tres carabineros y la aprobación de ley Nain-Retamal, la ministra (Carolina Tohá) sigue poniendo en duda que un carabinero defienda su vida".

"¿Cuántos tienen que morir para que desista en esa postura que sigue quitándole el piso a Carabineros para defenderse?", se preguntó el legislador de Chile Vamos.

Quien también se refirió a lo manifestado por la jefa de gabinete fue el diputado Andrés Celis Montt (RN), quien respaldó al accionar del carabinero que usó su arma de servicio para defender a otro funcionario: "El carabinero hizo uso de su arma legítimamente ante la situación compleja que estaban viviendo: el atropello de su compañero e intento de fuga del vehículo que iban a fiscalizar buscando evadir el control".

También sostuvo que "el Gobierno continúa con su actitud errática. La ministra Tohá dice que prestan todo su apoyo a la institución y al día siguiente parecen querer debilitar el ejercicio de la función policial al cuestionar el actuar legítimo que el carabinero hizo de su arma de servicio para salvaguardar la vida e integridad de compañero. No queda claro el real y sincero respaldo al desconocer la legítima defensa aprobada en la ley Nain-Retamal. El Gobierno debe aclarar su posición".

Finalmente, quien también se refirió a estas palabras fue el diputado Luis Sánchez (Republicano), quien comentó a Puranoticia.cl que "es muy preocupante que a pocos días de aprobada la ley Nain Retamal, y antes de que estuviera siquiera publicada, la Ministra ya está poniendo en duda la protección a nuestros Carabineros en el uso racional y necesario que hacen de sus armas de fuego".

El legislador por la región de Valparaíso concluyó diciendo que "Chile está demandando más seguridad y el Gobierno debe estar a la altura. No vamos a derrotar a la delincuencia si siguen atacando y cuestionando la labor de quienes están en la calle poniendo sus vidas en peligro para que los demás vivamos tranquilos".

