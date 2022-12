"No hay cámaras térmicas": Subsecretario del Interior critica tecnología que "heredó" el Gobierno para proteger la frontera

Durante su visita a la región de Tarapacá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó este viernes al gobierno anterior por la tecnología con la que actualmente cuenta el personal policial y militar que resguarda la frontera.

Así lo señaló por su paso por la comuna de Colchane, donde se reunió con su alcalde, acerca de la crisis migratoria que se ha vivido en la zona en los últimos años.

Tanto la administración anterior de Piñera, como el actual Gobierno anunciaron medidas para contrarrestar el flujo de migrantes que ingresan de manera irregular al país, pero que hasta ahora no ha sido posible solucionar la situación.

"Hay dos decisiones que queremos tomar. Uno, mejorar la habitabilidad, los lugares donde carabineros y los funcionarios del Ejército cumplen la labor de proteger y controlar la frontera son muy precarias", indicó.

"Lo segundo que nos parece, es que no es posible que no haya tecnología para el control de la frontera", señaló.

"Hay que decir que no hay cámaras térmicas en la frontera, tampoco hay comunicación satelital. Ese es el control de la frontera que el Gobierno heredó", enfatizó.

"El país que hemos heredado en materia migratoria, no tiene cámaras de vigilancia térmica en la frontera, por lo tanto, no es posible tener un buen control de las fronteras si no está la tecnología adecuada", reiteró Monsalve.

"Tampoco es razonable que en los puestos de observación no haya posibilidad de comunicación", añadió.

Por esa razón, informó que se instalarán puntos de control en las rutas que van desde la frontera hasta los centros urbanos, específicamente en el caso de Tarapacá, principalmente la ciudad de Iquique.

Además, apuntó que se conformará un comité interministerial para trabajar en conjunto y de manera simultánea con los Ministerios de Vivienda, Salud, Transporte, Bienes Nacionales y Obras Públicas.

(Imagen: @SubseInterior)

