Nieta del pintor Juan Francisco González participó en la premiación del concurso limachino que lleva su nombre

El municipio de Limache celebró la vigésima cuarta versión del concurso comunal de pintura Juan Francisco González, certamen que por más de dos décadas convoca a artistas de Limache y el país con afán de incentivar la cultura y mantener vivo el legado artístico del pintor, quien vivió por 11 años en laciudad y plasmó atributos de la comuna en algunas de sus obras.

El alcalde de Limache, Daniel Morales, comentó: “son 24 años de un concurso que le pertenece a la ciudad. El certamen está en proceso de crecimiento, de consolidación y de madurez lo que lleva a que tenemos que pensar la conmemoración de los 25 años de este concurso, un cuarto de siglo de actividad pictórica, de participación ciudadana, de difusión comunal”.

El exitoso concurso de pintura limachino premió a artistas emergentes y consolidados y por primera vez, contó con la participación de la nieta del pintor, María Angélica Roa González. quien aceptó la invitación del municipio y premió a los ganadores.

“Estoy feliz porque conozco mucho de Chile pero no conocía este rincón maravilloso que para mí tiene significado porque es el lugar que mi abuelo amaba (…) yo conocía del concurso por el diario hasta que me contactó el municipio y me invitó a venir”, comentó la orgullosa nieta del artista fallecido en 1933.

El primer lugar del concurso comunal de pintura (decisión unánime) lo obtuvo el artista serenense Fernando Pizarro y su obra “Poza Larga”. El segundo lugar fue para el pintor de la comuna de Los Vilos, Mauricio Álvarez y su pintura denominada “Estación Limache”, mientras que el tercer lugar fue para el artista limachino Víctor Hugo Pimentel y su obra “Parque Brasil”.

Además se destacaron dos trabajos: el de Edgar Contreras de la comuna de El Quisco y su obra “Esperando a la Sombra de un Árbol” y la pintura de Jorge Sebastián Ávalos y su obra “Galería Cárcel de Limache”.

Ávalos es interno del Centro de Detención Preventiva de Limache y manifestó que “la pintura es algo que llevo en el alma, no sé, es algo que me sale del dibujo, la pintura es algo que llevo no sé por qué, pero quiero pintura quiero pintar y es algo que te abre a un mundo distinto, hay cosas que no se puede explicar a simple palabras porque son cosas que se sienten".

María Victoria Cisterna, directora de la Casa de la Cultura de Limache destacó que “nos vamos a preparar con bombos y platillos para celebrar los veinticinco años de este hermoso concurso a nivel nacional. Este es de los pocos certámenes que quedan en Chile. Los artistas plásticos necesitan mostrarse por eso participan y a la vez ganar un premio monetario que reconoce su talento”.

42 artistas participaron de la convocatoria y tres artistas plásticos estuvieron a cargo de la evaluación: Iván Cabezón (Valparaíso) Cristián Castillo (Valparaíso) y Paola Figueroa (Quillota).

