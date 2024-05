Mujer denuncia violenta agresión en Concón tras choque: Agresor fue detenido

Una mujer en Concón, Región de Valparaíso, denunció haber sido agredida en el rostro por un hombre, luego de que ella fuera chocada por la pareja del agresor.

El coronel Leonardo Cárdenas, prefecto de Viña del Mar, explicó que Carabineros intervino tras recibir el reporte de una mujer que afirmaba haber sido agredida por un individuo. Según Cárdenas, la situación se desencadenó a raíz de una discusión surgida por un accidente de tránsito previo.

"El accidente había ocurrido minutos antes entre dos conductoras. Hay un intermedio donde ellas buscan tratar de llegar a un acuerdo, hay diferencias, una de las conductoras llama a su marido y se genera esta discusión alrededor de uno de los vehículos, donde este sujeto agrede con un golpe en el rostro a la otra conductora", detalló el coronel.

La víctima, tras el incidente, grabó un video que compartió en sus redes sociales. En él, relata los hechos y muestra al agresor y a su pareja, quien fue la responsable de chocar su vehículo.

"Un hombre me acaba de pegar un combo. Quiero mostrárselo para que me ayuden a funarlo, por favor. Hombrecito, miren, es un abogado. La tipa, su mujer me chocó. Su mujer me chocó y ella lo llamó a él", denunció la mujer en el video.

La víctima viajaba con sus hijos en dirección a Concón cuando se produjo el accidente. El agresor, de 51 años, se cubrió el rostro durante la grabación, mientras que su pareja, en repetidas ocasiones, insultaba a la víctima.

Al llegar al lugar, Carabineros constató las lesiones visibles en el rostro de la víctima, con restos sanguinolentos. El agresor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará las medidas cautelares a seguir.

VIDEO TVN

