Municipio de Valparaíso reconocerá a Salvador Allende como Ciudadano Ilustre Póstumo: medida fue criticada por diputado Celis

El Municipio de Valparaíso confirmó que se están realizando las acciones para acoger la solicitud de vecinos y organizaciones porteñas, con el objetivo de reconocer a Salvador Allende como Ciudadano Ilustre Póstumo de la comuna.

Además, dentro del marco de las conmemoraciones por los 50 años del Golpe de Estado en Chile que se realizarán durante septiembre, la Municipalidad de Valparaíso extendió la invitación a la comunidad a participar de variados actos culturales y encuentros de reflexión y memoria para avanzar a una sociedad más democrática y comprometida con los Derechos Humanos.

La programación colaborativa que comprende hitos organizados, tanto por el Municipio, como también por diversas agrupaciones políticas sociales y culturales que se agrupan en la Mesa de Derechos Humanos de Valparaíso, reúne en un extenso listado de actividades, promovidas con el fin de fomentar la valoración por la diversidad, la tolerancia y la inclusión en miras al bienestar común de la sociedad.

Asimismo, se invitó al evento «Valparaíso, Democrático y con Memoria», encuentro que inicia con un acto conmemorativo abierto a la comunidad, este domingo 10 de septiembre, a las 16:00 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso, con los conciertos de Evelyn Cornejo, Juan Ayala y Jorge Coulón, junto a músicos de la agrupación Inti Illimani, además de la obra de danza contemporánea, “Viudas del Mar” que relata la vivencia del duelo, en el cual el mar es testigo de la desaparición de hombres y mujeres.

Para el alcalde Jorge Sharp, “es importante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado para recordar la historia sobre todo para las nuevas generaciones, que se han visto expuestas a discursos de odio y negacionismo, como las exposiciones de los personeros del Partido Republicano, quienes están con una estrategia de relativización del golpe de Estado y las violaciones a los Derechos Humanos”.

A juicio del jefe comunal porteño, “no es posible que los mismos partidos que a los 30 años del golpe lo condenaron, hoy no estén reconociendo los crímenes de lesa humanidad. El negacionismo instalado en la oposición y en los sectores conservadores representa un peligro para nuestra democracia”.

Respecto al reconocimiento del ex presidente Salvador Allende como Ciudadano Ilustre Póstumo de Valparaíso, el diputado Andrés Celis criticó que "¿cuándo será el día que el alcalde Sharp escuche a los habitantes de su comuna y se deje de dar gustitos personales? La inmensa mayoría de las personas no quieren más desunión ni menos les interesa que el ex presidente Allende sea declarado Ciudadano Ilustre de Valparaíso. El Alcalde debe preocuparse de las necesidades de la ciudad que son muchas y no estar generando este tipo de iniciativas que no aportan en nada".

