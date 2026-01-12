Ministro Cataldo pide renuncia del director suplente del SLEP Atacama tras polémica fiesta de lujo en casino de Copiapó

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama, tras la polémica por la celebración del aniversario del servicio con una fiesta de lujo en el casino de Copiapó.

Desde este lunes 12 de enero, asume la subrogancia Ximena Sanhueza, jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del mismo Servicio Local de Educación Pública de Atacama.

Según informó el Diario de Atacama, un video que se viralizó ampliamente en redes sociales mostró una celebración de alto estándar realizada por funcionarios del SLEP en el Casino Luckia de Copiapó, en el marco de un nuevo aniversario institucional.

Las imágenes exhiben una puesta en escena que dista de la sobriedad esperada para un servicio público que ha sido duramente cuestionado por su gestión. En los registros se observa el uso de una limusina de lujo, cámara 360°, luces, tortas, tragos y una producción propia de un evento privado de gran envergadura.

Todo, agregó la publicación, en un contexto donde el SLEP Atacama enfrenta críticas persistentes por despidos de trabajadoras, reducción de horas docentes, denuncias de un eventual patrón de exclusión de mujeres y una administración que ha sido catalogada como deficitaria por distintos actores del mundo educacional.

El episodio generó especial ruido considerando que, de acuerdo con los propios antecedentes que aparecen en los videos, la limusina utilizada pertenece a la empresa Limuhummer, cuyo dueño mantiene vínculos estrechos con Global Pro Group, firma que presta servicios de guardias de seguridad al SLEP Atacama.

Frente a esta situación, el SLEP Atacama manifestó que la actividad realizada con motivo del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública Atacama correspondió a una conmemoración interna, efectuada fuera del horario laboral, sin usos de recursos públicos y sin afectar el funcionamiento normal del Servicio ni de los establecimientos educacionales.

PURANOTICIA