Municipio de San Antonio desafía Delegación Presidencial y realiza festival de aniversario sin autorización

El Municipio de San Antonio decidió llevar a cabo el "Primer Festival de San Antonio 129 años" a pesar de haber recibido el rechazo del permiso por parte de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio. Ignorando las recomendaciones de seguridad y los argumentos expuestos por la autoridad, la Alcaldía liderada por Constanza Lizana organizó el evento musical que se llevó a cabo este pasado viernes desde las 17 horas.

La solicitud del permiso se realizó con apenas dos días de anticipación, lo cual generó dificultades para evaluar adecuadamente la factibilidad del festival. La Delegación Presidencial solicitó un informe a Carabineros, el cual concluyó negativamente debido a diversos factores de seguridad. Entre ellos, se destacó la ubicación del evento en el frontis de la casa consistorial, lo que perjudicaba el uso de una vía principal en un día con alto flujo vehicular. Además, se mencionó la escasa luminosidad artificial en el sector, lo cual creaba un ambiente propicio para la comisión de delitos.

La delegada presidencial, Caroline Sireau, previo a la realización del festival, hizo hincapié en la importancia de solicitar los permisos con la debida antelación para eventos masivos, advirtiendo que de lo contrario serían denegados. Sin embargo, el municipio de San Antonio no cumplió con esta recomendación.

Constanza Lizana, alcaldesa de San Antonio, no se refirió directamente a la realización del evento sin permiso, pero mencionó que se había generado la coordinación respectiva varios días antes. Sin embargo, según las recomendaciones entregadas por la autoridad provincial, la solicitud carecía de un plan de seguridad, no contemplaba la disponibilidad de personal médico para atender emergencias durante la jornada, no adjuntaba la respuesta de los bomberos para casos de contingencias y no presentaba las autorizaciones correspondientes para el corte de tránsito en la avenida Barros Luco.

A pesar de no contar con la autorización requerida, el municipio de San Antonio llevó a cabo el festival, lo que llevó a la delegación presidencial provincial a coordinar con la prefectura la presencia de Carabineros. Incluso se desplegó personal policial de la Sección de Orden Público desde Valparaíso, debido al ambiente propicio para la comisión de delitos que generaba el lugar y el horario en el que se desarrolló el espectáculo.

Las autoridades están evaluando las posibles sanciones que podrían derivarse de la realización del festival sin autorización y sin cumplir con los protocolos de seguridad correspondientes.

PURANOTICIA