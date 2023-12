Muerte de joven universitaria en Viña del Mar da radical giro: tesis de un suicidio pierde terreno ante posibilidad de un femicidio

Consternada se encuentra la familia de Ángela Figueroa Figueroa luego que la investigación sobre su muerte en Viña del Mar diera un radical giro. Y es que en primera instancia, el deceso de la joven de 23 años fue caratulado como un suicidio; sin embargo, días después el hecho comenzó a ser indagado como un posible femicidio.

Cabe recordar que en horas de la madrugada del domingo 17 de diciembre, la joven estudiante de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) fue encontrada sin vida luego de caer desde el piso 11 del edificio Nueva Arlegui, ubicado en pleno centro de la Ciudad Jardín, el que compartía con su pareja.

Las primeras diligencias policiales determinaron que lo ocurrido había sido un suicidio, tal como se le informó a los padres de la víctima. No obstante, nuevas pericias efectuadas por la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía local de Viña del Mar, generaron que se activara el protocolo de femicidios.

Así es como las miradas, tanto de la familia como de los cercanos a la universitaria oriunda de Papudo, apuntaron directamente a la pareja de Ángela, un sujeto de 27 años con quien compartía departamento, además de ser la única persona que la acompañaba al momento de sucedidos los hechos aquella madrugada de domingo.

PROTOCOLO DE FEMICIDIO

La Fiscalía local de Viña del Mar se refirió al caso, señalando mediante una declaración que el pasado 17 de diciembre se dio cuenta al fiscal de turno del fallecimiento de la víctima, Ángela Figueroa, tras "caída de altura desde un inmueble particular".

Luego, explican que se encargaron diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, quien trabajó en el sitio del suceso, además del Servicio Médico Legal (SML).

En ese sentido, el órgano persecutor en la Ciudad Jardín sostuvo que "de acuerdo con las características del fallecimiento de la víctima y los antecedentes entregados por la familia, la Fiscalía de Viña del Mar amplía las diligencias y activa el protocolo femicida para la realización de la autopsia".

Junto a ello, se asignó la causa a una fiscal especializada en este tipo de hechos.

Bajo este contexto se espera que una vez que reciban los respectivos informes, se evaluará la posibilidad de realizar nuevas diligencias "en el caso de ser necesarias", para "esclarecer las circunstancias y la causa de muerte de la joven".

Cabe hacer presente que la Fiscalía local de Viña del Mar indicó que la causa se encuentra vigente, en etapa investigativa y con diligencias en curso.

QUERELLA CRIMINAL

Si bien, los padres de la estudiante que cursaba segundo año de Diseño Industrial en la PUCV fueron informados en primera instancia que la muerte de su hija fue un suicidio; lo concreto es que siempre tuvieron dudas de tal afirmación.

"El viernes (dos días antes de su muerte) me contaba que estaba contenta porque le había ido súper bien en sus notas, feliz con todo lo que estaba haciendo, además porque venía la Navidad y ella amaba esta fecha. Ella no lo hizo, ella no hizo esto, ella amaba su vida", señaló María Paz Figueroa, madre de la víctima.

En base a esta tesis, la familia se contactó con un abogado para ingresar el 25 de diciembre una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la cual está dirigida en contra de todos quienes resulten responsables de la muerte de Ángela.

En concreto, la acción judicial busca determinar fehacientemente la dinámica de los hechos que ocasionaron la muerte de la joven de 23 años, donde –recordemos– las miradas apuntan al conviviente de la estudiante, el hombre de 27 años.

De hecho, el padre de la víctima aseguró que amigos y compañeros de universidad de Ángela "presenciaron escenas de violencia de parte del pololo", situación que sólo hace incrementar las dudas del círculo más cercano de la fallecida en torno a qué fue lo que ocurrió aquella madrugada en el edificio Nueva Arlegui de Viña del Mar.

ABOGADO DEL CASO NAYARA VIT

Cabe hacer presente que el abogado que redactó la querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar es Luis Cristián Cáceres Bravo, el mismo jurista que representó a la familia de la modelo brasileña Nayara Vit, quien falleciera en julio de 2021 tras caer desde el balcón de su departamento, ubicado en el piso 12 de un edificio del barrio El Golf, en una zona residencial de la comuna de Las Condes.

Dicho caso reviste similitudes con el de la joven estudiante, pues en la muerte de la mujer brasileña también se informó de un suicidio en primera instancia, sin embargo, en abril de este año se detuvo a su pareja tras una exhaustiva investigación, la cual determinó que previo a la muerte hubo una fuerte discusión entre la pareja, la que habría terminado presuntamente con el empresario lanzándola desde la terraza.

Cabe recordar que la fiscal Carolina Fuentes indicó que los informes periciales y la autopsia dan cuenta que "las lesiones presentes en el cadáver son incompatibles con el testimonio de la pareja", ya que "las lesiones y dinámicas con que se producen las circunstancias en que se desarrollan y las conductas del agresor, son características frecuentes de conductas femicidas".

