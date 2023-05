Municipio de Valparaíso uno de los peor evaluados y el de Limache el mejor: Estudio revela cumplimiento de Ley de Transparencia

El estudio «Transparencia y control democrático en la ley 20.237», realizado por el investigador de Fundación Piensa, Gonzalo García Cañete, da cuenta del cumplimiento a los informes y reportes que los municipios de la región de Valparaíso deben entregar a Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y a la Contraloría General de la República respecto a sus ejercicios contables, gastos y deudas.

El análisis, que abarcó a los 38 municipios de la Quinta Región entre los años 2011 y 2021, muestra un cumplimiento que varía desde un 3% hasta un 47% en promedio durante el tiempo analizado y, a su vez, entre el 0% y el 91% por municipio, siendo el de Valparaíso uno de los que peores desempeño tiene en lo que fueron los cinco últimos años de la administración de Jorge Castro y los cinco primeros de Jorge Sharp.

En base a los datos históricos entregados por el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) entre 2011 y 2021, se informó que hay comunas que no han cumplido con entregar la información correspondiente a la ley 20.237 y; por otro lado, hay comunas que llegan al 90.91% de cumplimiento. Así mismo, la mediana es de 38,25% y el promedio de desempeño para los 11 años es de 37,38%.

CUMPLIMIENTO POR COMUNA

En específico, el estudio al que tuvo acceso Puranoticia.cl señala que la comuna de Valparaíso presenta un cumplimiento "modesto", con sólo un 4,56% de cumplimiento. No obstante, la Ciudad Puerto no es la de peor desempeño a nivel regional, pues le siguen Catemu, Calle Larga, Casablanca y Juan Fernández, con un porcentaje sin precisar, pero sobre 0%. En tanto, El Tabo, La Ligua, Putaendo, Rinconada, San Esteban y San Antonio no están representadas en el gráfico de bajo cumplimiento, al tener 0% del mismo.

La comuna de Viña del Mar se encuentra en este grupo, con una media de 40,2%.

Frente a estos resultados, el investigador señala que "la importancia de esta información radica en que, en la actualidad, las democracias modernas demandan una mayor transparencia en cuanto al gasto de los recursos públicos y, además, una interacción más dinámica con la ciudadanía, la que tiene el derecho a ser informada oportunamente. A su vez, este ejercicio podría ayudar a generar confianza entre la sociedad civil y las instituciones locales, sobre todo en un momento en que en Chile hay una alta desconfianza en las instituciones del Estado". Como contraparte, la comuna de Limache es la que mejor porcentaje de desempeño presenta en torno a la ley 20.237, encontrándose con un 90,91% de cumplimiento. Le siguen Villa Alemana, con un 85,61% de cumplimiento; y Cartagena, con un 81,06%. Más atrás se ubicaron las comunas de Los Andes, Panquehue y Quilpué, todas ellas con un porcentaje de cumplimiento por encima del 80%, aunque sin precisar en cifras.

El estudio desarrollado entre 2011 y 2021 también da cuenta que en el nivel medio se ubican Zapallar, Puchuncaví, Concón, Santo Domingo, Olmué, Hijuelas, Papudo, La Cruz y Quintero, con porcentajes de cumplimiento que van entre el 50% y el 75%.

FACTOR PANDEMIA

El estudio tiene un capítulo especial sobre los efectos que tuvo la pandemia del Covid-19 en el cumplimiento a los informes y reportes que los municipios deben entregar a la Subdere y Contraloría. En concreto, al observar de manera aislada los años 2020 y 2021, se indica que el cumplimiento de la ley bajó de un 41% a un 23% entre 2019 y 2020, y de ese 23% a un preocupante 3% al año 2021.

El investigador Gonzalo García advierte que "si observamos solamente el año 2020, hay comunas emblemáticas que dejaron de cumplir con la ley, como Valparaíso, Viña del Mar, Concón e Isla de Pascua; mientras que en el otro extremo, Zapallar y Limache cumplieron con entregar un 90% de información de los gastos y pasivos".

Además, se expone en el estudio que durante 2021 los datos entregados, además de bajos (sólo un 3%) fueron parcializados, pues sólo se informaron algunos meses de ese año. Las comunas que cumplieron fueron Villa Alemana, Panquehue, Zapallar, Cabildo, Santa María y Limache, aunque no llegaron más allá del 20%. "Parece ser que este momento debilitó la institucionalidad orientada a la transparencia y el control democrático", manifiesta el académico encargado del estudio.

NOTABLE ABANDONO DE DEBERES

Para fomentar el cumplimiento de la ley que fiscaliza el uso de los recursos públicos, el master en Políticas Públicas de la U. Diego Portales, Gonzalo García, propuso modificar el artículo 5 de la ley 20.237, que faculta a la Subdere a retener remesas de los municipios, cuya aplicación queda al criterio de las autoridades de dicha Subsecretaría.

"Esta condición no ha sido suficiente para dar espacio al cumplimiento de la ley. Es por eso que podría ser más efectivo el elemento disuasivo si, en caso de no cumplirse con esta u otras leyes de control democrático y transparencia, dicha infracción se constituya como causal de notable abandono de deberes si es repetida durante un tiempo prolongado, por ejemplo, por más de tres trimestres consecutivos", dijo.

Otra posibilidad –prosiguió– es obligar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional a retener las remesas si esta información no es entregada en la forma y tiempo sugeridos.

También se propone que el Consejo para la Transparencia (CPLT) pueda acceder a esta información para contrastarla con lo publicado en los portales de Transparencia de cada Municipio. Es decir, "que la información sea replicada al CPLT, la que tendría dos fuentes distintas que debieran decir lo mismo, transformándose con ello en un mecanismo de control", señala el texto.

La tercera propuesta entregada en el estudio habla de crear una institución de control de políticas públicas y su impacto. Si bien, se explica que apunta a un desafío más general, "el objeto es tener una institucionalidad que sea capaz de analizar y evaluar las políticas públicas para su correcto funcionamiento y luego generar propuestas o incentivos para mejorar las que se están ejecutando en nuestro país".

