Ministro del Trabajo y Previsión Social abordó agenda laboral del Gobierno en encuentro de empresas del Biobío

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, reveló la agenda laboral del Gobierno durante su intervención en el Encuentro de Gestión de Personas 2025 organizado por IRADE y BUK.

Durante el evento que reunió a las principales empresas productivas y de servicios de la región del Biobío, Boccardo destacó que las iniciativas como aumento del salario mínimo, reducción gradual de la jornada laboral, la ley de Conciliación Trabajo y Familia, la Reforma Previsional y el avance en materia de seguridad y salud en el trabajo tuvieron como norte apuntar hacia el desarrollo del país.

“Nosotros pusimos el trabajo, a los trabajadores y a las trabajadoras en el centro de una política que apunta al desarrollo”, indicó.

En ese sentido, el titular del Trabajo recalcó que “los derechos laborales, seguridad social, no pueden ser en oposición al desarrollo, tienen que ser una base fundamental. En ese marco es que el objetivo fue un concepto que hemos repetido muchas veces, que se llama trabajo decente”.

La autoridad también enfatizó que para el Gobierno “la preocupación que hoy tenemos por el empleo no es de este momento coyuntural”, lo que quedó demostrado tras las medidas que se tomaron postpandemia o por situaciones coyunturales, como los desastres naturales o por el cierre de Huachipato.

Junto con ello, advirtió que desde que asumió la actual administración se han ido planteando “los desafíos de modernización tecnológica y digital, ajustando de mucha mejor manera las herramientas que hoy día tenemos a propósito de fortalecer capacitaciones y certificaciones”.

Respecto a la reforma de pensiones, el secretario de Estado afirmó que “la logramos destrabar y hoy día permite decirle al país que nuestros actuales jubilados van a recibir mejores pensiones y van a reducirse ciertas brechas en materia de género”.

“Por las propias características que tenía el mercado laboral, nuestras mujeres eran castigadas, pero pusimos un piso y eso nos permite hoy estar en una mejor posición” y que también van a permitir ir acortando la brecha de género, dijo Boccardo.

Además, apuntó a que es crucial avanzar en dos proyectos fundamentales y que hoy se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional: Subsidio Unificado el Empleo y Sala Cuna para Chile.

Por otro lado, el ministro relevó la labor realizada por la Mesa de Defensa del Empleo y la Industria Regional del Biobío, que contempla el Plan de Fortalecimiento Industrial y del Empleo, y que permitirá contar con mejores herramientas para el futuro.

“Esta es una región con vocación industrial y a nosotros como Gobierno nos interesa que se fortalezca y tener un plan que la revitalice, a propósito de la situación de Huachipato, que fue una coyuntura que en su momento hay que recordarlo se habló que íbamos a tener un desempleo de más de 10 puntos, pero gremios empresariales, sindicatos, el gobierno central y el Gobierno Regional nos pusimos a trabajar y se pensó una política que va más allá de este gobierno”, comentó.

