Municipalidad de Limache inauguró su primer Centro Inclusivo de Diversidad Funcional

El año 2017, el Municipio de Limache inauguró la Oficina de la Discapacidad. Siete años después, el trabajo por la inclusión comienza a consolidarse con la gestión y apertura del primer Centro Inclusivo de Diversidad Funcional, un espacio que contempla una moderna sala de rehabilitación comunitaria para terapias infantiles.

El alcalde Daniel Morales destacó que "hoy es un día histórico para Limache, lo que estamos haciendo es instaurar un sistema a disposición de las personas que trabajan con la discapacidad, con la neurodivergencia, con las distintas realidades que tiene nuestra comuna y que no tenían respuesta. Hoy se instaló un sistema que asegura una perdurabilidad (…) las políticas públicas no se improvisan, se construyen, se desarrollan paso a paso, hasta crecer y consolidarse”.

José Miguel Oliva, profesional de gestión de Senadis, comentó que "hay trabajos muy destacados dentro del país y entre ellos está Limache y Santa María. Es un trabajo de gestión respecto a todos los productos que se solicitan, en cuanto a la inclusión con personas con discapacidad han logrado de manera concreta los objetivos que se solicitan desde Senadis y sean tangibles y lo vemos reflejado en esta sala de rehabilitación que está en un lugar bastante agradable, bastante bonito, dan ganas de venir. Estoy pidiendo material de difusión para ponerlos como ejemplo. Esto los destaca a nivel nacional “.

El centro se implementó en colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), a través de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI). El Municipio de Limache postuló a financiamiento otorgado por el servicio, se adjudicó $95 millones para poner en marcha el inédito centro inclusivo municipal que contempla una sala de rehabilitación comunitaria. En la inauguración, el alcalde anunció un aporte extra de $24 millones (recursos municipales) para dar continuidad en el tiempo al funcionamiento del moderno centro y a las atenciones gratuitas.

Mery Lobovsky, coordinadora del EDLI, sostuvo que "estamos inaugurando el Centro Inclusivo de Diversidad Funcional, que ofrece diferentes servicios, entre ellos la sala de rehabilitación infantil que va a atender a niños con enfoque en neurodivergencia hasta los 17 años, también está el tránsito a la vida independiente que atiende adultos de los 18 a los 59 años para ayudarlos a ser más autónomos. También hay apoyo sociolaboral, que ayuda a las personas que están dentro de la condición de discapacidad a poder encontrar trabajo, poder emprender y poder cumplir ciertas leyes que se exigen en inclusión laboral de las personas con diversidad funcional y existe participación donde se invita a la gente, a las vecinas, vecinos, a la comunidad y a las organizaciones de personas con discapacidad para poder participar en conjunto con el Municipio”.

Desde que se implementó la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva en Limache se ha trabajado en catastros y planes de intervención que permiten focalizar intervenciones con personas en situación de discapacidad. Algunas iniciativas que se concretanhoy son: un censo de personas en situación de discapacidad, talleres sociolaborales, trabajo de apoyo para el tránsito a la vida independiente, ​Diálogos Ciudadanos con cuidadoras y cuidadoresde personas con Espectro del Autismo y de personas con Síndrome de Down (para identificación de necesidades), Comité Municipal de Desarrollo Local Inclusivo y socio educación a funcionarios municipales en temáticas de inclusión.

Georgina tiene dos hijos diagnosticados con TEA y está contenta por el avance que han tenido sus hijos gracias a la creación de este centro inclusivo: “En todas las municipalidades debería existir algo así, porque uno se siente con mucho apoyo, yo estoy muy agradecida de la municipalidad porque todo esto es gracias a ellos, sino no lo consigues”.

Amanda Meléndez tiene 8 años y es atendida en la nueva sala de rehabilitación: “Soy usuaria de este espacio y me gusta ser usuaria. Es muy entretenido, los tíos me tratan bien, son buena onda (…) hago terapias de kinesiología, me estiran las piernas, me ayudan con mi motricidad fina y también juego con los tíos”.

El nuevo Centro Inclusivo Municipal funciona en calle Echaurren y para información sobre atenciones las personas deben llamar al número 443679643 o escribir al correo [email protected].

