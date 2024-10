Mundaca recibe apoyo de una decena de alcaldes y endurece el tono contra Hoffmann: "Es la candidata de Chadwick y Hermosilla"

Hasta el Arco Británico, en el plan de Valparaíso, llegaron una decena de alcaldes en ejercicio y electos el pasado sábado 26 y domingo 27 de octubre, para respaldar a Rodrigo Mundaca en su campaña por la segunda vuelta de la Gobernación Regional de Valparaíso, instancia donde la actual autoridad se enfrentará el 26 de noviembre a la carta de Chile Vamos (y ahora de toda la oposición), María José Hoffmann.

En la actividad, tanto el candidato a la reelección como los jefes comunales presentes enfatizaron en la importancia que tiene el Gobierno Regional para las inversiones que se ejecutarán en las respectivas ciudades, como también hicieron hincapié en las diferencias que hay entre los dos aspirantes al máximo sillón regional.

Tal es el caso de la alcaldesa reelecta en Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien destacó que "gran parte de los proyectos, de las obras de desarrollo urbano, de la mejor posibilidad de calidad de vida de las 38 comunas de la región de Valparaíso, dependen de quien esté a la cabeza. Les daré un ejemplo: el 2022 teníamos listo el proyecto para pavimentar completamente Agua Santa, pero la oposición al gobernador Mundaca no estuvo de acuerdo y hoy día tenemos problemas de seguridad vial graves, porque no quisieron entregar ese dinero para las obras y lo gastaron en otras cosas".

Luego apuntó sus dardos a la candidata de la oposición, María José Hoffmann, de quien dijo que "imagínense lo que va a pasar cuando una persona que no tiene pertenencia territorial llegue a la región y, por lo demás, no priorice las necesidades de las personas. Eso es catastrófico y probablemente ustedes crean que no tiene un impacto en sus vidas, pero es determinante. Para que existan mayores obras en Viña del Mar y en las 37 otras comunas de la región, es relevante que llegue gente altamente profesional y, por sobre todo, que conozcan la región y pongan en valor las necesidades de una cartera de proyectos de más de $100 mil millones".

Luego, la alcaldesa electa en Valparaíso, Camila Nieto, comentó que "nosotros hablamos mucho de que Valparaíso tiene, debe y puede funcionar para las y los porteños, pero hay un punto que es crucial para poder manifestar y materializar aquel compromiso, que es básicamente poder tener un Gobierno Regional que quiera trabajar en equipo, que conozca las necesidades que hoy tenemos en la comuna de Valparaíso y que sea capaz de poner por delante el bienestar de las personas de la comuna. Es así que me parece que la mejor carta para estas elecciones es Rodrigo Mundaca".

"Es por eso que he venido también a darle mi apoyo y hacer un llamado muy claro a que todas las personas que decidieron optar en Valparaíso por un proyecto transformador, que busca poner a las personas en el centro de nuestra gestión, seamos capaces también de apoyar a Rodrigo Mundaca, porque es la persona que también nos puede garantizar el tener un trabajo en equipo. en colaboración, para que los distintos proyectos de inversión que vamos a estar levantando en el Municipio de Valparaíso puedan ser financiados por el Gobierno Regional", complementó.

EL INTERIOR TAMBIÉN HABLÓ

Pero a la cita no sólo acudieron alcaldes del Gran Valparaíso, sino que también del interior de la región, como la alcaldesa reelecta en San Felipe, Carmen Castillo, quien señaló que "es muy importante contar con un Gobiernador que pueda apoyar todas las gestiones que estamos realizando. Este trabajo no es fácil y requiere la unión de muchas voluntades. El espacio que se le está dando a Rodrigo Mundaca es lo que queremos fortalecer y por eso estamos muchos alcaldes aquí presentes, porque esta región interior ha sido favorecida en muchas de las inversiones que se han realizado y que han contado con el apoyo de los consejeros regionales, pero también con esta dirección que tanto necesitamos, que es la de don Rodrigo Mundaca".

Luego, la alcaldesa reelecta en La Cruz, Filomena Navia, sostuvo que "tenemos un agradecimiento profundo por la gestión que ha hecho el gobernador Mundaca y queremos que continúe dirigiendo la región. Es una persona que conoce la región y las particularidades de las comunas. Lo hemos tenido varias veces en la provincia de Quillota, apoyando temas que tienen que ver con la defensa del agua para la agricultura; apoyando lo que tiene que ver con el turismo, porque es importante que la provincia se proyecte hacia el turismo. El gobernador Mundaca ha tenido la voluntad de reunirse con los alcaldes. Es un gobernador que convoca, que responde a la ciudadanía".

En tanto, el alcalde reelecto en la comuna de Olmué, Jorge Jil, planteó que "estamos prestando todo el apoyo (...) porque el gobernador Mundaca ha implementado una nueva forma de hacer política, que es transversal. Él trabaja con las 38 comunas de la región de Valparaíso y es un Gobernador que no saca cálculos electorales, sino que su sello es mejorar la calidad de vida de los habitantes. No importa si la comuna tiene pocos o muchos habitantes, él apoya a todos de forma transversal y creo que necesitamos a un Gobernador transversal que no saque cálculos políticos".

REMARCA DIFERENCIAS CON HOFFMANN

Junto a agradecer la presencia de alcaldes como los de Valparaíso, Viña del Mar, Olmué, Santa María, Putaendo, Catemu, La Cruz y Panquehue, entre muchos otros, el candidato a la reelección como Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, afirmó que "estoy muy contento de poder estar acompañado de grandes lideresas y líderes de nuestra región, que han puesto lo mejor de sí para continuar al frente de sus respectivas comunas".

Luego, la carta oficialista detalló cuál será su estrategia para lograr captar a su favor los votos de personas que marcaron "nulo" o "en blanco" en la elección del pasado fin de semana. En ese sentido, explicó que lo hará "trabajando intensamente, en la calle, como lo hacemos siempre, recorriendo. Volveremos nuevamente a recorrer".

Momento seguido, remarcó las diferencias con María José Hoffmann, su contrincante en segunda vuelta: "Creo que es muy importante entender que no da lo mismo por quién votar. Aquí hay una candidata que representa a la élite, una candidata que votó en contra del posnatal de seis meses, que votó en contra de la elección democrática de los gobernadores regionales, que se opuso al IFE cuando todo el mundo lo necesitaba cuando estábamos todos confinados en nuestros hogares, que votó en contra de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. De eso estamos hablando".

También dijo de la militante de la UDI que "ella es la candidata de Chadwick, de Hermosilla, de Longueira. Es la candidata que votó en favor de la Ley de Pesca, privatizando el mar y entregándoselo a las siete familias. De eso estamos hablando. Y esto no es una crítica de género, sino que es una crítica política, y uno debe hacerse cargo de las decisiones políticas que uno toma en la vida. Eso es lo que ella encarna y, por el contrario, nosotros encarnamos a la ciudadanía".

Por último, y con miras a lo que será el balotaje del próximo mes, Mundaca confirmó que la noche de este martes llamó a Felipe Ríos, aunque aseguró que no lo hizo para pedirle ni ofrecerle nada, sino que para "felicitarlo por la votación obtenida". Cabe recordar que la carta del Partido Liberal obtuvo 110 mil votos. En cuanto a Octavio González, el candidato del Partido Popular, que consiguió 86 mil votos, comentó que aún no ha habido acercamientos con él, pero sí con el presidente de la tienda, aunque indicó que "estamos tranquilos porque nuestra votación excede la votación de los partidos".

