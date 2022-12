Mujer de 50 años apostó 4 lucas en máquina del Casino de Viña y se llevó 96 millones de pesos

La noche de este sábado 3 de diciembre para la mujer iníciales M.M.C. de 50 años será simplemente inolvidable, con solo 4 mil pesos logró llevarse un millonario premio de 96 millones de pesos en el Casino Enjoy de Viña del Mar.

"Aún no puedo creerlo, estoy en shock, uno viene a jugar, a pasar un buen rato, pero llevarse más de 90 millones así de la nada es casi irreal” dijo la ganadora.

Según el relato de la jugadora, llevaba poco tiempo al interior del casino de Viña del Mar cuando ocurrió lo impensado. “Me puse muy nerviosa, se acercaron muchas personas a aplaudirme sin yo dimensionar lo que estaba ocurriendo, la máquina se bloqueó y no sabía qué hacer, además me pilló completamente desprevenida, jamás me imaginé que era el monto acumulado hasta el momento”, expresó la triunfadora, quien por largos minutos recibió las felicitaciones de asistentes y personal del casino viñamarino.

