¿Montaje del Gobierno en Valparaíso? Cores de oposición acusan que nuevos carros policiales anunciados ya están en uso desde el 2022

"Con esta entrega anunciada, hemos entregado 145 autos policiales desde nuestra llegada al Gobierno". Con estas palabras, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, comunicaba la entrega de cuatro nuevos vehículos para Carabineros de la V Zona, en una ceremonia llevada a cabo el viernes 14 de abril en la población Joaquín Edwards Bello del cerro Playa Ancha de Valparaíso.

Se trata de cuatro carros policiales, del tipo SUV 4×4, dos de los cuales fortalecerán las fiscalizaciones en la parte alta de Playa Ancha y El Almendral, en Valparaíso; en el sector de Miraflores Alto, en Viña del Mar; y en la localidad de El Totoral, en San Felipe. Su financiamiento se realizó con fondos del programa «Somos Barrio», de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que actualmente interviene 38 barrios en todo el país, en coordinación con las 31 comunas que lo ejecutan.

Según destacaron, estas SUV 4x4 cuentan con rejas metálicas de protección en sus vidrios, lunetas traseras, focos y parabrisas. En ese sentido, el subsecretario Eduardo Vergara precisó que "estos nuevos vehículos se suman a los 145 que ya se han entregado en la región de Valparaíso. Este año, la idea es poder llegar a cero comunas sin vehículo policial y terminar con el déficit de la región. Con esto, se acortan los tiempos de respuesta y sirven para contribuir en prevenir los delitos".

Tras la entrega de estos vehículos policiales, el jefe de la V Zona de Carabineros, general Edgar Jofré, destacó desde la parte alta de la Ciudad Puerto que "estamos sumando condiciones y estrategias de trabajo, que no sólo es policial, sino que también es barrial, comunitario y un punto importante: el ámbito investigativo". Por su parte, el alcalde Jorge Sharp expuso que estos carros "le van a permitir a Carabineros poder cumplir de mejor forma la importante labor que realizan".

DENUNCIAN "MONTAJE"

La alegría de las autoridades presentes en la ceremonia en la población Joaquín Edwards Bello fue rápidamente criticada por consejeros regionales, quienes denunciaron que detrás de esta actividad hubo un "tongo". El core Manuel Millones (independiente, pero cercano a Chile Vamos) aseguró que "nuestra sorpresa, al revisar la documentación en el convenio vigente y corroborar en terreno mismo, fue que estos furgones llegaron el año pasado y están en uso desde diciembre. Es decir, cumplen funciones en las distintas unidades policiales de la zona".

El miembro de la Comisión de Seguridad del Core continuó diciendo que "se hizo un montaje y se entregaron vehículos que llevan meses en circulación y, por lo mismo, se engaña a la comunidad de los barrios donde se dijo que fortalecerían la presencia policial. Este asunto es delicado y no puede volver a ocurrir que se reinauguren vehículos o se hagan entregas parciales de los mismos sólo para efectos comunicacionales y generar la sensación que están preocupados como Gobierno".

Junto a acusar que la Delegación Presidencial no los invitó a la ceremonia, pese al constante apoyo que como órgano colegiado han tenido con Carabineros y la PDI, la autoridad regional enfatizó que "necesitamos mayor seriedad y compromiso con la seguridad, y no exponer a nuestros carabineros a estos episodios. Por el contrario, todos tenemos que estar en esta cruzada, donde no sobra nadie".

CONDENAN "ENGAÑO" DEL GOBIERNO

Esta grave denuncia también fue confirmada por el core Percy Marín (RN), quien expuso que "el evidente engaño del Gobierno, y en una materia tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad ciudadana, es francamente inmoral. Lamentablemente tenemos un Gobierno que cree que los delincuentes son las víctimas y no sólo ha quedado demostrado en las propias redes sociales y en el pasado de sus autoridades, también queda plasmado en los hechos como este montaje".

El presidente de la Comisión de Inversiones del Core de Valparaíso agregó que se trató de una entrega de vehículos que "busca engañar a los ciudadanos, mostrando una supuesta preocupación por la crisis de seguridad que vivimos en el país. Resulta preocupante la utilización de Carabineros y el aprovechamiento político de las actuales autoridades para, sobre la base del engaño, generar un punto mediático".

El core John Byrne (Republicano) se sumó a la denuncia diciendo que es "inaceptable esta puesta en escena de autoridades regionales y nacionales en Valparaíso, en un sector complejo, dando a conocer medidas de seguridad y entregando cuatro vehículos policiales que estaban en funciones desde diciembre. Acá no sólo deben existir explicaciones, sino también responsabilidades políticas por este burdo montaje".

"La seguridad es un tema muy sensible y obliga a todos estar en una sola estrategia, sin protagonismos de ninguna especie, por cuanto lo que importa es la lucha contra el crimen y dar apoyo a nuestras policías. Hay que entregarles certeza jurídica en su accionar y la propuesta de Reglas de Uso de la Fuerza debe ser compatible con la recientemente promulgada Ley Nain - Retamal y no tratar de borrar con el codo lo legislado en el Congreso", concluyó el presidente de la Comisión de Seguridad.

DELEGADA PIDE "ALTURA DE MIRAS"

Con esta polémica a cuestas, Puranoticia.cl tomó contacto con la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, para conocer de primera fuente su respuesta a esta grave acusación realizada por los consejeros de oposición. Si bien, se refirió al tema, no descartó ni confirmó la veracidad de la denuncia de Millones, Marín y Byrne.

"Me parece que el desafío que enfrentamos en materia de seguridad, una problemática tan sentida por vecinos y vecinas, requiere de altura de miras. En ese marco, la entrega de estas patrullas, que se encuentran operativas desde el primer momento en que llegan a nuestra región, responden al llamado que ha hecho el Presidente de la República de actuar con sentido de urgencia, fortaleciendo las capacidades operativas y la presencia activa de Carabineros en los distintos barrios de nuestro territorio", señaló la máxima autoridad de Gobierno en la región.

De igual forma, la delegada González argumentó que "estas patrullas se suman a 142 vehículos que ya habían sido entregados, haciendo un total de 145 autos policiales, dando cobertura al 100% de las Prefecturas de nuestra región. Quisiera hacer un llamado al trabajo colaborativo, al trabajo coordinado, siempre en atención a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso".

OFICIALISMO LLAMA A "DESPEJAR" POLÉMICA

Luego que esta denuncia fuera efectuada por tres consejeros regionales de derecha, Puranoticia.cl conversó con la core Nataly Campusano, militante y miembro del Comité Central Nacional de Convergencia Social (CS), con el objetivo de saber si tenía conocimiento de esta situación o, de lo contrario, aclarar la grave acusación.

Al respecto, la autoridad frenteamplista señaló que "lo importante ante el escenario en materia de seguridad es que se pongan los antecedentes sobre la mesa y que efectivamente se despeje. Ahora, yo considero que esta polémica le hace muy mal al sentido de unidad, al sentido de sociedad que queremos, atendiendo que tenemos una crisis que es de Estado, no propia de este Gobierno".

También manifestó que "todas las entidades tienen que poner de su parte, por lo tanto yo no creo necesario que esta eventual polémica sea o tenga que ser el eje central de la discusión, que la desconocemos por completo".

Puranoticia.cl también tomó contacto con Comunicaciones de Carabineros de la V Zona, quienes descartaron emitir declaraciones al respecto, explicando que ya se habían referido a la entrega de los automóviles el viernes en la ceremonia en Playa Ancha.

PURANOTICIA